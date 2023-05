Mundial Sub 20: Alejo Véliz y Agustín Giay, dos de los que buscan revancha con la selección argentina

escuchar

Hay un optimismo renovado en la selección argentina Sub 20. A pesar del decepcionante resultado en el Sudamericano de Colombia, donde no alcanzó ni siquiera el hexagonal final, la posibilidad de jugar el Mundial de todos modos, y además hacerlo como local, le otorga a los dirigidos por Javier Mascherano una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento y hacer valer el lugar que les han dado a muchos en sus clubes frente a los mejores en su categoría.

Los cambios en la lista de convocados, facilitados en parte por la reglamentación de la AFA para que todos sus clubes cedan sus jugadores de ser llamados y la posibilidad de sumar algunos nombres provenientes del extranjero, permitió que varios futbolistas que destacaron en la Liga Profesional, como Federico Redondo, Valentín Barco, Juan Gauto, e incluso en Europa, como Matías Soulé y Luka Romero, puedan ofrecer sus argumentos para entrar en el equipo. Pero también le dará a otros diez la chance de tener una revancha con respecto al paso en el torneo eliminatorio y juntar hambre para dejar esa campaña atrás. Y Agustín Giay, defensor de San Lorenzo, y Alejo Véliz, delantero de Rosario Central, lo saben como pocos.

Mientras que Valentín Barco se encuentra entre los que pelearán por un lugar en el equipo, Agustín Giay quiere dejar su mala experiencia en el Sudamericano atrás Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Con la excepción de Soulé, que jugará con Juventus la semifinal de la Europa League contra Sevilla este jueves antes de viajar a Buenos Aires, el plantel argentino comenzó los entrenamientos en el predio de Ezeiza el lunes, y este martes los jugadores hablaron por primera vez desde que se incorporaron a la dinámica mundialista: “Cada vez que venimos acá es algo muy lindo, encontrarnos todos, y volvemos a ver. Es el segundo día recién, así que todavía nos estamos acomodando”, aseguró Giay, quien se espera que llevará la cinta de capitán en el seleccionado, aunque aún no quiere confirmar la noticia: “Nadie me dijo nada, pero si pasa voy a estar muy contento y a representar el país como se merece”.

El lateral, que en el último año se asentó como titular en un San Lorenzo ascendente, intentará saldar una dura cuenta pendiente con el Sub 20 en esta Copa del Mundo. Para él, el Sudamericano terminó apenas después de la segunda fecha, cuando un fuerte esguince en el tobillo izquierdo lo marginó después de la caída por 3-1 ante Brasil. “Obviamente lo tomo como una revancha, se puede decir que sí. Pero siempre que hay que disfrutarlo, creo que va a salir todo bien”, ponderó, y agregó: “Cada vez que nos toca vestir esta camiseta, ya sea un amistoso o un torneo, es algo muy lindo”.

La historia será similar para Véliz, cuyo Sudamericano no fue interrumpido por una lesión, sino por la competencia interna con el otro delantero del equipo, Ignacio Maestro Puch. El jugador de Rosario Central apenas completó los 90 minutos en la caída por 3-1 ante Paraguay, y luego empezó desde el banco en las derrotas ante Brasil y Colombia. “Siempre de las derrotas se aprende. No tuvimos un Sudamericano como lo planeamos, pero aprendimos que son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Gracias a Dios tenemos otra y vamos a afrontarlo de la mejor manera”, reflexionó el santafesino, y luego continuó: “Personalmente lo podría ver como una revancha, porque fui parte y la verdad que no se me dieron los objetivos que tenía”.

Aún así, en las primeras prácticas se vislumbró incluso la chance de que la lucha por el puesto con el delantero de Atlético Tucumán termine floreciendo en una sociedad de ataque: “Fuimos cambiando, íbamos rotando con Maestro. Estamos formando un grupo muy lindo donde todos tenemos que tirar para el mismo lado, así que vamos a ir por todo”, contó Véliz, aunque en términos de si se siente mejor solo o acompañado le cedió su parecer a Mascherano: “Eso lo termina decidiendo el técnico, pero eso es lo lindo que tenemos. Al que le toque jugar lo va a hacer siempre de la mejor manera”.

Véliz (tercero desde la izquierda) junto a Giay, Federico Redondo y Mateo Tanlongo en el entrenamiento de la selección argentina Sub 20 en Ezeiza Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

En los meses desde aquella dura despedida temprana del Mundial, Giay y Véliz han crecido notablemente en sus clubes, donde han superado la frustración y se han convertido en piezas importantes de sus muy buenos presentes en el campeonato. Y en esta segunda oportunidad que les otorgará la selección argentina, nada menos que en el país, buscarán confirmar ese crecimiento y repetir lo hecho por el último equipo albiceleste que jugó este torneo como local, haciéndose con el título en 2001. Por ahora, sus primeras pruebas llegarán en forma de amistosos ante República Dominicana el jueves, y frente a Japón la próxima semana, antes del debut mundialista frente a Uzbekistán el 20 de mayo.