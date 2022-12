Mundial Qatar 2022: Portugal despidió al entrenador Fernando Santos y podría llegar una leyenda: José Mourinho

escuchar

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció este jueves el fin del vínculo con el director técnico Fernando Santos, que estuvo al frente de la selección lusitana, eliminada en los cuartos de final del Mundial de Qatar con la derrota ante Marruecos por 1 a 0, y después de las controversias que lo tuvieron con el astro Cristiano Ronaldo.

”Después de una de las mejores participaciones de la historia de la selección en las etapas finales de la Copa del Mundo, en Qatar, la FPF y Fernando Santos entienden que este es el momento adecuado para iniciar un nuevo ciclo”, anunció la Federación lusa en un comunicado oficial en su página web.

La federación de Portugal le agradeció a Santos por el tiempo que estuvo en el cargo, en el que logró el título de la Eurocopa 2016, además de la Liga de Naciones en 2019. El ahora exseleccionador, de 68 años, se convirtió en sus ocho temporadas al frente, como el conductor táctico con más partidos y más victorias logradas con el representativo portugués.

“La FPF le agradece a Fernando Santos y a su equipo técnico los servicios prestados en estos ocho años únicos y cree que este agradecimiento también se hace en nombre del pueblo de Portugal”. Pero, al mismo tiempo, quedó claro que la relación entre Santos y la federación, más allá de la eliminación en el Mundial, se debió a la fuerte controversia que se desató a partir de la polémica entre Santos y el estelar Cristiano Ronaldo, una vez que el DT decidió dejar en el banco de suplentes a CR7 en el triunfo contra Suiza (6-1), cuando su reemplazante Gonçalo Ramos anotó tres goles, y en la caída con Marruecos en la siguiente eliminatoria.

Cristiano Ronaldo saluda al entrenador Fernando Santos Alex Pantling - Getty Images Europe

“Me voy con el sentimiento de una enorme gratitud. (...) Cuando diriges a un grupo, hace falta tomar algunas decisiones difíciles. Es normal que no todo el mundo esté contento con las elecciones que yo he hecho”, dijo Santos a través de un video. El entrenador, de 68 años, había afirmado el pasado sábado que no tenía pensado renunciar, pero la prensa local aseguraba desde hacía varios días que los dirigentes de la FPF buscaban acortar su mandato, que en principio debía extenderse hasta la Eurocopa 2024. A Santos, cercano a Cristiano Ronaldo desde los comienzos de la carrera del cinco veces Balón de Oro en el Sporting de Lisboa, se le achaca no sólo la eliminación en los octavos de final del Mundial, sino también su estilo de juego excesivamente conservador, que no permitió a la Seleçao aprovechar la emergente nueva generación de jugadores talentosos; además, claro, de las controversias públicas con el capitán CR7.

¿Será la hora de The Special One? José Mourinho, hoy al frente de Roma, asoma como fuerte candidato para dirigir a Portugal ISABELLA BONOTTO - AFP

Según el diario deportivo Record, José Mourinho asoma como el candidato prioritario de la Federación. Incluso, habría predisposición para disponer de un interino para permitirle al entrenador de la Roma terminar su temporada en el club italiano. ‘Mou’, por lo pronto, no hizo comentarios cuando fue consultado por los periodistas este jueves por la tarde, a su llegada al sur de Portugal para una concentración con el club italiano. Otros entrenadores portugueses como Rui Jorge (seleccionador sub-21), Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Fonseca (Lille), Rui Vitoria (seleccionador de Egipto) y Jorge Jesús (Fenerbahce) también figuran en la lista de potenciales candidatos

La salida de Santos amplió una lista de entrenadores que dejaron su cargo apenas finalizó la actuación de su respectivo seleccionado en la Copa del Mundo, fuera por decisión propia o por diferencias con la federación de su país. Entre los que cumplieron su ciclo asoman Gustavo Alfaro (Ecuador), Louis Van Gaal (Países Bajos), Carlos Queiroz (Irán), Gerardo Martino (México), Paulo Bento (Corea del Sur), Otto Addo (Ghana), Roberto Martínez (Bélgica), Luis Enrique (España) y Tite (Brasil). Así, 10 de los 32 conductores que empezaron la Copa del Mundo ya no continúan. Y aún resta definir la situación de otros, como Diego Alonso, en Uruguay, y Gareth Southgate, en Inglaterra.

LA NACION