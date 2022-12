Tité defendió la idiosincrasia de Brasil, en la previa del partido con Croacia por el Mundial Qatar 2022: “Si tengo que bailar, voy a bailar”

escuchar

El entrenador del seleccionado de Brasil, Tité se defendió este jueves de las críticas recibidas por los festejos de los goles con bailes durante el Mundial de Qatar 2022 y aseguró que no cambiarán la idiosincrasia del fútbol que representan. ”Si tengo que bailar, voy a bailar. Pero tengo que practicar más porque tengo el cuello duro”, expresó Tite, en tono de broma, durante la conferencia de prensa previa al partido de este viernes contra Croacia.

El DT brasileño recibió varias consultas de periodistas extranjeros sobre el baile de los futbolistas en los festejos de los goles ante Corea de Sur y hasta de su propia participación. También conocido como “La danza de la paloma”. ”Es nuestra forma de ser, nuestra cultura y vamos a continuar siendo de nuestra forma”, afirmó Tite. El entrenador del seleccionado pentacampeón reiteró que decidió sumarse al festejo y baile del delantero Richarlison para tener una “conexión con la nueva generación”.

El entrenador brasileño Tite, en el partido entre Brasil y Corea del Sur Jin-Man Lee - AP

”Yo tengo 61 años y los jugadores, un promedio de 25 o 26 años. Pueden ser mis nietos. No hablaré de quien no conoce la cultura de Brasil”, dijo en relación a la puntual crítica del irlandés Roy Keane, exfutbolista de Manchester United. En cuanto a lo futbolístico, Tité elogió la “calidad técnica” de Croacia pero adelantó que Brasil no cambiará su forma de jugar.

”Esta es la identidad del fútbol brasileño. Nosotros les damos la confianza a los jugadores y ellos tienen el coraje para jugar de esta forma. Creo en este fútbol y siempre vamos a ir para adelante”, destacó. En cuanto al equipo, el DT dijo que esta tarde probarán al lateral izquierdo Alex Sandro, quien arrastra una molestia muscular y es el único jugador en ese puesto tras la baja de Alex Telles.

El técnico de Brasil se mostró descontracturado en Qatar

De todas formas, el defensor Danilo, quien ya jugó en ambos laterales durante el Mundial, también participó de la conferencia de prensa y remarcó que está “listo” para jugar en cualquier posición. ”Para mí es indiferente. Lo demostré varias veces y lo hago de forma natural”, manifestó el jugador de Juventus, de Italia. Brasil enfrentará mañana a Croacia en el primer cruce de cuartos de final que se jugará desde las 12 en el estadio Education City.

El lateral brasileño advirtió este jueves que Croacia, “luchará de todas las formas” para avanzar a las semifinales. ”Tiene jugadores del calibre de Modric, varios jugadores como Kovacic, Perisic, Brozovic, acostumbrados a disputar grandes partidos. Va a ser un juego que nos exigirá al máximo de concentración y compromiso. Es un adversario que va a luchar contra nosotros de todas las formas”, dijo el zaguero en una rueda de prensa en Doha.

Neymar convirtió el segundo gol de Brasil ante Corea del Sur y se produjo otro baile Manu Fernandez - AP

El defensa de la Juventus de Italia, de 31 años, dijo que los pentacampeones están concentrados en los croatas y no en un eventual choque ante la Argentina de Lionel Messi en semifinales. El clásico sudamericano podría presentarse en esa ronda si Brasil vence a los croatas en el estadio Education City y la Albiceleste a los Países Bajos el viernes en Lusail. ”En este momento el foco es Croacia, la preparación de hoy y el juego de mañana. Una competición de este nivel no da el privilegio de pensar mucho más allá del próximo juego”, apuntó.

Modric y Vinicius Junior, de fiesta en Real Madrid Agencia AFP - AFP

Luka Modric se enfrentará a varios de sus jóvenes compañeros en Real Madrid, como Vinicius Jr, Rodrygo y Eder Militao, quienes consideran al capitán croata (37 años) una especie de ‘padre’. Como muestra de esta complicidad entre el centrocampista balcánico y los jugadores brasileños, el delantero Rodrygo Goes (21 años) publicó un mensaje en Instagram tras confirmarse el duelo entre Brasil y Croacia en cuartos con una foto de él festejando con Modric, ambos con la camiseta del Real Madrid, y el texto “See you Papa” (‘Nos vemos papá’), al que contestó Modric con un emoticono en forma de corazón.

