Mundial Qatar 2022: Francia, el finalista al que no hay que dejarlo correr

Lionel Messi contra Kylian Mbappé. El guión perfecto. El Mundial más loco de la historia tendrá la final más rutilante. La Argentina y Francia, frente a frente para definir la Copa del Mundo desde el mediodía del próximo domingo. Serán dos locomotoras de frente. Estará todo en juego: uno de los dos países sumará su tercera estrella; Messi o Mbappé, con 5 tantos cada uno hasta aquí, podrán terminar como goleadores del torneo. Y como el mejor futbolista de la competencia. Messi irá por el registro de Mario Kempes en 1978: campeón, goleador y MVP del torneo. Cuando se reanude la Liga de Francia, el 28 de diciembre, en el duelo de PSG contra Strasburgo, Messi y Mbappé volverán a jugar por el mismo objetivo. Pero este domingo será muy especial.

Marruecos sostuvo una partido intenso y equilibrado. Hasta dominó en la posesión de la pelota. La actuación de los africanos en Qatar quedará en la memoria y buscará el sábado el tercer puesto ante Croacia. Francia tiene el peso del desequilibrio individual y la posibilidad de desencadenar un tsunami en un vaso de agua. En cualquier momento. Y no solo por Mbappé. Esta vez los goles los convirtieron Theo Hernández muy temprano y Randal Kolo Muani sobre el final, un delantero franco-congoleño que juega en Eintracht Fráncfort y pertenece a la tercera línea de opciones del DT Didier Deschamps. Francia, se sabe, ha perdido muchos jugadores, como Benzema, Kanté, Kimpembe, Paul Pogba y Nkunku. Y contra Marruecos tampoco estuvieron Rabiot y Upamecano, una incógnita para la final. Ha sabido reinventarse Francia.

¿Es invencible Francia? Claro que no. Es peligroso y rápido. “Tiene el gol fácil’, podría ser una frase simplista, pero descriptiva. Lleva convertidos 13 en Qatar. Si encuentra metros para explotar espacios y correr, entonces se vuelve temible. Mbappé es diferente, pero aun sin él en el rol de mega estrella, contra Inglaterra y Marruecos se las ingenió para atacar profundo. Pero si no hay metros libres, sus ofensivas se estancan. No le sobra creatividad. Y en el fondo concede oportunidades, es vulnerable. Hugo Lloris, arquero y capitán, compañero de ‘Cuti’ Romero en Tottenham, siempre ha tenido trabajo.

El historial contra Francia invita a la esperanza. Le hace un guiño a la Argentina. Se cruzaron en 12 partidos, con seis victorias albicelestes, tres para los galos y otros tres empates. Dos por mundiales, con mucho simbolismo: en 1978 ganó 2-1 la Argentina y atrapó el título; se impuso Francia por 4-3 en Rusia 2018… y es el vigente campeón. ¿Cuántos se repetirán de aquel día? Titulares, Lloris, Varane, Griezmann, Giroud y Mbappé por un lado, y Armani, Otamendi, Tagliafico, Messi y Di María… con sueños de revancha.

