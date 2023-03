Julián Álvarez volvió a jugar un partido completo en el triunfo de Manchester City sobre Bristol City, por la Copa FA, y habría recibido una oferta de renovación

escuchar

La semana pasada, el 1-1 de Manchester City y RB Leipzig, un partido en el que Pep Guardiola decidió no hacer ningún cambio en los 90 minutos, abrió varias preguntas acerca de los minutos que el entrenador catalán otorgaba a Julián Álvarez a partir de su regreso del Qatar 2022. El triunfo de la selección argentina en el Mundial, en el que el delantero consiguió cuatro goles, cambió drásticamente las expectativas sobre él a pesar de que su desembarco en Europa se había dado hacía menos de un año, lo cual había puesto en marcha especulaciones sobre el futuro de corto plazo del cordobés en Inglaterra.

Pero el ex director técnico de Barcelona y Bayern parece haber dado algunos pasos desde entonces en dirección a cambiar esa narrativa. El sábado Álvarez jugó los 90 minutos del 4-0 sobre Bournemouth, en los que marcó el primer gol, y este martes completó el encuentro por la Copa FA en el que Manchester City se impuso por 3-0 a Bristol City, de la segunda categoría, para avanzar a los cuartos de final. Y además, el club comenzó a moverse para asegurar la estadía del argentino.

El gol de Phil Foden

Aun sin ofrecer una producción sobresaliente, el campeón defensor de la Premier League no pasó mayores sobresaltos en Bristol, y Álvarez tuvo varias oportunidades de probar al arquero Max O’Leary, pero a diferencia de en el fin de semana, no encontró la red en esta ocasión. Sí lo consiguió Phil Foden, que anotó el primer gol tras un brillante centro de Riyad Mahrez, con apenas seis minutos transcurridos. El ex atacante de River sí participó en el segundo tanto al asistir a Foden, pero el tiro del inglés, que se iba desviado, fue interceptado por Zak Vyner, que lo condujo a su propio arco. El tercer gol fue obra de Kevin de Bruyne, que definió de gran manera desde media distancia, aprovechando un adelantamiento de O’Leary.

El segundo gol, con participación de Álvarez

Habiendo completado dos encuentros consecutivos, y sin minutos de Erling Haaland en este último, es probable que este sábado Guardiola vuelva a elegir al noruego para liderar el ataque citizen por sobre el argentino, que tendrá una decisión por tomar en marzo. El lunes, el prestigioso periodista Fabrizio Romano informó que el City le hizo una propuesta de renovación con mejores términos hasta 2028, ante rumores de que otros clubes quieren un préstamo, dada su poca participación. No es seguro si Álvarez está dispuesto a dar luz verde. Las próximas semanas serán decisivas.

Compacto de Manchester City 3 vs. Bristol City 0

El partido fue una nueva oportunidad para que Máximo Perrone, el único jugador que Manchester incorporó en el mercado de pases de enero, continuara sumando minutos en el equipo. El ex integrante de Vélez ingresó a tres minutos del final en lugar de Foden, después de que en la conferencia previa Guardiola lo elogiara enfáticamente: “Es más rápido de cabeza que de piernas, se mueve muy bien en los espacios reducidos, tiene mucha visión. Ni yo ni los jugadores lo conocíamos, pero la calidad está ahí”, ponderó el español.

🚨Guardiola sobre Perrone:



"Vimos muchos vídeos sobre él pero cuando lo conocimos, wow, tiene mucha calidad. Crecerá con nosotros, buscamos jugadores que se muevan en espacios reducidos y él lo hace muy bien, es muy muy bueno." pic.twitter.com/XTOHbV7km3 — Velez670 (@velez670) February 28, 2023

Primera titularidad para Buonanotte en Brighton

Álvarez y Perrone no fueron únicos argentinos en desempeñarse en la jornada de FA Cup; también lo hicieron, en Brighton & Hove, Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte, que jugó su primer partido desde el inicio desde que dejó Rosario Central. Visitando a Stoke City, también de la liga Championship, Brighton afrontó un desarrollo bastante distinto al que protagonizó Manchester City en Bristol. El equipo del centro-norte inglés jugó valiente en su casa, pero un gol de Evan Ferguson a los 30 minutos fue suficiente para asegurar el pase de los Seagulls a los cuartos de final: 1-0.

Mac Allister completó el enfrentamiento, mientras que Buonanotte, que pudo abrir el marcador con una palomita en los primeros minutos pero se topó con una buena tapada de Jack Butland, fue reemplazado a los 23 de la segunda mitad.

Síntesis de Stoke City 0 vs. Brighton & Hove 1

LA NACION