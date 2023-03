Murió Pelayo Novo, un ex futbolista español, que fue arrollado por un tren

escuchar

La tragedia envuelve al deporte español con la muerte de Pelayo Novo, ex futbolista y tenista en sillas de ruedas. De 32 años, el asturiano fue arrollado por un tren en La Corredoria, en Oviedo. Futbolista que se desempeñó en Albacete, Lugo, Elche, Córdoba y Oviedo, tuvo que abandonar el fútbol profesional en 2018 después de sufrir una caída desde el tercer piso de un hotel en Huesca, donde estaba concentrado con sus compañeros de Albacete.

El incidente de este martes se produjo poco antes de las 20, a la altura del parque de La Malata, cuando, por causas que están investigación, Novo fue atropellado por un tren que cubría la línea de Renfe entre Oviedo y Siero. El número de emergencias 112 Asturias recibió una llamada de alerta a las 19.55, dando aviso al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Policía Nacional, que se hizo cargo del caso.

Oviedo, Lugo, Elche, Córdoba y Albacete son los clubes españoles en los que jugó Pelayo Novo, que en 2017 tuvo una experiencia internacional en Cluj, de Rumania. Albacete Balompié

Formado en las divisiones inferiores de Oviedo, jugó en el primer equipo entre 2008 y 2012. Tras afrontar tres promociones de ascenso en el club que lo forjó, el volante saltó a Elche, en el que tuvo una participación determinante en el ascenso a LaLiga en la temporada 2012/’13, como la que le cupo en el club Córdoba, en el que militó en préstamo en la siguiente campaña. También llegó a vestir las camisetas de Lugo (2014/’15), el equipo ruman Cluj (2017) y Albacete (2017/’18).

Vistiendo los colores del club castellanomanchego cayó desde el tercer piso a un patio interno del hotel Abba, de Huesca, donde estaba concentrado Albacete. Las heridas de gravedad antecedieron su inmediato traslado al hospital Clínico de Zaragoza; el accidente ocurrió el 31 de marzo de 2018 y la internación (en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa) se prolongó por 51 días, durante los cuales sometido a varias cirugías.

“En Zaragoza era poco consciente de lo que me pasaba. No tienes mucha información y a veces no quieres ni saberla. Y yo, pues, a veces de manera ilusa y con desconocimiento incluso decía «bueno, si se me recupera la pierna, puedo volver a jugar»”, repasó en octubre de 2018, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, cuando debió pasar la página del fútbol profesional.

Novo en acción durante el British Open Wheelchair Tennis Championships de 2022; el ovetense era el mejor tenista de España en silla de ruedas. Ashley Allen - Getty Images Europe

La recuperación tuvo lugar en Toledo, en el hospital Nacional de Parapléjicos, y ahí fue donde entendió que el fútbol se había acabado. “Es complicado de asimilar”, resaltó. “Los primeros momentos de pensarlo son difíciles. A mí me vino a la cabeza la nostalgia, porque en el terreno de juego, dentro del rectángulo, se sufre. A veces se sufre, pero también se ríe y se supera uno. Y eso lo hace sentirse fuerte. En definitiva, para mí lo que todo eso engloba es que uno disfruta”.

Las graves lesiones medulares que sufrió lo dejaron con muletas para siempre. Hasta ahora jugaba al tenis en silla de ruedas, se había convertido en una de las raquetas más destacadas del ranking masculino nacional en España y formaba parte de la junta directiva de la Federación Asturiana de Tenis.

