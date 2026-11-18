Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El torneo se jugará en el Complejo Aspire Zone con la participación de 48 combinados, entre ellos la albiceleste que va por su primer título
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El Mundial Sub 17 Qatar 2026 es el último certamen del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se desarrolla desde este jueves 19 de noviembre y hasta el 13 de diciembre con la participación de 48 seleccionados, entre los que sobresale la Argentina.
Los 104 partidos se disputarán en el Complejo Aspire Zone y el estadio Internacional Khalifa, que recibirá solo la final. En nuestro país se podrán ver por televisión a través de DSports y en el caso de los encuentros de la albiceleste también estarán disponibles en TyC Sports y la TV Pública. En canchallena.com se podrá seguir en vivo cada juego del certamen como así también consultar las tablas de posiciones y los cruces.
El formato de juego es similar a la última Copa del Mundo de mayores en la que España se consagró campeón. Los equipos fueron divididos en 12 zonas y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a un ronda. Los dos líderes de cada una más los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos de final, desde donde iniciarán los cruces de eliminación directa hasta la definición.
Fixture del Mundial Sub 17 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Grupo A
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 12.30: Qatar vs. Panamá - Cancha número 2
- 13: Egipto vs. Grecia - Cancha número 7
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 9.30: Grecia vs. Panamá - Cancha número 9
- 12: Qatar vs. Egipto - Cancha número 1
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 11.30: Panamá vs. Egipto - Cancha número 3
- 11.30: Grecia vs. Qatar - Cancha número 2
Grupo B
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 10: Nueva Caledonia vs. Ecuador - Cancha número 4
- 10.30: Corea del Sur vs. Uganda - Cancha número 1
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 10: Ecuador vs. Uganda - Cancha número 2
- 11.30: Corea del Sur vs. Nueva Caledonia - Cancha número 3
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 9.30: Uganda vs. Nueva Caledonia - Cancha número 9
- 9.30: Ecuador vs. Corea del Sur - Cancha número 4
Grupo C
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 12: Mozambique vs. Dinamarca - Cancha número 3
- 13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 9.30: Dinamarca vs. Australia - Cancha número 4
- 12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7
- 12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8
Grupo D
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 10: Francia vs. Haití - Cancha número 9
- 11: Arabia Saudita vs. Uruguay - Cancha número 5
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 10: Francia vs. Arabia Saudita - Cancha número 5
- 12.30: Uruguay vs. Haití - Cancha número 8
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 10.30: Uruguay vs. Francia - Cancha número 5
- 10.30: Haití vs. Arabia Saudita - Cancha número 1
Grupo E
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 12: Italia vs. Jamaica - Cancha número 3
- 13: Costa de Marfil vs. Uzbekistán - Cancha número 8
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 10: Uzbekistán vs. Jamaica - Cancha número 1
- 11.30: Italia vs. Costa de Marfil - Cancha número 3
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 11: Jamaica vs. Costa de Marfil - Cancha número 1
- 11: Uzbekistán vs. Italia - Cancha número 5
Grupo F
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 10: Cuba vs. Tayikistán - Cancha número 4
- 12.30: Senegal vs. Croacia - Cancha número 2
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 9.30: Tayikistán vs. Croacia - Cancha número 9
- 10.30: Senegal vs. Cuba - Cancha número 5
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 13: Croacia vs. Cuba - Cancha número 8
- 13: Tayikistán vs. Senegal - Cancha número 4
Grupo G
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 10: Bélgica vs. Vietnam - Cancha número 9
- 10.30: Malí vs. Nueva Zelanda - Cancha número 1
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 12.30: Vietnam vs. Nueva Zelanda - Cancha número 8
- 12.30: Malí vs. Bélgica - Cancha número 7
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 10: Vietnam vs. Malí - Cancha número 9
- 10: Nueva Zelanda vs. Bélgica - Cancha número 4
Grupo H
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 11: España vs. China - Cancha número 5
- 13: Fiji vs. Marruecos - Cancha número 7
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 9.30: España vs. Fiji - Cancha número 4
- 12: Marruecos vs. China - Cancha número 2
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 12: China vs. Fiji - Cancha número 3
- 12: Marruecos vs. España - Cancha número 2
Grupo I
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 10: Tanzania vs. Costa Rica - Cancha número 1
- 12: Brasil vs. Irlanda - Cancha número 2
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 9.30: Costa Rica vs. Irlanda - Cancha número 4
- 12: Brasil vs. Tanzania - Cancha número 2
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 11: Costa Rica vs. Brasil - Cancha número 5
- 11: Irlanda vs. Tanzania - Cancha número 1
Grupo J
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 11.30: Estados Unidos vs. Montenegro - Cancha número 3
- 12.30: Chile vs. Argelia - Cancha número 7
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 11.30: Estados Unidos vs. Chile - Cancha número 3
- 12.30: Argelia vs. Montenegro - Cancha número 7
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 12: Argelia vs. Estados Unidos - Cancha número 3
- 12: Montenegro vs. Chile - Cancha número 9
Grupo K
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 10.30: Camerún vs. Venezuela - Cancha número 5
- 12.30: México vs. Rumania - Cancha número 8
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 9.30: Venezuela vs. Rumania - Cancha número 9
- 10.30: México vs. Camerún - Cancha número 5
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 13: Venezuela vs. México - Cancha número 7
- 13: Rumania vs. Camerún - Cancha número 8
Grupo L
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 9.30: Japón vs. Colombia - Cancha número 9
- 9.30: Serbia vs. Honduras - Cancha número 4
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 10: Japón vs. Serbia - Cancha número 1
- 12.30: Honduras vs. Colombia - Cancha número 8
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 10: Honduras vs. Japón - Cancha número 4
- 10: Colombia vs. Serbia - Cancha número 2
En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones la Argentina se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.
La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.
A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.
El último campeón del Mundial Sub 17 fue Portugal, que se quedó con la edición 2025 que se realizó en la misma sede que la versión venidera. En la final derrotó a Austria 1 a 0 con gol de Anísio Cabral a los 32′.
Todos los campeones del Mundial Sub 17
- China 1985: Nigeria.
- Canadá 1987: Unión Soviética.
- Escocia 1989: Arabia Saudita.
- Ecuador 1991: Ghana.
- Japón 1993: Nigeria.
- Ecuador 1995: Ghana.
- Egipto 1997: Brasil.
- Nueva Zelanda 1999: Brasil.
- Trinidad y Tobago 2001: Francia.
- Finlandia 2003: Brasil.
- Perú 2005: México.
- Corea del Sur 2007: Nigeria.
- Nigeria 209. Suiza.
- México 2011: México.
- Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
- Chile 2015: Nigeria.
- India 2017: Inglaterra.
- Brasil 2019: Brasil.
- Indonesia 2023: Alemania.
- Qatar 2025: Portugal.
Tabla de campeones del Mundial Sub 17
- Nigeria - 5
- Brasil - 4
- México / Ghana - 2
- Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra / Portugal - 1
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