Mundial Qatar 2022: México es un seleccionado tan peligroso como vulnerable y, en el medio, está el aura de Tata Martino

En condiciones más o menos normales (poco de lo que exhibió en su presentación), la Argentina es superior en casi todos los conceptos del juego y en la jerarquía individual. Sin embargo, hay que tener cuidado: desde ahora, en el Mundial Qatar 2022 todo escollo representa un problema mayúsculo para el seleccionado nacional. La comparación es con México, su próximo adversario, con el que se enfrentará este sábado desde las 16, por la segunda jornada del grupo C. El empate sin goles del conjunto tricolor contra Polonia deja algunas enseñanzas.

La conclusión lógica es que se puede mantener la tranquilidad: aun en declive, la Argentina sigue siendo favorita. Sin embargo, al mismo tiempo, hay una dosis mayúscula de interrogación: el equipo al que dirige Gerardo Martino jugó algo mejor que Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski, que desperdició un penal, atajado por Memo Ochoa. Posee fe, olfatea la herida albiceleste y no tiene nada que perder: ése es el peligro que representa la entusiasta y previsible formación que conduce Tata, que dejó en el banco de suplentes a Rogelio Funes Mori en el primer encuentro mundialista.

Se inclina por un 4-3-3. Ochoa, a los 37 años, fue la figura. Luis Chávez, con ráfagas por el sector izquierdo, resultó un puñal. Y Chucky Lozano, intermitente, sigue siendo lo más ingenioso de un equipo que prefiere atacar, aunque sin excesos. Prolijo, estructurado, con chispas de sorpresa. Y poquito más. ¿Alcanza para preocuparse mucho desde el lado del rival del sábado? En teoría, no. Pero la Argentina camina por un terreno resbaladizo desde ahora. Está última en su zona. México lo sabe. Pudo ganarle a la esquemática Polonia (¡qué equipo limitado!), pero no le sobran recursos en los metros finales. Siempre a la sombra de la selección celeste y blanca, se pregunta, ahora mismo, por qué no...

“Ahora cambió todo”. Martino declaró este martes, después de la igualdad sin goles, que será decisivo el enfrentamiento con la Argentina. ”Ahora cambia el escenario. Lo que parecía decisivo en el primero, ahora parece como decisivo en el segundo. Y ahora es decisivo el partido ante Argentina”, apuntó el director técnico tras el juego en el Estadio 974. Tata indicó que no modificó su esquema, tras conocer la derrota de Lionel Messi y compañía ante Arabia Saudita por 2 a 1 a primera hora.

”No modificamos nada. Lo que pasa es que en la cabeza de los futbolistas juega. Sabíamos que ganar era imprescindible, pero también sabíamos que Argentina había perdido y que era un resultado por el que el rival, por la forma de jugar, podía hacernos daño”, agregó.

Luego comentó el penal que Ochoa le detuvo a Lewandowski, y destacó la actuación de su arquero: “Eso muy bueno, porque fue prácticamente la única llegada que tuvo Polonia en el partido. Fue muy difícil el partido, ver cómo jugarlo después del resultado que hubo temprano. Creo que lo buscamos bien. Nunca perdimos el orden”. Entre mundial y mundial, Ochoa siempre fue un arquero bajo sospecha tanto en sus clubes como en la selección, y pagó a veces la frustración de una hinchada que sufrió siete eliminaciones seguidas en octavos de final.

Las críticas, muchas veces centradas en sus carencias en el juego aéreo, se intensificaron en el último año por algunos errores tanto en el Tri como en América, el equipo que lo recibió de vuelta tras ocho años en el fútbol francés (Ajaccio), el español (Málaga y Granada) y el belga (Standard, de Lieja). Los señalamientos, sin embargo, no hicieron dudar a Martino.

Del otro lado, el director técnico de Polonia, Czeslaw Michniewicz, puso como ejemplo a Diego Maradona para defender al capitán y líder del seleccionado de su país, Lewandowski, que desaprovechó el penal. ”Son cosas que pasan en el fútbol. Jugadores excepcionales han fallado penales, como Maradona, Sócrates... Es una auténtica lástima lo que ha pasado. Sé que Robert deseaba mucho anotar. Estuvo practicando penales en los entrenamientos y no falló”, contó.

El centrodelantero de Barcelona, dos veces ganador del premio FIFA The Best, desperdició una inmejorable situación para festejar su primer tanto en una Copa del Mundo, luego de retirarse en blanco en Rusia 2018. ”He hablado con él en el vestuario. Estuvimos viendo la repetición de la jugada. Él sabrá lidiar con esta situación. Como entrenador, estoy seguro de que nos ayudará a marcar muchos más goles en el futuro”, concluyó.

