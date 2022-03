Mundo Boca. De un ídolo a una realidad: el elogio de Navarro Montoya a Agustín Rossi, cada vez más consolidado en el arco xeneize

La del domingo no fue una noche más para Agustín Rossi. De ninguna manera. Porque quedará en la memoria su gran desempeño ante River, en el que sus manos (y pies) fueron los responsables de darle solidez y tiempo a Boca para ponerse en ventaja y, luego, para sostener el 1-0. Para él quedó mucho más que un partido para la estadística. Sus atajadas tuvieron, por fin, sensaciones consagratorias para completar el combo de un arquero que ya se ganó hace tiempo ser catalogado como experto en penales. Entonces, llega lo más difícil: mantener alta su propia vara con la que puede terminar de vencer todos los prejuicios.

Porque no fue fácil la vida de Rossi en el club de la Ribera, al menos hasta la visita al Monumental. Arribó a comienzos de 2017 y enseguida lo pusieron al resguardo de los tres palos con una edad (21) que expuso toda su inexperiencia aún obteniendo rápido un bicampeonato local. No por nada se decidió incorporar a Esteban Andrada en 2018 para que fuera el dueño del puesto y no hubo reparos para que Rossi fuera cedido a Lanús.

Los murmullos de la Bombonera fueron una constante. También las críticas por parte de la prensa: los errores, su arco endeble y, en consecuencia, el nulo contagio de seguridad a sus compañeros eran frecuentes. Con ello, debió convivir con sentencias que dejaban a la vista el disconformismo por su nivel: “El arco de Boca no es para un chico”, “Rossi no te salva nunca” y “Rossi no es un arquero salva partidos”. No faltaba razón a esas afirmaciones porque él mismo las justificaba con las flojas actuaciones de aquellos tiempos iniciales. Incluso, más cercano a estos días, las dudas disminuyeron, pero no desaparecieron.

Agustín Rossi (Boca) festeja el penal atajado a Leandro Díaz, de Estudiantes Prensa Boca

Sin embargo, sus intervenciones en Núñez no dieron lugar a ningún susto. Como nunca, de principio a fin hizo sentir que en el arco había un hombre preparado para que no quebraran su valla. Su último esfuerzo, retrocediendo unos pasos y volando totalmente estirado hacia atrás para elevar el balón por encima del travesaño, terminó de resignar al equipo millonario: el rostro alicaído de Agustín Palavecino confirmaba que con ese arquero no podían, a falta de pocos minutos para el desenlace.

Rossi salvó a Boca. Rossi le sostuvo la victoria. Rossi, entonces, dejó sin efectos esos prejuicios de años atrás. Porque todo jugador madura, por supuesto. Ya no es un chico (tiene 26 años) y la experiencia adquirida ante tantos golpes la expuso en el día más oportuno de todos, en el Monumental. Aunque no debe conformarse, precisamente, por lo antes expuesto.

Así lo aseguró, por ejemplo, Carlos Navarro Montoya, ídolo de Boca y palabra autorizada, en su condición de panelista en ESPN. “En el fútbol, el arquero es el único jugador que te puede asegurar un resultado porque cuando al equipo no le hacen un gol, al menos, empatás. Y no hay que juzgarlo sólo por la cantidad o calidad de intervenciones, sino también por la sensación que genera. Contra Estudiantes y ahora con River, brindó seguridad. Alguna vez me dijeron: ‘¿Sabés que importante es que no nos tengamos que dar vuelta cuando la pelota va al arco?’. Todo eso fue Rossi el domingo”, dijo el Mono, que atajó 400 encuentros con el buzo de Boca.

Rossi se estira para sacar el cabezazo de Palavecino, Fue la atajada del partido

“Durante los partidos, generalmente, Agustín tiene una acción que genera dudas o una equivocación que no necesariamente termina en gol. Necesita continuidad de rendimientos: a veces siendo figura y, en otras, dando seguridad”, advirtió el exarquero, dejando frases que pueden servir para centrar a la figura del domingo: “En este campeonato aparte que es River, Boca salió campeón con un Rossi determinante. Eso tiene que ser un punto de inflexión para él. Aunque yo aprendí que los pagarés en Boca se tienen que revalidar cada siete días. Para los que jugamos superclásicos, los dos partidos más peligrosos son el anterior y el posterior”.

Ni el más optimista esperaba que Rossi cambiara tanto su imagen. Incluso, no es descabellado afirmar que está dejando una marca más fuerte que la de Andrada en su ciclo (2018-2021): el ahora hombre de Monterrey era el obstáculo por el cual Rossi quería irse de Boca, porque sería tapado por un colega repleto de partidos destacados, seguridad y récords. Es que Andrada, con 1129, es el arquero de primera división con más minutos de imbatibilidad y, con 864, superó un marca de Navarro Montoya en Boca. También, completó 55 vallas invictas en 93 encuentros disputados en el club xeneize .

Carlos Zambrano, con el modelo de camiseta alternativa amarilla; Rossi, fiel al color azul para cerrar su arco en el Monumental Nicolas Aboaf

Paradójicamente, no se le recuerda una presencia imbatible en encuentros trascendentes como el que tuvo Rossi en el Monumental. Tampoco una huella a la hora de los penales, como sí está dejando el actual dueño de los guantes azules y oro: el arquero que más dudas y cuestionamientos generó en su estada está siendo capaz de escribir una historia –un poco– más rica que la de Andrada, que parecía haber establecido una era como la de otros grandes arqueros.

Incluso, queda el recuerdo de Madrid. Rossi atajó la primera final de la Copa Libertadores 2018 ante River por la lesión de Andrada y, pese a la desconfianza que había y a los dos goles recibidos en la igualdad, fue la figura de Boca y la Bombonera lo aplaudió. En el estadio Santiago Bernabéu atajó Andrada, que terminó marcado por ir a buscar el empate agónico y dejando el arco libre para que Gonzalo Martínez sentenciara con una corrida inolvidable el 1-3.

Agustín Rossi dio el primer paso hacia la consagración en Boca. Pero sabe que ahora deberá rendir el examen de la ratificación.