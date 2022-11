Mundial Qatar 2022, Inglaterra - Irán: Harry Kane finalmente no usó el brazalete de capitán “One love” tras la amenaza de la FIFA

escuchar

Salió al campo de juego para enfrentar a Irán en el Mundial 2022 y tras quitarse la campera azul que lo abrigaba el delantero de Inglaterra Harry Kane la dejó ver: en su brazo izquierdo llevaba finalmente una cinta de tono oscuro con la inscripción, en inglés, “No a la discriminación”. La atención estaba centrada en medio de la polémica que se generó en las últimas horas por el llamado brazalete de capitán “One Love”, que tenía como objetivo reconocer las distintas orientaciones sexuales en un país como Qatar donde están prohibidas esas manifestaciones.

De todas maneras, los jugadores ingleses hicieron pública una manifestación de descontento y segundos antes de comenzar el partido se arrodillaron unos instantes.

Los jugadores de Inglaterra se arrodillan antes de comenzar el partido contra Irán JACK THOMAS - The FA Collection

Hoy, temprano, siete selecciones europeas que compiten en el Mundial pidieron a los capitanes de sus equipos que no usen en los partidos ese brazalete en favor de la inclusión por temor a ser sancionados por la FIFA, que advirtió expresamente sobre posibles penas. La cinta era para reclamar por los derechos LGBTIQ+.

Las federaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza elaboraron un comunicado en conjunto en el que afirmaron que pedirían a sus jugadores no llevar la cinta con los colores del arco iris porque creen que podrían llegar a recibir tarjetas amarillas y “condicionar sus partidos”.

Harry Kane, capitán de la Selección Inglesa, entra en calor en la previa al partido contra Irán en el Estadio Internacional de Jalifa Matthias Hangst - Getty Images Europe

“Como federaciones nacionales no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Estábamos preparados para pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de las normas del kit y teníamos un firme compromiso de llevar la cinta”, reza en parte del comunicado.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras”, cierra el texto.

El arquero Alireza Beiranvand después de chocar la cabeza contra el defensor Majid Hosseini en el partido contra Inglaterra Alessandra Tarantino - AP

Inglaterra e Irán juegan desde las 10 por el Grupo B del Mundial Qatar 2022 en el Estadio Internacional Jalifa, con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. Por el mismo grupo, a las 16 jugarán Estados Unidos y Gales.

Las formaciones de los equipos son las siguientes: Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw; Declan Rice y Jude Bellingham; Bukayo Saka, Mason Mount y Phil Foden; Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Irán: Alireza Beiranvand; Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Roozbeh Cheshmi, Majid Hosseini y Milad Mohammadi; Ahmad Noorollahi, Ali Karimi y Ehsan Haji Safi; Alireza Jahanbakhsh y Mehdi Taremi. DT: Carlos Queiroz

LA NACION