Francia, un rival superior a la Argentina: la frase de Kylian Mbappé que despertó bronca y la reflexión de Valdano

DOHA (enviado especial).– Tuvo duelos complejos la Argentina en todo el Mundial Qatar 2022 y la exigencia ascendió con cada paso adelante. Pero casi todos fueron partidos en los que, en el peor de los casos, el favoritismo estaba repartido. Esta vez, Francia es el que encabeza todas las predicciones , o casi todas, para el duelo que jugarán el próximo domingo en el estadio Lusail, a las 12 (las 18 locales). Es la selección campeona del mundo, la que tiene individualidades de primer nivel internacional y un funcionamiento que la pone, en lo previo, por encima del equipo de Lionel Scaloni. Pero aquí radica la gracia del fútbol. El conjunto de Lionel Messi tendrá la oportunidad de demostrar lo contrario, de cambiar el orden establecido y exponer que, al menos en una noche, puede ser superior, para recuperar para el fútbol celeste y blanco un título del mundo que obtuvo por última vez hace 36 años.

“Los seleccionados sudamericanos tienen desventajas porque no tienen el mismo nivel de competencia que los europeos. Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Es lo que se vio en los últimos mundiales”, dijo alguna vez el genial Kylian Mbappé, cuando explicó por qué, en su parecer, ninguna nación de nuestro continente podía alcanzar la gloria en Qatar 2022. La frase, polémica, despertó mucho enojo en la prensa latinoamericana, entre los futboleros y hasta en algunos jugadores, que repudiaron sus dichos. La brillante mente de Jorge Valdano, respecto de esa controversia, sólo reflexionó: “Mbappé tiene que aprender que a veces es más conveniente no decir toda la verdad”.

Antoine Griezmann, delantero de Atlético de Madrid, se reveló como mediocampista de creación en Qatar 2022. Aníbal Greco - LA NACIÓN

En el fútbol de Europa hay mayor cantidad de naciones (54) que en el de Sudamérica (10). Y, aunque no todas son destacadas en esta disciplina, en la cantidad, por pequeño que sea el porcentaje de buenos equipos, ya supera en el total al de los seleccionados jerarquizados de nuestro continente. Los calendarios readaptados a las necesidades europeas fueron estructurados de modo tal que entre la Eurocopa (y su eliminatoria), la eliminatoria mundialista y la Copa de Naciones ya no hay espacio no para amistosos con conjuntos de otros continentes. La torta completa de ese gran negocio se come en la misma mesa. Para el resto, ni las migas. No por nada la Argentina y Brasil intentaron entablar negociaciones (aún sin éxito), para la incorporación en la Nations League, que ya cuenta con dos exitosas realizaciones y en la que el último campeón es... Francia (aunque ya eliminado de la versión en curso, que adeuda sus semifinales).

¿Qué hace tan bueno a Francia? Casi todo. Potencia, velocidad y precisión. Eso es lo que se puede ver en sus noches rebosantes. Pero hay también noticias esperanzadoras para Scaloni: Inglaterra y Marruecos, por momentos, supieron cómo hacerlo sentirse incómodo. Los defensores de la corona no son invencibles.

Theo Hernández celebra con Olivier Giroud el primer gol de Francia ante Marruecos, muy temprano en el partido: transcurrieron 4 minutos. Aníbal Greco - LA NACIÓN

El poderío ofensivo es lo más abrumador. Le sobra tanto material a Didier Deschamps que tuvo que reubicar a Antoine Griezmann como enganche. No desafina, para nada. Luego, Ousmane Dembelé, Olivier Giroud y Kylian Mbappé completan el rombo que apunta al arco del rival.

Aclaración necesaria. Mbappé respeta mucho el sistema táctico. Juega de wing izquierdo. Pese a su poder goleador, no se ve tentado de ir al área. Le deja ese trabajo a Giroud. Por algo es de los mejores del mundo. Por algo los entrenadores lo adoran. Toma el centro del ataque sólo cuando Giroud deja la cancha.

En el medio Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot (víctima de un virus, le dejó el lugar a Youssouf Fofana frente a Marruecos, pero debería volver ante la Argentina), traccionan de un lado al otro para que no se note el desequilibrio que le provoca a la estructura ese sobrepeso de ataque. Cuando necesitan ayuda, Dembelé la ofrece bastante más que Mbappé.

