Mundiales de Messi: cuántos jugó y el récord que romperá en la próxima Copa del Mundo

Lionel Messi disputará su sexto Mundial en Estados Unidos-México-Canadá 2026. El capitán de la selección argentina forma parte de la lista de 26 convocados por el DT Lionel Scaloni y batirá el récord de presencias en una Copa del Mundo al igual que Cristiano Ronaldo, citado en Portugal, y Guillermo Ochoa, que será uno de los tres arqueros de México. El gran sueño del 10 es defender el título obtenido en Qatar 2022, cita en la que ganó el Balón de Oro como el mejor futbolista del torneo.

Su presencia era una incógnita hasta hace pocos días. “Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección... Veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Pero no quiero ser, entre comillas, una carga, quiero estar seguro de que puedo ayudar al plantel”, comentó a fines del año pasado. Una buena pretemporada y un gran inicio de año con Inter Miami confirmaron su participación.

El momento en el que Lionel Messi se retiró lesionado jugando para Inter Miami, en la previa del Mundial 2026 CHANDAN KHANNA - AFP

El único traspié para ‘Leo’ desde que arrancó el año se dio el 24 de mayo pasado, en el último partido que disputó con las Garzas y que terminó con una victoria por 6 a 4 vs. Philadelphia. Allí sintió una molestia en la cara posterior del muslo izquierdo y pidió el cambio a los 23 minutos del segundo tiempo. Los estudios médicos realizados arrojaron que padece una pequeña lesión muscular que, si bien no alcanza la gravedad de un desgarro, lo obligó a frenar.

“Estábamos viendo el partido en el predio y nos dimos cuenta de que había pedido el cambio, de que no estaba bien. Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, preferíamos que no le hubiese pasado nada (...) A todos nos hubiese gustado que llegara sin ningún tipo de problema, pero no está siendo así. No solo con él, sino con la mayoría de los jugadores, que vienen arrastrando molestias y todavía no están del todo recuperados. Nuestra prioridad es ponerlo bien y que llegue de la mejor manera posible”, aseguró Scaloni.

Scaloni confía en todo lo que aún puede hacer Messi; el capitán albiceleste fue convocado al Mundial JUAN MABROMATA - AFP

La duda, ahora, pasa por saber si será titular en todos los partidos, si ingresará desde el banco de suplentes en alguna oportunidad o incluso si será resguardado en algún encuentro de la etapa de grupos para no sobreexigirse antes de la instancia de eliminación directa. Por lo pronto, todo indica que no sumará minutos en el amistoso de este sábado ante Honduras en Texas, Estados Unidos. Sin embargo, si jugaría ante Islandia el próximo martes en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en el campus de la Universidad de Auburn en Alabama.

Los récords de Messi en Mundiales

Argentino con más ediciones disputadas

Lionel Messi es el único argentino en jugar cinco Mundiales. Estuvo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Supera en la tabla a Diego Armando Maradona y Javier Mascherano. El primero estuvo en España 1982, México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. ‘El Jefecito’, por su parte, compartió plantel con Messi en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Messi jugó su primera Copa del Mundo en Alemania 2006, donde convirtió un gol JUNG YEON-JE - AFP

Futbolista con más ediciones disputadas en general

Con cinco Copas del Mundo en su haber, Messi disputó la misma cantidad que el alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), el italiano Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014), y los mexicanos Rafael Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966).

Argentino con más partidos jugados

En el debut contra Arabia Saudita en Qatar 2022, Messi igualó a Mascherano. Contra México, en la segunda jornada de la etapa de grupos, alcanzó a Maradona, y frente a Polonia, en el cierre de la primera ronda, superó a ambos. Como disputó los siete encuentros del Mundial 2022, la cantidad máxima posible, quedó con 26 en toda su carrera.

Más partidos jugados entre jugadores de todo el mundo

Los 26 partidos en Mundiales lo ubican, también, como el jugador con más presencias de toda la historia, por encima de Matthäus (25). Con cada partido que afronte en la próxima Copa del Mundo, en caso de participar, agigantará su figura y su récord en este apartado.

Lionel Messi es el jugador con más partidos disputados en la historia de los Mundiales Tom Jenkins - Getty Images Europe

Más minutos disputados

Con Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Messi alcanzó la cifra de 2314’. Así superó a Paolo Maldini como el futbolista con más minutos en citas ecuménicas. El italiano sumó 2217′ entre Italia 1990 y Corea del Sur-Japón 2002 y el argentino lo superó gracias a los 690′ que jugó hace tres años en Medio Oriente.

Máximo goleador argentino

En Qatar, con sus goles ante Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y un doblete en la final con Francia, convirtió siete goles y llegó a los 13 en total en Mundiales. En los cuatro anteriores acumuló seis conquistas en 19 encuentros: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014 y uno más en Rusia 2018. En Sudáfrica 2010 no convirtió.

Más partidos como capitán

Antes de Qatar 2022, Diego Maradona tenía la marca de más juegos en Copas del Mundo como capitán de la Argentina con 16, logrados por México 1986 (7), Italia 1990 (7) y Estados Unidos (2). Messi llegó a su quinto Mundial con 12 y disputó otros siete, por lo que llegó a 19 y lo superó. En Sudáfrica 2010 portó la cinta una vez -frente a Grecia-, en Brasil 2014 en los siete partidos y en Rusia 2018 en cuatro.

Más balones de oro en Mundiales

El Balón de Oro al Mejor Jugador de cada edición mundialista comenzó a entregarse en España 1982. Desde entonces, ningún futbolista había logrado quedarse con el premio en más de una oportunidad. Messi, al igual que en Brasil 2014, fue elegido como el futbolista con mejor rendimiento en Qatar 2022 y pasó a ser el único con dos reconocimientos en diferentes Mundiales.