Mundial 2022: otro periodista de El Chiringuito la pasó muy mal con la goleada de la Argentina frente a Croacia y le hizo un pedido a Mbappé

El seleccionado argentino obtuvo este martes su pasaje a la final del Mundial de Qatar, tras golear a Croacia por 3 a 0 en una noche soñada en Lusail, con actuaciones estelares de sus delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez.

El capitán argentino abrió el marcador de penal a los 34 minutos del primer tiempo y a los 24 del segundo, después de una maniobra memorable, asistió para el tercero a Julián, quien había ampliado diferencias antes del descanso con una espectacular acción individual.

En la noche en la que igualó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista con más partidos en los Mundiales (25), Messi se constituyó además en el máximo goleador argentino de la competencia con 11, uno más que Gabriel Batistuta. El astro rosarino alcanzó las cinco conquistas en esta edición e igualó a su compañero del París Saint-Germain Kylian Mbappé al tope de la tabla de anotadores.

Junto con Álvarez, reúnen 9 de los 12 goles argentinos en Qatar 2022. La Selección jugará el domingo próximo su sexta final mundialista con el ganador de la semifinal que Francia -defensor del título- y Marruecos animarán este miércoles desde las 16 en el estadio Al Bayt.

La gran definición será a las 12 en Lusail, donde este martes más de 80.000 seguidores albicelestes, de todas las nacionalidades, deliraron con una eventual consagración. A partir del pitazo final, comenzaron las reacciones. De todo tipo. En España, particularmente en el programa El Chiringuito, algunos de sus integrantes no lo tomaron del todo bien.

Es el caso de José Luis Sánchez, el periodista que tiene más de 330.000 seguidores en twitter. En la red social, asegura: “La camiseta de Real Madrid es blanca. Se puede manchar de barro, sudor y hasta sangre, pero jamás de vergüenza”, según un testimonio de Santiago Bernabéu. El cronista fue seguido en vivo, con las reacciones, mientras veía el partido de la Argentina. Y sufrió, particularmente, en cada uno de los gritos argentinos. Sobre todo, quedó abatido por la actuación de Lionel Messi.

La cara de resignación del profesional de los medios deportivos, es elocuente. De hecho, luego, durante el programa, pidió que Francia le gane a Marruecos para que el domingo próximo pueda derrotar a la Argentina. Y le hizo un pedido especial a Kylian Mbappé. “Kylian, estamos en tus manos”.

Un día antes, ocurrió algo parecido. El periodista español Juanma Rodríguez, del reconocido programa, lanzó una particular expresión de deseo. “Espero que Croacia les meta cuatro”, apuntó.

“Es mi deseo hoy aquí y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que les meta seis”, había dicho Rodríguez. Y luego de la goleada argentina, suscribió, con un toque de fina ironía: “Gracias a mi táctica motivacional. Gracias a las palabras que dije el otro día en El Chiringuito, he conseguido que la Argentina se venga arriba, que despierte. No me den las gracias, soy un hombre modesto, como sabía yo que había que agitar un poco el árbol para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo”, expresó Juan Manuel Rodríguez.

Días atrás, luego de la tensión que se vivió en el final del partido frente a Países Bajos, José Luis Sánchez ya le había criticado la actitud que Lionel Messi tuvo en esos calientes minutos finales. “Aprendé de Modric”, le había sugerido, en un video. Tal vez, llevado por la pasión por los antiguos Real Madrid-Barcelona, en los que el croata y el rosarino fueron determinantes por tantos años.

