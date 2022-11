Mundial Qatar 2022: Keysher Fuller, el defensor que prepara comida caribeña y agua de sapo, anotó un histórico gol de Costa Rica

escuchar

DOHA.- Limón es una una provincia de Costa Rica , en el extremo oriental del país, que limita al norte con Nicaragua, al noreste con el Mar Caribe y al sureste con Panamá. Es la zona donde se unifican más culturas en el país. Con una población predominantemente de etnia afro-descendiente y con tradiciones de la cultura indígena costarricense, pero también china, cada grupo le aporta su matiz a un estilo particular y propio.

La ciudad, con marcada influencia afrocaribeña, es la tierra de origen de Keysher Fuller , el futbolista que le dio al país una de las alegrías más importantes de su historia.

El salto festivo de Keysher Fuller, en una jornada histórica para Costa Rica Francisco Seco - AP

Luego del mazazo sufrido ante España (0-7) en el debut por el Grupo E del Mundial de Qatar 2022, el seleccionado costarricense, dirigido por el colombiano Luis Fernando Suárez, dio una de las grandes sorpresas de la competencia, al vencer por 1-0 a Japón, que en el primer desafío había dado un batacazo derrotando a Alemania (por 2-1). En un partido dominado de principio a fin por los asiáticos, Costa Rica encontró un gol, casi milagroso, en el el único remate. Y, ahora, tiene chances matemáticas de clasificarse para los octavos de final (el jueves se medirá con Alemania).

Fuller, lateral derecho que actúa en Club Sport Herediano de la primera división de Costa Rica, aprovechó un descuido defensivo japonés, avanzó y, a los 35 minutos del segundo tiempo, anotó un golazo de zurda, que venció el esfuerzo del arquero nipón, Shuichi Gonda. Los 45.000 espectadores del estadio Ahmad Ben Ali, de Doha, fueron testigos de un momento de máxima celebración futbolística para los ticos. ”Es fácil decir: ‘Le ganamos a Japón’. Pero este Japón es una muy buena noticia del Mundial. Haberle ganado debe ser altamente valorado. Estamos ahí. Que nos tengan en cuenta, todavía soñamos”, avisó el seleccionador de Costa Rica.

”Fuimos conscientes de lo que pasó contra España, nos unimos y lo que hablamos se queda en el vestuario. Venir a un Mundial y perder de esa forma no se digiere bien. Durante estos días trabajamos mucho más para sacar la victoria de hoy”, explicó, emocionado, Fuller, que había sido uno de los más criticados tras la paliza recibida ante España. “Nosotros nunca dejamos de creer. Sé lo que me ha costado estar en la selección, llegar a primera división y este gol significa mucho para mí y para mi familia”, explicó el futbolista de 28 años y formado en las inferiores de Deportivo Saprissa.

La victoria de Costa Rica en Qatar fue una inyección de energía para cada familiar de los integrantes del seleccionado centroamericano, que se habían angustiado tras el mazazo ante España. “El gol Fuller agarró a doña Xindy Spence de rodillas, en oración por la Selección y por su hijo”, publicó el periódico La Teja, de ese país. “El golazo de Keysher llegó como una explosión de júbilo al hogar de los Fuller, donde solo estaba doña Xindy quien, al hablar, estaba llorando”, añadió el medio costarricense. La mamá del autor del único gol de Costa Rica, confesó: “Estoy llorando, me maltrataron a mi hijo, lo puse en oración y en cinco minutos, Dios me lo prometió y allí está. El que confía en Dios, sabe lo que tiene”.

El golazo de Fuller y lo mejor del partido

Qatar 2022: Japón vs. Costa Rica

Fuller es un futbolista que no pasa inadvertido. Su familia es popular en el centro de la localidad de Limón por la “sabrosa comida caribeña” que prepara. Son especialmente famosos el patí (una empanada rebozada, rellena de carne, papas u otros ingredientes), el rice and beans (arroz y frijoles) con pollo o pescado, los enyucados (con ingredientes autóctonos como la yuca y el achiote), el agua de sapo (refrescante bebida títpica, que lleva jungibre) y la plantintá (tarta de plátano), entre otros platos. Doña Xindy reveló que Keysher, uno de sus cuatro hijos, cocina muy bien cada plato.

El emocionante festejo de Keysher Fuller, autor del gol de la victoria de Costa Rica ante Japón, por la Copa del Mundo PHILIP FONG - AFP

Es una jornada festiva en Costa Rica. La victoria ante Japón invita a dejar, al menos por un rato, los distintos compromisos y celebrar. “Hoy no vamos a vender comida, no hay rice and beans, vamos a ir a festejar, a todos los que creyeron en mi hijo, gracias. Le dije que hoy era su día. Se lo merece”, expresó en La Teja, emocionada, mamá Xindy. Su hijo y el seleccionado tico le dibujó una sonrisa al país.

