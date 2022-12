Mundial Qatar 2022: por qué Jorge Sampaoli no ve completos los partidos de la Argentina y cuál era su candidato a ganar el torneo

escuchar

Jorge Sampaoli es un entrenador de reconocida trayectoria, aunque en la selección argentina no le fue bien. Todo lo contrario, pese a haber llegado casi con una aceptación total de los hinchas y los dirigentes del fútbol nacional, quedó en deuda por lo que fue la actuación del equipo y los resultados en el Mundial de Rusia 2018, además de haber perdido el liderazgo del plantel en plena competencia.

En la actualidad está dirigiendo a Sevilla, en España. Asumió en octubre pasado, después de su paso por la entidad entre 2016 y 2017. Y este jueves le preguntaron por la eliminación del conjunto que dirigió Luis Enrique en Qatar 2022, que se fue del certamen en los octavos de final, tras perder en la definición por penales con Marruecos y luego de igualar 0-0 en los 120 minutos.

”Me parece que España, por lo que me generó en partidos que jugó, tuvo superioridad, pero no la contundencia que merecía su dominio. Hasta antes de quedar eliminada yo veía a España candidata a ganar el Mundial”, comentó el DT en conferencia de prensa posterior al amistoso que Sevilla jugó frente a Mónaco, de Francia.

🗣️ Sampaoli: "No hay recetas mágicas, pero tengo la ilusión de aportar para volver al sitio que nos corresponde". ⚪️🔴#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 8, 2022

Y agregó: ”La derrota por penales no varía la conclusión mía sobre una selección como la española. Solo imponderables hicieron que en un torneo tan difícil, donde cada error se paga caro, y que la contundencia define un montón de cosas. España no la tuvo en los momentos que la tuvo que tener y lamentablemente se quedó fuera”, explicó.

De todas formas, destacó la actuación que tuvo el arquero Bono, el marroquí que juega para su equipo en Sevilla: “Me puso feliz la actuación que tuvo (Yassine Bono)”, en la eliminación de España. Bono atajó dos penales en la definición, ante Busquets y Soler, mientras que el de Sarabia dio en el palo.

El técnico santafesino declaró que este partido de Sevilla frente al conjunto francés le dio “la posibilidad de llevar a cabo una forma de jugar que venía entrenando” en los últimos días, si bien lamentó que “apenas contaba con 10 futbolistas” del primer equipo y cuando los cambió, “jugaron luego chicos del filial”. Y agregó: “Con titulares jugamos mejor que el rival, pero no aprovechamos la ocasiones. Luego los chicos entraron muy bien. Pudimos haber ganado. Es un partido que sirve para seguir evolucionando. Nos falta provocar más situaciones ofensivas desde la posesión, para crear más ocasiones. Tuvimos dominio y buena salida pero el primer tiempo terminó 0-0″.

El delantero de Argentina Lionel Messi le da la mano al entrenador Jorge Sampaoli durante el partido del grupo D del Mundial de Rusia ante Nigeria Cezaro De Luca - dpa

Volviendo al Mundial, Sampaoli detalló que no ha podido ver en detalle la etapa de grupos por sus hijos brasileños de 2 y 3 años en una charla exclusiva con el canal del Sevilla en Twitch: “No me dejan verlo”. “No veo que el jugador disfrute mucho este tipo de torneos porque hay mucha tensión y muchos nervios”, por tal motivo señaló que no pudo ver los partidos de la Argentina.

Abrió su corazón en un momento y contó por qué no podía ver al detalle los partidos de la selección nacional: “Me tocó ser padre de mis dos hijos más grandes que están en Argentina. Los abandoné un poco por el fútbol y ahora tuve estos dos hijos que nacieron en Brasil en mis etapas por Santos y Atlético Mineiro. Nunca había dedicado tiempo a un hijo dejando de ver un Mundial y ahora dejo de verlo para estar con mi niño. A veces, uno cree que por mirar mucho va a ser el mejor y termina siendo muy egoísta. La profesión te va alejando de aquel que fuiste. Hoy, disfruto más a mis hijos que ver un Mundial”.

Por tal motivo, los partidos de la Argentina en el Mundial los ha podido ver “entrecortados” debido al cuidado que necesitan sus hijos pequeños. Pero dejó en claro que ahora que se vienen las instancias decisivas buscará darles una mayor atención: “Espero verlos con más atención porque llegó una etapa que quiero volver a sentir lo que sentí en mis mejores tiempos de hincha de mi hermoso país”

Sampaoli cuenta con una experiencia mundialista durante Rusia 2018 al frente de Argentina, con un sinfín de complicaciones dentro y fuera de la cancha, y cayó en octavos con Francia -campeón posterior- por 4 a 3.

