Mundial Qatar 2022. Francia no sufre las ausencias, apunta y dispara: el campeón goza de su “nuevo” goleador

Francia se quedó sin su Balón de Oro (Karim Benzema) y sigue castigada por la epidemia de lesiones (ahora crujió una rodilla de Lucas Hernández), pero en el Mundial Qatar 2022 su catálogo de individualidades, aun mermado, sigue siendo suficiente para doblegar a una Australia tan entusiasta como inocente. Hasta el veterano Olivier Giroud, con antecedentes desenfocados en los mundiales, se destapó.

Últimamente, los campeones del mundo deben cuidarse cuando se trata de revalidar el título. De un cuatrienio a otro, el pasaje de la gloria al desplome se hace sin escalas. Italia, España y Alemania se despeñaron. Los tres pasaron del escalón más alto del podio a quedar eliminados en la primera rueda al mundial siguiente. Incluso Francia ya conoce esa experiencia aciaga. Cuando en Japón y Corea debió poner en juego la corona que se había calzado en 1998 en su país, el equipo se fundió.

Kylian Mbappé festeja su gol, de cabeza, el tercero de Francia. Elsa - Getty Images Europe

Esta vez le tocó el mismo rival en el debut que en el camino al título en Rusia. Aquella vez fue con una victoria por 2-1, y ahora los tres puntos fueron suyos con un 4 a 1 sobre los socceroos. Los consiguió no sin antes pasar por sobresaltos. Porque Australia se puso en ventaja a los 9 minutos, cuando Craig Goodwin adquirió la notoriedad internacional que no tiene como jugador de Adelaida al profundizar como carrilero por la izquierda para conectar un centro cruzado de Mathew Leckie, que encontró espacios cuando Lucas Hernández cayó por una mala torsión en una rodilla. “Debemos esperar los exámenes, pero aparentemente es algo grave. Sin dudas, es el punto negro de esta noche”, expresó el entrenador Didier Deschamps tras el partido.

La enfermería de Francia se abarrota. Theo Hernández reemplazó a su hermano. El defensor de la corona debía reacomodarse y reaccionar. Sin Paul Pogba y N’Golo Kante, la sala de máquinas queda para dos debutantes en mundiales, Adrien Rabiot y Aurelien Tchouameni. Por delante, un póker ofensivo que quizá no se distinga por su capacidad para asociarse, pero que intimida por su poder poder de fuego y su desnivel individual: Antoine Griezmann, para crear en la media-punta, más Ousmane Dembelé, Giroud y Kylian Mbappé.

Giroud conecta un gran centro de Mbappé y pone el 4-1 para Francia. Alessandra Tarantino - AP

Le llevó un tiempo a Francia entrar en combustión. Necesitó otro sacudón con un remate de media distancia de Mitchell Duke que salió apenas desviado. Pero el campeón del mundo no se desesperó; donde parecía haber cierto letargo, en realidad se trataba de paciencia para soltar el zarpazo. Llegó a los 27 minutos, con un gol de cabeza de Rabiot, tras un centro desde la izquierda de Hernández. El volante irrumpió en medio de una defensa en la que nadie atinó a marcarlo.

Australia, que llegó a Qatar al superar por penales a Perú en el repechaje, intentó resistir con un planteo 4-1-4-1. Es un equipo animoso al que no le alcanzan los recursos para tener voz y tutear a una potencia. Francia revirtió la derrota en cinco minutos. El equipo oceánico quiso jugar desde el arco, pero se hizo un nudo con la pelota ante la presión de Rabiot. Un taco de Mbappé le devolvió la pelota al volante de Juventus, que asistió para la definición de Giroud frente al arco: 2-1 y horizonte despejado para la goleada.

Giroud es dueño de récords opuestos. Posee uno que no habla bien de su condición de goleador: salió de Rusia como un campeón que no había tenido un solo remate entre los tres palos durante los siete partidos. Fue un Nº 9 generoso para jugar de espalda, aguantar la pelota y arrastrar marcas, pero el arco no fue lo suyo. Esa estadística escondía otra más fulgurante. Giroud va bien de efectividad si se toma toda su trayectoria en Les Bleus, que arrancó hace 11 años. Le faltaba mostrarlo en un Mundial. Había marcado un tanto en Brasil 2014, se quedó mudo en Rusia y en Qatar explotó. Hizo dos en el debut; el segundo, tras una asistencia de Mbappé. Con esos dos acumula 51 tantos (en 115 encuentros) e igualó a Thierry Henry (123) como goleador histórico de Francia.

Autor de una biografía titulada “Siempre creer”, Giroud consideró que la victoria fue “buena para la dinámica y la confianza”. También reconoció que el comienzo no fue positivo: “Tenemos que meternos más rápido en los partidos. Pero reaccionamos y fuimos efectivos”.

Lo único malo para Francia: Lucas Hernández habría sufrido una grave lesión en una rodilla. CHANDAN KHANNA - AFP

Sobre su récord, el delantero que obtuvo el último scudetto en Milan expresó: “En el nivel personal, no podía esperar algo mejor. Es un gran orgullo. No pretendo quedarme sólo con eso; quiero ayudar al equipo a conseguir nuestro objetivo”. Deschamps también se refirió a la plusmarca de Giroud: “Los récords están hechos para romperse. Algunos son más difíciles que otros. Lo de Henry parecía inaccesible, lo igualó Giroud y Mbappé tendrá la posibilidad de hacerlo en el futuro”.

Francia pudo poner distancias más amplias al final del primer tiempo, pero Mbappé se perdió increíblemente un gol frente al arco tras empalmar un pase notable de Griezmann. Fue más certero al cabecear un centro de Dembelé para poner el 3-1. Tres minutos después, Giroud, también de cabeza, selló el 4-1.

Vista cenital de la celebración de los jugadores franceses; el campeón empezó con autoridad su camino en el Mundial de Qatar. FRANCOIS-XAVIER MARIT - AFP

El debut terminó siendo un recreo para Francia. Deschamps aprovechó para cuidar piernas y dar rodaje a algunos suplentes. Su equipo terminó siendo una tormenta ofensiva para Australia. Contabilizó 23 remates al arco. “Creo que en la segunda mitad nuestra superioridad fue sorprendente. Tuvimos muchas oportunidades. Australia terminó sintiéndolo. Se notaba que estaban cansados”, analizó Deschamps.

Francia no duerme la pelota ni se recrea en largas posesiones. Acelera y dispara. Con espacios puede ser letal. En ataque cuenta con individualidades que conocen el manual del desmarque y ejecutan por recursos técnicos. Del póker de goles, tres fueron de cabeza. Se le dan bien la pelota al pie y la vía aérea. Mbappé hizo un gol, pero se le quedó un par en el tintero. Y también sembró terror en la defensa australiana con más de una arrancada. Un Mbappé en su salsa.

Tras coronarse en Rusia con una serie de cuatro triunfos, Francia retomó el hilo en Qatar con otro éxito, amplio, contundente, con autoridad de campeón. Arrancó como para adjudicarse el grupo D, posición desde la cual se cruzará en octavos de final con el segundo del C. Por ese lado puede llegar la Argentina, siempre que se despierte de la pesadilla en la que la sumió Arabia Saudita.