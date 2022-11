Mundial Qatar 2022: el embrujo acecha a Francia, que sufrió otra baja por una grave lesión

escuchar

El resultado y las ausencias se combinan en el campeón defensor Francia. Les Bleus arrollaron en el estreno a Australia, a la que vapulearon por 4-1, después de empezar abajo en el marcador. El triunfo fue el costado amable y alegre de un grupo que, desde antes de que se entregara la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial de Qatar 2022, lidia con las lesiones. Lucas Hernández es el séptimo jugador que se cae de la nómina que idealizó el seleccionador Didier Deschamps para la Copa del Mundo: el lateral sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El sábado, Karim Benzema dejó la concentración, después de constatarse que el último Balón de Oro de la FIFA no lograría recuperarse de una lesión en el cuádriceps izquierdo.

La respuesta que brindó el entrenador Deschamps en la rueda de prensa encendió las alarmas y un puñado de horas más tarde la Federación Francesa de Fútbol confirmó el mal presagio del capitán que levantó por primera vez el trofeo para los galos, en Francia 1998. “Habrá que confirmarlo, pero parece el punto negro de la noche: la lesión de Lucas Hernández asoma bastante grave. Perdemos a otro colega”. El defensor de Bayern Munich y campeón en Rusia 2018 estuvo inactivo durante 50 días, entre mediados de setiembre y comienzos de noviembre, por una lesión en el tendón de la corva.

Karim Benzemá se exigió en Doha, pero quedó descartado por una lesión muscular de la Copa del Mundo Agencia AFP - AFP

La lesión de Lucas Hernández se produjo a los 10 minutos, en la jugada siguiente al gol de Australia, y el reemplazante resultó su hermano Theo, que se desempeña en Milan. Su nombre se agrega a la lista que componen Benzema y Christopher Nkunku –el delantero de Leipzig sufrió la rotura del ligamento externo de la rodilla izquierda durante una práctica en Qatar-, quienes viajaron y debieron salir de la nómina que el campeón vigente presentó a la FIFA para revalidar la corona lograda en Rusia 2018.

🚨 Otro lesionado en #FRA



📌 Luego del gol de #Aus, Lucas #Hernández debió ser reemplazado por Theo Hernández.



🎦 Así se retiró del campo de juego 😔 pic.twitter.com/kvAkBJSyB0 — D SPORTS RADIO (@DSportsRadio) November 22, 2022

Pero el delicado momento de Francia empezó un tiempo antes, con piezas que fueron destacadas en el título que se logró cuatro años antes. N’Golo Kanté tuvo una recaída de una lesión en los isquiotibiales y quedó maginado. Chelsea, el club donde se desempeña el volante, comunicó que se sometería a una intervención quirúrgica –ya se le practicó- y el tiempo de recuperación le demandará cuatro meses. También Paul Pogba se quedó sin Mundial, aunque el jugador de Juventus debido a una nueva lesión muscular que sufrió apenas repuesto de una lesión en el menisco izquierdo. La fórmula Kanté-Pogba fue el eje medular de Francia en Rusia 2018, el respaldo para la ofensiva que compusieron Antoine Griezmann, Olivier Giroud y Kylian Mbappé.

N'golo Kante ante Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018, donde el volante francés fue una de las figuras de la conquista de Les Bleus

Al póquer de estrellas se le sumaron dos futbolistas que renunciaron a la selección, porque no se recuperaron a tiempo de sus lesiones. El zaguero Presnel Kimpembe, compañero de Lionel Messi en PSG, tomó la decisión ante la imposibilidad de rendir en el máximo nivel en la cita qatarí. “No deseo desestabilizar al grupo y por eso, y a pesar de que representar a mi país siempre es un motivo de inmenso orgullo, decido no jugar el Mundial. Siempre es un honor tener la oportunidad de jugar el torneo más prestigioso de selecciones, pero no podré estar al 200% que exige el equipo”, comunicó el zaguero.

El sexto pasajero que se quedó fuera antes de que se inicie la Copa del Mundo fue el arquero Mike Maignan, quien se resintió de una lesión en el gemelo derecho. El arquero de Milan sufrió la herida jugando para la selección en un encuentro frente a Austria, correspondiente a la UEFA Nations League. El seleccionador Deschamps consideraba al guardavalla, de 27 años, para disputarle el puesto a Hugo Lloris.

LA NACION