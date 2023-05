Mundial Sub 20. El “viaje fantástico” de Israel, la emoción en la embajada y la “conexión” con Argentina

escuchar

Israel tiene apenas una participación y un gol en los Mundiales. Fue en México 1970 y quedó eliminado en la primera fase. Debió esperar ¡53! años para regresar a una Copa del Mundo. Iba a ser en Indonesia, pero es en Argentina. Y sus futbolistas, cuerpo técnico y allegados disfrutan del viaje, al que califican como “fantástico”. “No queremos que esto termine”, dice a LA NACION Eitan Dotan, jefe de prensa del equipo israelí.

La decisión de que el Mundial Sub 20 se dispute en Argentina y no en Indonesia tiene mucho que ver con Israel. Aquel país asiático apoya la causa palestina -en histórico conflicto con Israel-, por lo que algunos funcionarios, como el gobernador de Bali, no querían saber nada con la presencia del equipo de Medio Oriente en suelo indonesio. La FIFA resolvió cambiar la sede: se la otorgó a la Argentina, que organizó el torneo en tiempo récord. Para Israel fue algo así como una bendición: “Cuando nos enteramos nos pusimos contentos. En la Argentina hay una gran comunidad judía y sentimos mucho apoyo en las tribunas, con 4000 personas alentándonos”, agrega Dotan. “Argentina es la historia del fútbol y eso sentimos cuando fuimos a la Bombonera, o cuando nos entrenamos en San Lorenzo, Arsenal o Argentinos Juniors”, cuenta. Y añade: “En el Mundial de Qatar la mayoría de los israelíes quería que ganara Argentina. Y no sólo por Messi, sino también por Maradona, a quien aman. Hay una conexión entre Argentina e Israel”.

Cerca de 4 mil hinchas se acercaron el domingo al estadio Diego Armando Maradona de La Plata para ver a Israel frente a Colombia, por el Mundial Sub 20 https://www.instagram.com/isr.fa/

Desde que aterrizaron en Argentina y se instalaron en su concentración de Retiro, los futbolistas israelíes y su cuerpo técnico sintieron el aliento de las comunidades judías locales. Hubo un encuentro con ellas en el Náutico Hacoaj y también en la propia embajada en nuestro país. Fue una de las experiencias más movilizantes para el grupo. Ningún futbolista de la delegación había nacido cuando el edificio de la calle Arroyo al 900 voló por los aires. El atentado se llevó consigo 22 vidas y dejó 242 heridos. “Nos habló Víctor, un empleado de seguridad de la embajada que estuvo aquel día. Y luego habló Boni Guinzburg, un exarquero retirado en 2001 que hoy es el director de selecciones juveniles de Israel. ‘Somos embajadores de Israel’, dijo” , recuerda Dotan.

El lunes conocieron la Bombonera. No fue una visita exclusiva del equipo juvenil, sino que había otras personas en la cancha de Boca recorriendo sus entrañas. Entre ellas, Dotan divisó a una pareja con un bebé de apenas unos meses de vida. “Me di cuenta de que era una familia judía, me acerqué y le pregunté a la madre si lo podíamos tener con nosotros en la cancha. Y sacarnos una foto con él. Me respondió que era un honor. Lo tomó en brazos Ofir Haim (el entrenador) y salió la fotografía”. La verdad es que aquí todo es muy lindo ”, destaca

Un DT que “ama el juego”

La clasificación de Israel al Mundial se explica en parte por su entrenador, Ofir Haim. “Llevo más de 10 años con los equipos israelíes y nunca vi algo así. Es como un padre para los jugadores; es su mejor amigo, conoce a sus novias. Ofir ama el juego con el corazón. El nuestro es un equipo muy táctico y muy organizado: cada jugador sabe perfectamente qué hacer”, dice Dotan. Haim llevó a Israel al subcampeonato en el Europeo Sub 19. El equipo sorprendió al Viejo Continente por su cohesión colectiva y algunos nombres propios que resaltaron.

