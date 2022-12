Mundial Qatar 2022: la charla del capitán Luka Modric con el arquero de Croacia, una de las figuras que enfrentará la Argentina

escuchar

Luka Modric debutó en el seleccionado de Croacia siete meses después de que Lionel Messi lo hiciera en el de la Argentina. El volante de Real Madrid se estrenó con 20 años, el 1° de marzo de 2006, en un amistoso que por estas horas adquiere un significado histórico. Fue en un partido disputado en el estadio St. Jakob Park, de Basilea, donde Croacia venció por 3-2 al seleccionado que dirigía José Pekerman, en el último ensayo previo al Mundial 2006.

Ese día, Messi disputó su séptimo partido con la camiseta blanquiceleste. En una delantera que integró con Hernán Crespo y Carlos Tevez, marcó el gol del 2-1, el primero de un récord que va por los 95 tantos. De esos planteles, solo Modric y Messi se mantienen en la actualidad, aunque en el caso argentino hay exfutbolistas que ahora están en otras funciones: Walter Samuel (titular en ese amistoso), Pablo Aimar (reemplazó a Tevez) y Lionel Scaloni (suplente, no ingresó) componen el núcleo del cuerpo técnico.

Desde aquel bautismo en la cancha suiza, Modric (37 años) sumó 160 presencias internacionales y un subcampeonato del mundo con la camiseta rojiblanca ajedrezada. Ostenta la plusmarca de partidos, por delante de Darijo Srna (134) y de otra leyenda vigente que el martes estará frente a la Argentina: Ivan Perisic (121).

Capitán y emblema, inagotable en el despliegue, Modric tiene la voz cantante, dentro y fuera de la cancha. Su resiliencia y templanza se empezó a forjar desde los seis años, cuando paramilitares serbios asesinaron a su abuelo Luka, un pastor de ovejas y cabras de Zaton Obrovacki, pueblo del municipio de Jasenice, en Zadar. “Mis padres me enseñaron que mi suerte en la vida dependería de lo cerca que estuviera mi familia”, escribió el mediocampista en su biografía “Mi partido”, publicada en 2019.

De alguna manera, Modric es el tutor del plantel, alguien que se puede internar en charlas de diván futbolístico con algún compañero. Una de las figuras de Croacia es el arquero Dominik Livakovic, decisivo al contener tres penales ante Japón (octavos de final) y uno frente a Brasil (cuartos de final).

Livakovic (27 años) ataja en Dinamo Zagreb y es uno de los seis integrantes del plantel que juegan en clubes croatas. En el Mundial recibió tres goles en cinco partidos y su condición de arquero revelación quizá no era tan imaginable antes de las eliminatorias del Mundial, cuando había perdido la titularidad por una inseguridad que Modric se animó a tratarla con él durante una concentración.

El extracto de la chala forma parte de la serie “Capitanes”, que produce y emite FIFA+. En el encuentro, Modric intenta que Livakovic aprenda a convivir con el error, que no se sienta anulado ante una equivocación, y se pone él mismo como ejemplo.

Tapada de Livakovic ante Neymar Petr David Josek - AP

En el video, el arquero se sienta en un sillón junto a Modric, cuya voz en off hace una introducción: “En estos momentos, lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo. La situación del arquero es muy específica. Ellos están solos”.

Después se reproduce lo que Modric le dice a Livakovic mirándolo a los ojos: “No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas en el seleccionado. ¿Quizás es la presión que tienes? Quizá no es... Es porque estás transmitiendo inseguridad. Y eso contagia al equipo. ¿Entendés? De eso estoy hablando. ¿Por que no podés cometer un error? Todos cometemos errores. Siento que tu problema es que tenés miedo de cometerlos. ¿Quién no comete errores? Por favor, nómbrame a una persona. Yo no llegué aquí por miedo. Solo empeora las cosas. Mirá, sos un gran arquero. ¿Vos sabés eso, verdad?” En el final se escucha alguna respuesta del arquero, pero no figura en la traducción.

Livakovic debutó en el seleccionado croata en enero de 2017 y acumula 39 cotejos internacionales, tras pasar por los juveniles Sub 17, 19, 20 y 21. Junto con Emiliano Martínez (ante Países Bajos) y Julio César (Brasil contra Chile en 2014) es uno de los tres arqueros que en la historia contuvieron los dos primeros penales en la tanda de definición.

Modric, la autoridad del capitán GABRIEL BOUYS - AFP

En este Mundial, Modric también fue elogiado por su sensibilidad para consolar al brasileño Rodrygo, su compañero en Real Madrid y a quien Livakovic le atajó un penal. “Esto no es nada, saldrás más fuerte. Te quiero, te quiero, hijo”, fueron sus palabras para el delantero, de 21 años, dentro de la cancha.

La influencia de Modric en el funcionamiento del equipo fue destacada por el ex media-punta Robert Prosinecki, integrante de la Croacia semifinalista en el Mundial 1998. En declaraciones a Radio Villa Trinidad, el ex Real Madrid y Barcelona, autor de 11 goles en 58 encuentros con Croacia, expresó: “Croacia, sin Modric, es un equipo distinto. Modric es el Riquelme nuestro, pero corre mucho más. Croacia tiene mejor mediocampo que Argentina con Modric, Kovacic y Brozovic, y el punto más débil de Argentina es el mediocampo, porque le falta alguien que acompañe a Messi”.

Otro gloria croata, Zvonimir Boban, apuntó a la mentalidad de Modric: “En los 90 minutos, a cada segundo que pasa, tenga o no la pelota, Luka se pregunta: ¿Cómo puedo ayudar de la mejor manera al equipo?”.

