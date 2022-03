Paulo Dybala y el fin de una era: Juventus anunció que no le renovará el contrato

Hasta hace un tiempo, Juventus pensaba montar su proyecto futbolístico con Paulo Dybala como figura representativa del ataque. Ya no. El club más conservador, aristocrático y con sentido jerárquico de Italia tomó una decisión casi de estado: no renovará el contrato del delantero cordobés que finaliza en junio. Después de siete años, Dybala cerrará su ciclo en la Vecchia Signora y se dispone a escuchar ofertas que no tardarán en llegarle. Las propuestas provendrán de las grandes ligas europeas, con Inter, Manchester United y Atlético de Madrid como los primeros interesados.

El consejero delegado de Juventus, Maurizio Arrivabene, durante un acto benéfico en Milán, le dio un corte a las intrincadas negociaciones que venían manteniendo con el representante de Dybala: “No habrá renovación (de contrato). Esta es la novedad que se produjo entre las dos partes. La decisión está tomada. El mercado de pases en enero tuvo un impacto. Con la llegada de Vlahovic, la configuración y el proyecto técnico han cambiado. No queríamos hacerle a Paulo una oferta a la baja, hubiera sido una falta de respeto”.

Las primeras reacciones de los tifosi de Juventus fueron de disgusto y cuestionamientos a los dirigentes. El jugador surgido en Instituto de Córdoba es querido por los simpatizantes, quienes también ven la movida como un perjuicio económico, ya que la “Joya” se irá con el pase en su poder y al no haber venta no ingresará un euro.

El entrenador Massimiliano Allegri saluda a Dybala tras ser reemplazado el domingo, durante el partido ante Salernitana getty images - Getty Images Europe

Juventus prescinde de Dybala y concentra su apuesta en Dusan Vlahovic, el centro-atacante serbio por el que hace un par de meses le pagó a Fiorentina 81,60 millones de euros. Una cifra que causó sorpresa porque las informaciones daban cuenta de problemas económicos y financieros de Juventus, derivados de la pandemia. Vlahovic quedó como la cuarta contratación más alta de la historia de Juventus, detrás de Cristiano Ronaldo (117 millones de euros), Gonzalo Higuaín (90) y Matthijs De Ligt (85,5). En esa lista, Dybala ocupa el octavo puesto, con los 41 millones pagados a Palermo.

El posteo del hermano de Dybala, un mensaje para Juventus

Historia de Instagram del Gustavo Dybala. Instagram @gustavodybala

Si bien Arrivabene descartó que Juventus le haya ofrecido una renovación por sumas que fueron decreciendo, del lado de Dybala hubo malestar por no sentirse debidamente reconocido en lo económico. La relación entre el futbolista y la dirigencia se fue desgastando. La prensa italiana informó que a principios de esta temporada, el club estaba dispuesto a sellar un nuevo vínculo por 9,2 millones de euros por año, más 2,5 millones en bonus y ser considerado centro del proyecto.

El gol de La Joya ante Salernitana, el último domingo

En las últimas semanas, esa propuesta fue recortada a poco más de 6 millones por año y bonus atados a partidos disputados y rendimiento, además de ser corrido de la centralidad que ahora se le asigna a Vlahovic. El club se hizo cada vez más receloso por las lesiones que le quitan continuidad a Dybala y por una producción futbolística que en estos siete años fue insuficiente para lograr el gran objetivo: la Champions League. No es casualidad que el club cierre el capítulo Dybala a menos de una semana de una eliminación de local en los octavos de final ante Villarreal, en lo que fue considerado un auténtico fracaso. En la Serie A, Juventus está cuarto, a siete puntos del líder Milan, y en la temporada pasada Inter le cortó la hegemonía de nueve scudettos consecutivos.

Durante su campaña en Juventus, Dybala conquistó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas Italia y tres Supercopas de Italia. Su mejor temporada goleadora fue la 2017/18, con 26 tantos por todas las competencias oficiales. Hasta ahora suma 113 goles en 283 cotejos. En el torneo que se está disputando acredita 8 tantos en 21 partidos. El argentino más efectivo en la historia de Juventus fue Enrique Omar Sívori, con 165 festejos en 254 encuentros entre 1957 y 1965. El “Cabezón” Sívori se nacionalizó italiano y jugó para el seleccionado Azzurro.

La otra incógnita es cómo repercutirá el cambio de club de Dybala en sus posibilidades de seguir siendo convocado al seleccionado argentino y participar en su segundo Mundial, en Qatar 2022. Por lo pronto, Lionel Scaloni no lo incluyó en la lista que en los próximos días afrontará los últimos dos partidos por las eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador.

Como consecuencia de la escasa continuidad que tiene en el seleccionado -Scaloni no llegó a alinearlo ni como reemplazante natural de Lionel Messi-, la presencia de Dybala en el Mundial es incierta. Tampoco formó parte del plantel que obtuvo la Copa América en Brasil. En estas eliminatorias apenas disputó 77 minutos, distribuidos en tres partidos (solo en uno salió de titular). En el último cotejo (1-0 a Colombia, en Córdoba), ingresó por Lautaro Martínez en los 21 minutos finales.