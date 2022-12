Locura por una entrada: el reclamo de los hinchas para la final de la Copa del Mundo entre la selección argentina y Francia

escuchar

DOHA (Enviado especial).- En cada rincón de esta ciudad hay un argentino preguntando por una entrada para poder asistir a la final del Mundial Qatar 2022 entre la selección argentina y Francia. La locura es total por un lugar en el estadio Lusail y los precios que algunos están dispuesto a pagar son increíbles, porque en la reventa un ticket de categoría 1 está por encima de los 6000 dólares. Pero el secreto, la verdadera lucha, no está en conseguir esos boletos, aunque en la desesperación algunos los adquieran: en realidad, todos aquí pretenden tener uno de la categoría más baja (la 3) y no sólo por el costo, sino porque las ubicaciones son las más buscadas, ya que se trata de estar detrás de los arcos, en el corazón de la hinchada celeste y blanco.

Se encienden las alarmas, se convocan a marchas en West Bay, donde está el centro de entradas para el Mundial. De hecho, agitaron las aguas para tratar de solicitarle a la FIFA que se regulen el precio de las entradas, pero nadie asistió a ese pedido. Todos apuntaron hacia otro lugar. En Barwa, donde está la mayoría de la gente de la Argentina en Qatar, son muchísimos los que no tienen todavía su lugar para el choque con Francia. Los grupos de Whatsapp son los que dominan la reventa. Allí es donde aparecen todos aquellos que tienen entradas y las ofrecen a valores que muy pocos quieren pagar.

Los valores oficiales para esta final de la Copa del Mundo son tres: US$ 1607 (categoría 1), US$ 1002 (categoría 2) y US$ 604 (categoría 3). Son lógicamente más elevados que en las semifinales; para entonces, una entrada se conseguía por US$ 955, US$ 659 y US$ 357, respectivamente. En las dos instancias la reventa funcionó a tiempo completo y en ambas oportunidades los costos crecieron hasta cifras casi ridículas. Es más, muchos de los argentinos que están aquí desde que comenzó la competencia ya no cuentan con los dólares suficientes para pagar tanto por un lugar en Lusail y se desesperan debido a esta situación.

Los tickets para Qatar 2022 son los más caros de la historia

Ahora bien, todos tienen sus estrategias para evitar caer en la trampa de la reventa con costos desmesurados. Muchos saben que los que tienen boletos a disposición son un grupo reducido de argentinos, los conocen, saben dónde se ubican en las inmediaciones del estadio. Y si bien saben que los revendedores están especulando con todos los que están llegando por estas horas, también entienden que no se suelen vender todas las localidades a tiempo. Incluso, sobre la hora del partido se suelen conseguir entradas de tercera categoría por precios más razonables.

Uno de los grupos en los que se ofrecen localidades para la final se llama “Por favor, Chiqui”, pero tampoco es sencillo acceder a ese círculo virtual en donde una entrada de la tercera categoría crece hasta los 3500 dólares. En Jassim Tower, en el corazón de esta ciudad, se convocaron muchos fanáticos para reclamar frente al hotel que ocupa la AFA aquí, con el objetivo que habiliten más entradas y a precios oficiales. Lusail cuenta con capacidad para más de 80 mil espectadores y muchos argentinos saben que siempre hay un remanente que no se pone a la venta y que son de protocolo. Incluso, en las semifinales, en el choque con Croacia, dos horas antes del encuentro aparecieron online entradas para ese partido.

Los hinchas están reclamando por todos los medios. En las calles, en redes sociales y algunos aseguran hasta que hablaron con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, y que él les manifestó que los reclamos son lógicos, válidos y que deben insistir con los pedidos para que se regule la situación de los valores de las entradas. Incluso, en varios grupos de hinchas circuló una versión que aseguraba que este viernes, desde las 9, en el hotel en el que están los dirigentes de la AFA, se iban a vender algunas entradas.

Los fanáticos están desesperados, quieren quedarse frente al Jassim Tower toda la noche, pero la autoridades qataríes ya les advirtieron que eso no está permitido, incluso, desde la Embajada Argentina aquí, se acercaron hasta el lugar para evitar que se generen problemas, algo que no sucedió y que todos quieren evitar. Pero el tiempo se agota, cada vez falta menos para la gran cita, para poder estar en Lusail en el duelo entre la selección argentina y Francia. El de la final. Nadie quiere quedarse afuera, aun cuando la cantidad de dólares que haya que desembolsar sea absurda.