Youssouf Fofana reemplazó a Adrien Rabiot frente a Marruecos y le dio equilibrio al medio del campo francés. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Francia se defiende fantásticamente. La prueba ocurrió en el estadio Al Bayt en la semifinal contra los marroquíes. Tiene clase con Raphaël Varane y fuerza con la potencia de Dayot Upamecano (¿jugará? Si no llega, lo hará Ibrahima Konate, de Liverpool). Y por los laterales, la flamante incorporación de Barcelona, Jules Koundé, y el aplicado Theo Hernández. El capitán Hugo Lloris, en el arco, completa el cuadro.

El primer gol francés en la semifinal, de Theo Hernández

#FRA 1-0 #MAR | 5’ | ¡Gol de Francia! El vigente campeón impone condiciones desde el arranque del partido. Theo Hernandez encuentra un rebote en el área y define ante la salida de Bounou



Miralo en https://t.co/JIh8DX7ZfB#Qatar2022 #TVPenQatar #SomosMundiales pic.twitter.com/FQpWSaYluA — Televisión Pública (@TV_Publica) December 14, 2022

Pues bien: ¿con qué puede contrarrestar entonces la Argentina? Lo más probable es que, dado que los extremos son punzantes, Scaloni vuelva a darle vida a la línea de cinco defensores, con Lisandro Martínez para compartir la zaga con Cristian Romero y Nicolás Otamendi. ¿Y los marcadores de punta? En condiciones normales, seguramente optaría por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos más defensivos. Pero sacar a Nahuel Molina, con el Mundial que está haciendo, es imposible, así que seguramente saldrá sólo Nicolás Tagliafico respecto de la formación que actuó contra Croacia.

Con este esquema, entonces, el primer punto débil que quedaría estará en el medio. Tal lo que se vio hasta ahora, contra equipos que juegan por las bandas, como Países Bajos, el DT apostó a los cinco atrás y los tres en el medio. Frente a un rival que concentra el juego en el medio, como Croacia, volvió a la línea de cuatro para que Paredes reforzara el centro. La línea de cinco dejaría a Enzo Fernández mano a mano con Griezmann. Habrá que elegir qué parte cubrir. Claro que si Molina y Acuña ayudan en el centro, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister se cerrarán más y compensarán ese desequilibrio.

Kylian Mbappé se apresta a rematar ante su compañero de Paris Saint-Germain Hakimi; ahora, Marruecos procurará el tercer puesto, ante Croacia, el sábado. Aníbal Greco - LA NACIÓN

Pero hay que volver a lo importante. ¿Cómo consiguieron Inglaterra y Marruecos complicar al defensor del cetro? Lo atacaron, le quitaron la pelota. Obligaron a que Griezmann se metiera a jugar entre los dos volantes de contención. Lo desgastaron. Claro: las contraindicaciones son muchas. Hacerlo expone a cualquier equipo a las réplicas en velocidad de Dembelé y, especialmente, Mbappé. Muy peligroso. Que lo diga Marruecos, que así perdió por 2-0 cuando controló la pelota durante casi todo el partido (alto 62% de posesión).

El segundo tanto, del suplente Randal Kolo Muani

#FRA 2-0 #MAR | 79’ | ¡Gol de Francia! Gran jugada de Mbappé en una baldosa y Kolo Muani encuentra el rebote para el segundo de los galos



Miralo en https://t.co/JIh8DX7ZfB#Qatar2022 #TVPenQatar #SomosMundiales pic.twitter.com/olKXbCMepf — Televisión Pública (@TV_Publica) December 14, 2022

Además, las formas en las que ingleses y marroquíes tomaron esta postura fueron distintas. Los europeos avasallaron a Francia con la estructura y la jerarquía individual. Tienen grandes jugadores. Con menos talento, Marruecos lo acorraló con valentía y decisión.

Si ellos pudieron, la Argentina también tiene la posibilidad . Habrá que elegir la estrategia adecuada y tener el temperamento para ejecutar el plan. Porque aunque el seleccionado no es favorito, ganar no es una misión imposible.