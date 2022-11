Mundial Qatar 2022: el cariñoso gesto de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso con un nene fanático que se emocionó cuando le tocó su figurita

escuchar

Pedro, de 8 años, tenía su álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022 reservado en el kiosco donde sus papás siempre compran en San Antonio de Areco, una localidad bonaerense de poco más de 20.000 habitantes. Es que ahí todos saben que es fanático del fútbol y que tiene camisetas de distintos equipos que le regalan sus primos, pero más aún de Ángel Di María. A él, que mira videos de partidos y presta atención a los saludos, le gusta cómo el 11 de la Selección festeja cuando hace un gol, en el momento en el que se acerca a la tribuna y forma con sus manos un corazón.

Mientras espera que su ídolo pueda romper el arco con la pelota en Doha, este nene con Síndrome de Down que es el mayor de tres hermanos -Alfonso y Josefina, los “mellis”, de 4 años- se dedicó a juntar figuritas y fue tremenda su emoción cuando salió esa que tanto esperaba, la de Di María. Pero más aún cuando vio el gesto que el mediocampista tuvo con él, orquestado por su pareja, Jorgelina Cardoso.

La mamá de Pedro, Romina Teverovsky, cuenta a LA NACION que decidió ir en busca del álbum para que su hijo pueda nutrir el vínculo con sus amigos, que también lo tenían. “A él le encanta el fútbol. Y como a su edad los chicos empiezan con la PlayStation, a jugar en línea, se va quedando afuera, los intereses no son los mismos. Le compré el álbum para compartir. Le dije que podía abrir un paquete por día si se portaba bien. Llegó la noche y le tocó el paquete. Moría por que le saliera Di María”, dice esta madre que decidió grabar al pequeño sin pensar lo que ocurriría.

En las imágenes se ve cómo Pedro rompe el sobre de figuritas y observa qué jugadores llegaron. Pero una queda dada vuelta sobre el álbum y es la última que el nene levanta. Su cara se transforma cuando se da cuenta y se para arriba de la silla con su pijama de Hombre Araña. La vuelve a mirar: y sí. “¡Es Di María!”, le dice a Romina. Y se la acerca al pecho. Y la vuelve a mirar. Y sonríe. Y vuelve a ponérsela en el corazón. “Di María, te amo”, dice y besa la figurita. “¡Vamos a pegarla!”, arenga Guillermo Leza, su papá.

La alegría desbordaba la casa. Pero faltaba todavía mucho más.

La emoción de Pedro cuando le tocó la figurita de Di María

Fue tal la repercusión que generó el video con la reacción de Pedro entre sus allegados que Teverovsky decidió abrir un Instagram aparte a su cuenta personal. Lo llamó @mifamiliadiversa. “Tenemos a Pedro, mi primer hijo, con Síndrome de Down. Con mucho temor encaramos otro embarazo y se vinieron los mellis, un día muy feliz en mi vida. Y al año de Alfon empezamos con algunas cosas que no estaban bien. Se hicieron evaluaciones y tiene TEA [trastornos del espectro autista]. Empezó la estimulación muy temprano, está súper bien”, comenta a LA NACION esta mamá.

En esa cuenta publicó el video de Pedro al encontrar la figurita de su jugador preferido, y los usuarios etiquetaron masivamente a Di María y Cardoso. Y fue la pareja del ídolo de la Selección la que se comunicó con Teverovsky al darse por aludida. Al otro día, llegó la segunda emoción fuerte. “Me levanté y tenía un mensaje de ella, una sorpresita para él”, revela esta mamá.

Esa sorpresa era nada más y nada menos que el jugador de la Juventus, con su teléfono, que hizo una grabación dirigida especialmente para Pedro. “Hola Pedrito, ¿cómo estás? Vi tu video, que te tocó mi figurita, y vi tu emoción y tu cariño. Te quería mandar este video, mandarte muchísimos cariños también. Espero que estés muy bien, que te cuides mucho y te sigan tocando todas las figuritas que te faltan. Chau, fenómeno. Un abrazo muy grande, un beso”, le dice el ladero de Leo Messi.

El mensaje de Di María para un nene que se emocionó cuando sacó su figurita

Y los papás de Pedro también grabaron su reacción ante esa muestra del crack. Pedro se quedó sin palabras. “Le faltaba el aire”, se ríe ahora su mamá.

“Jorgelina es amorosa, divina”, considera Teverovsky sobre la pareja del rosarino, con quien aún mantiene el intercambio. “Como familia nos conmueve un montón. Di María es un ídolo y que se tome el trabajo de hacer el video fue para nosotros súper gratificante, tan dulce. Me emocionó la manera en que le habló. Pedrito recibió su figurita con mucho amor. Tenemos una vida que a veces es difícil, tener dos hijos con discapacidad no es sencillo y esto nos alegró mucho. Nunca lo vi así a Pedro. Me encanta mostrar lo que esta chica y este chico hicieron porque nos hicieron felices a todos y a Pedro sobre todo”, reflexiona.

Pedro, al ver el video que le mandó Di María

La noticia del video de Di María para Pedro en San Antonio de Areco corrió por las calles. Hasta llegó a la radio local y, claro, a los compañeritos suyos en el Instituto Santa María de la Asunción. Y también a los del club San Patricio, donde el niño juega al fútbol aunque a veces le da un poco de pereza ir. “Llegó al colegio hecho un campeón. Se creía mil. Los amigos festejando, le escribían a Di María y le ponían: ‘Yo soy amigo de Pedro’”, narra su mamá.

Ahora, cuando se cruza con los compañeros de su hijo la pregunta que le hacen es siempre la misma: “¿Pedro se va al Mundial?”. Ella, que al menos de momento no tiene la valija armada, lo explica: “Se cree que es amigo de Di María. Le dice a sus amigos que se va a ir a Qatar”.

Pedro alentando a Di María para el Mundial Qatar 2022 Gentileza Romina Teverovsky

De momento, la camiseta número 11 la tiene. Y la viste cada vez que juega la Selección en el Mundial de Qatar. También completó las 670 figuritas del álbum, con lo difícil que fue conseguirlas por la alta demanda. Pero hay una que es la que más recuerda. La que pegó en la primera hoja de las páginas donde está el plantel de Scaloni. Al lado de De Paul. La misma que puso en su corazón. La de Angelito.