Mundial Qatar 2022: el peor anfitrión de la historia que no pudo aprovechar a un entrenador formado en La Masía del Barcelona

escuchar

DOHA.- Senegal se convirtió en el primer equipo africano en triunfar durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Los popularmente conocidos como “Leones de Teranga” le dieron un golpe de KO al seleccionado local venciéndolo por 3-1 y despojándolo de la chance de clasificarse para los octavos de final, algo que quedó confirmado tras el empate de Ecuador con Países Bajos 1-1. Matemáticamente había alguna chance, pero... Así, Qatar (había perdido en su debut, ante Ecuador, por 2-0) se convirtió en el peor anfitrión de la historia de los Mundiales (superando la pobre tarea de Sudáfrica en 2010, que consiguió cuatro puntos en la etapa de grupos).

“El equipo ha intentado ser competitivo durante todo el partido, ahora hay que intentar seguir en esta línea para nuestro último partido”, expresó el técnico español de Qatar, Félix Sánchez Bas, de 46 años. Luego de la pobrísima imagen mostrada ante Ecuador, en el partido inaugural del Mundial, Sánchez afirmó que en este nuevo desafío el seleccionado “mostró un poco más lo que somos, hemos sido competitivos. Para nosotros cambiar la imagen del otro día era importante y se ha hecho. Claro que muchos de los simpatizantes que poblaron las butacas del estadio Al Thumama no lo entendieron de la misma manera y se retiraron bastante antes del final.

El arquero qatarí Meshaal Barsham no alcanza a sacar el cabezazo goleador del senegalés Famara Diedhiou ODD ANDERSEN - AFP

“Es la primera participación de Qatar en un Mundial y nos va a dar experiencia. Las expectativas eran que saliera un buen Mundial, que creo que está saliendo así, y, a nivel competitivo, mostrar un poco lo que hemos mostrado con Senegal. Los jugadores, en muchos momentos, han estado a un gran nivel ante un equipo como el africano”, añadió el DT.

Sánchez admitió que intentar llegar lejos en este torneo no era el objetivo principal ya que “sabemos quiénes somos, tenemos ciertas limitaciones”. Pero más allá de esa declaración, muchos esperaban más de Qatar, sobre todo por el antecedente de febrero de 2019, cuando logró la Copa de Asia al superar en la final a Japón por 3-1, en Abu Dhabi. Aquel primer gran título internacional del seleccionado qatarí invitó a pensar que continuaría evolucionando.

El técnico español de Qatar, Félix Sánchez Bas

Qatar apostó a un proceso largo conducido por Sánchez Bas, que tenía funciones en el desarrollo de La Masía, la residencia donde se forman jóvenes talentos del Barcelona (Messi, Xavi e Iniesta fueron sus mejores productos). El DT fue reclutado por la federación qatarí de fútbol para dirigir un proyecto con los jóvenes talentos del país y se destacó en todas las categorías menores de la selección: desde el Sub 16 hasta el Sub 23. Con el Sub 19 ganó el título en la Copa de Asia y lo clasificó para el Mundial Sub 20. Con el equipo Sub 23 estuvo a punto de hacer lo propio con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todos esos logros lo impulsaron hacia el primer equipo y allí también llegaron los éxitos: la Copa de Asia 2019.

Precursor del juego de posesión, aunque sin perder el orden defensivo, Sánchez Bas logró desarrollar una firme idea en el seleccionado. Lo hizo evolucionar. Qatar también tuvo una enriquecedora experiencia siendo invitado por la Conmebol a la Copa América de Brasil 2019 (perdió ante la Argentina y Colombia, y empató con Paraguay).

Los goles de Senegal vs. Qatar

🎥 Repasa todos los goles ⚽⚽ del triunfo de #SEN 3-1 sobre #QAT por la segunda fecha del Grupo A.



¡La Copa Mundial de la FIFA la vives por DSPORTS y @Dgo_latam!#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/tta731RhxO — DSports (@DSports) November 25, 2022

“Los entrenadores, al igual que cada uno de los jugadores, van evolucionando gradualmente. Todos empezaron desde abajo y fueron consolidando sus aptitudes y su estatus a base de mucho esfuerzo. Creo que cada partido que se juega, independientemente del torneo o de la categoría, te aporta experiencia. Entrené a futbolistas de todas las edades y he ido adquiriendo experiencias nuevas y variadas en todas las etapas”, dijo Sánchez Bas, en su momento, justificando su “ascenso”.

A Qatar le queda un partido del grupo en su Mundial: el martes, ante Países Bajos. El desafío, sin dudas, será de altísima exigencia, pero el seleccionado local buscará dejar una mejor imagen de la que exhibió hasta aquí.

LA NACION