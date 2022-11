Mundial 2022: crece la polémica por el brazalete de capitán “arcoiris” de Europa

escuchar

Como es sabido desde el momento en que Qatar fue designado como país organizador, la actual Copa del Mundo estuvo envuelta en constantes polémicas y críticas hacia las autoridades de Medio Oriente. Uno de los puntos más contenciosos desde el principio fue la postura de la nación con respecto a la homosexualidad, la cual es prohibida y penada con cárcel allí, y fue señalada como motivo de varios boicots y protestas en diferentes partes del mundo.

Esta temática no escapó a algunos de los países que participarán del Mundial, en particular los europeos, que en septiembre se reunieron para determinar cuál sería la manera más adecuada de pronunciarse a favor de la protección de los derechos humanos en Qatar. La respuesta fue el uso de unas cintas de capitán con el nombre “One Love”, con un corazón multicolor que en principio representaría la defensa de la diversidad cultural y sexual, y que la portarían figuras como Harry Kane, Manuel Neuer, Sergio Busquets, Virgil van Dijk y Hugo Lloris. El pedido fue realizado a fines de aquel mes, pero la FIFA jamás respondió.

Harry Kane en acción, portando la cinta "One Love" en su antebrazo izquierdo; podría ser amonestado si la usa en el Mundial de Qatar

La medida, sin embargo, fue también eje de varias críticas. Muchos activistas, incluido el único jugador abiertamente gay en jugar un Mundial, Thomas Hitzlsperger, consideraron que no solo no es una acción suficiente para repudiar las violaciones de derechos humanos, sino que al no usar los verdaderos colores de la bandera arcoiris de la comunidad LGBT (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura), el gesto pierde poder y sentido. Aún así, esta decisión estética tampoco podría cumplir con su propio cometido, evitar problemas con la FIFA.

Es que el ente regulador del fútbol mundial, considerando que puede tratarse de un gesto político, no permitirá que los capitanes europeos utilicen este brazalete, al punto que ofreció como alternativas otras cintas con frases elegidas por la casa central, como “Football unites the world” (”el fútbol une al mundo”), “Save the planet” (”salvemos al planeta”) y “Education for all” (”educación para todos”). Pero las medidas preventivas no terminarían ahí: según informa el diario inglés The Telegraph, existe el riesgo entre las federaciones de que los jugadores que elijan usar estas cintas sean amonestados apenas comience el partido.

Virgil Van Dijk dijo que estaría dispuesto a usar la cinta arcoiris, pero que lo reconsideraría si eso le vale jugar con una amonestación Agencia AFP

La respuesta de la FIFA ha generado reacciones mixtas entre los jugadores que usarían los brazaletes. Van Dijk confirmó que usará la cinta mañana pase lo que pase, en el debut de los Países Bajos contra Senegal, pero que si recibe una amonestación por hacerlo “habría que discutirlo, porque no me gusta jugar con una amarilla”. Antes se había pronunciado Lloris, capitán de Francia, con bastantes más reservas por la postura oficial al respecto: “Antes de iniciar algo, necesitamos la aprobación de la FIFA, la aprobación de la federación (francesa). Por supuesto tengo mi opinión personal sobre el tema y es muy cercana a la del presidente (de la Federación de Francia, Noel Le Graet, que se manifestó en contra)”.

En la otra vereda se encuentra Neuer, arquero alemán, que en conferencia de prensa confirmó que usará el brazalete, de la mano con lo que ya había adelantado el viernes el presidente de la federación de su país, Bernd Neuendorf: “Personalmente, estaría muy preparado para pagar una multa”, redobló la apuesta. “Esta no es una declaración política, sino una a favor de los derechos humanos”, señaló. Cabe destacar que el guardameta de Bayern Munich ya había lucido anteriormente una cinta con los colores de la bandera LGBT durante la Eurocopa del año pasado, como también lo había hecho Kane en Inglaterra.

Manuel Neuer ya había usado los colores del arcoíris en su brazalete de capitán durante la Eurocopa del año pasado PHILIPP GUELLAND - POOL

De este modo, el partido de Países Bajos contra Senegal y el debut de Inglaterra ante Irán serán las dos primeras grandes pruebas de voluntad de las federaciones en lo que se posiciona como una de las primeras grandes polémicas del Mundial de Qatar. Las autoridades locales ya han mostrado ser implacables con el cumplimiento de sus normas con respecto a la venta de alcohol en los estadios, que fue bloqueada apenas días antes de la inauguración, pero las federaciones europeas están listas para desafiar los mandatos. Lo que está por verse es si estarán dispuestas a afrontar consecuencias si lo hacen y seguir desafiando a los qataríes.