Dor Turgeman festeja su gol ante Colombia, en el debut de Israel en el Mundial Sub 20; su equipo terminaría perdiendo por 2 a 1 https://www.instagram.com/isr.fa/

“Todos creen que Israel es sólo camellos y desiertos. No, estamos aquí para mostrarles que sabemos cómo jugar al fútbol. Y creo que vamos a hacerlo”, se entusiasmó el entrenador en una entrevista con FIFA+. “Cuando decidí ser entrenador (jugó como delantero entre 1996 y 2012 e hizo su carrera en su país salvo un breve paso por el Istambulspor de Turquía), todo el mundo me preguntaba por el tipo de jugadores que buscaría para mi equipo”, recordó Haim. Y agregó: “Me decían que necesitábamos jugadores fuertes y rápidos. Pero por nuestra genética, los israelíes por lo general no nacemos así. Quiero jugadores que piensen más rápido que los rivales. Si ven a la selección mayor, tenemos muchos jugadores que no son ni altos ni grandotes, pero que piensan muy rápido. Creo que esta es nuestra principal ventaja: podemos pensar rápido ”.

Un problema sin solución para Israel fue que Red Bull Salzburg no le permitió a Oskar Gloukh participar del Mundial. Se trata del niño prodigio del fútbol israelí, una de las figuras en el Europeo y tentado hasta por el Barcelona. Al final, el equipo austríaco en el que juega el argentino Nicolás Capaldo invirtió siete millones de euros y el joven nacido el 1° de abril de 2004 (19 años) dejó el Maccabi Tel Aviv, su club. “Nos defraudó la decisión de su club, pero al no ser el Mundial una competencia incluida en el calendario no podemos hacer nada. Fue el jugador más valioso del Europeo, pero cuando ocurre algo así se generan oportunidades para otros futbolistas que puedan reemplazarlo”, dice el jefe de prensa de la delegación. En su primer partido, disputado en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, Israel cayó por 2-1 contra Colombia. Y extrañó el talento de Gloukh.

Sí tuvo en su lateral izquierdo a Roy Revivo, hijo de Haim, un futbolista de recordado paso por Celta de Vigo, de España. El joven de Hapoel Jerusalén (a préstamo del Maccabi Tel Aviv) cumplió 20 años este lunes. En el desayuno, sus compañeros le cantaron y hasta lo bañaron con agua. El toque final lo dio Haim, el entrenador, quien mojó a su futbolista con un poco de jugo de naranja. Las risas contagiosas del video subido a redes sociales muestra el ambiente festivo que se vive en la concentración.

Comer como en casa

Los equipos israelíes viajan con un chef, que les cocina comidas típicas para que extrañen un poco menos a su país. Esa es la tarea de Ronen Cohen, el encargado de darles de comer. “Tenerlo es muy importante, nos ayuda mucho. Pero la comida en Argentina es excelente, igual que en Israel. Ambos son países multiculturales”, dice el jefe de prensa de la delegación. La Federación Israelí publicó algunos videos de Cohen cocinando para los jugadores. “No hay nada como la comida de mamá, pero Ronen Cohen, se asegura de que incluso a miles de kilómetros los jugadores se sientan como en su casa”, dice el posteo en Instagram, acompañado de un video de Cohen mostrando sus creaciones.

“Nos sentimos muy seguros”

Como ocurre en cada una de las participaciones internacionales de un equipo israelí, la seguridad es un tema crítico. En este caso, su custodia es dividida entre efectivos de la Policía de la Ciudad y hombres de la Bonaerense. Como el resto de los seleccionados, se traslada en una “cápsula” cada vez que tiene que ir a entrenarse o a jugar un partido. Es decir, custodiada por hombres motorizados. Cuando cruza a la provincia, los hombres de la ciudad entregan la cápsula a sus colegas de la provincia.

“La verdad es que nos sentimos muy seguros y aprovecho para agradecerles tanto al gobierno como a la AFA. Nos cuidan”, dice Dotan, el jefe de prensa. Sin embargo, durante el partido con Colombia del domingo pasado hubo un incidente: un hincha cafetero fue detenido tras exhibir una bandera palestina para provocar a los fanáticos de Israel. “Se logró apartar a los protagonistas de estos hechos, para poder identificar a Michael Andrés Patiño Cifuentes, ciudadano de nacionalidad colombiana, quien habría desplegado la bandera mencionada. Los encargados del operativo de seguridad informaron que se realizarán las investigaciones correspondientes por incitación a la violencia en el deporte, con injerencia del Juzgado Correccional 4 de La Plata”, comunicó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), la dependencia bonaerense que se ocupa de la seguridad en los estadios.