Mykhaylo Mudryk podrá volver a jugar tras más de un año y medio de inactividad, luego de un caso de doping

La carrera de Mykhaylo Mudryk recibió un giro inesperado. Después de más de un año y medio sin disputar un partido oficial por un caso de doping que había derivado en una sanción de cuatro años, el delantero ucraniano quedó habilitado para volver a competir con efecto inmediato. La resolución fue producto de un acuerdo entre la Federación Inglesa (FA), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el propio futbolista, que puso fin al proceso disciplinario y abrió la puerta para su regreso a Chelsea.

La decisión llegó luego de la apelación presentada por Mudryk ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El atacante había sido suspendido tras un control realizado fuera de competencia el 22 de octubre de 2024, en el que apareció una baja concentración de meldonio, una sustancia prohibida. En primera instancia, recibió una inhabilitación de cuatro años, aunque el caso cambió de rumbo por la actualización de los estándares científicos que utiliza la AMA para evaluar este tipo de muestras.

Mykhailo Mudryk, el delantero por el que Chelsea pagó una fortuna y no podía utilizar Dave Shopland - AP

La FA explicó en un comunicado que “el señor Mudryk ya no está inhabilitado y puede volver a competir con efecto inmediato”. Además, detalló que “si la muestra del señor Mudryk se hubiera recogido hoy, la concentración de meldonio no se habría notificado y no se habrían producido infracciones de las normas antidopaje”. Como parte del acuerdo, el ucraniano aceptó la infracción y dio por cumplido el período de inelegibilidad equivalente al tiempo transcurrido desde el inicio de la suspensión.

Chelsea también celebró el desenlace del expediente y respaldó una vez más al futbolista. “Nos complace que el asunto haya llegado a una conclusión que le permite regresar al fútbol con efecto inmediato”, señaló la institución londinense. Además, agregó: “Misha siempre ha sostenido que nunca consumió a sabiendas ni intencionadamente una sustancia prohibida y que desconocía cómo habían entrado rastros de dicha sustancia en su organismo. Ahora nos centramos en apoyar su reincorporación al equipo y ayudarlo a retomar su carrera”.

El club ya confirmó que Mudryk viajará a Hong Kong para sumarse a la gira de pretemporada. El cuerpo técnico comenzará un trabajo específico para recuperar su condición física antes del inicio de la temporada, después de un año y ocho meses alejado de la competencia.

Mudryk no juega oficialmente desde el 28 de noviembre de 2024 Mike Egerton - PA

La apuesta de Chelsea no es menor. En enero de 2023 desembolsó 70 millones de euros fijos para incorporarlo desde Shakhtar Donetsk, con otros 30 millones en variables contemplados en la operación. La transferencia convirtió al extremo en una de las inversiones más importantes de la historia de la institución, aunque nunca consiguió consolidarse en Stamford Bridge. Hasta el comienzo de la sanción acumuló 73 partidos oficiales, con 10 goles y 11 asistencias.

Su último encuentro oficial fue el 28 de noviembre de 2024, en una victoria por 2-0 frente a Heidenheim por la Conference League, donde marcó un gol. Desde entonces quedó al margen de la actividad competitiva y sostuvo su preparación física de manera individual mientras esperaba una resolución sobre su futuro.

Durante ese tiempo, incluso llegó a evaluar un cambio radical de rumbo. Distintos medios europeos revelaron el año pasado que analizaba dedicarse al atletismo, impulsado por su reconocida velocidad y con la ilusión de intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La posibilidad nunca pasó de una alternativa mientras permanecía suspendido, pero reflejó el nivel de incertidumbre que atravesaba su carrera.

En un mensaje que el protagonista publicó tras conocerse la resolución, Mudryk calificó el proceso como “el período más difícil” de su carrera y agradeció el respaldo de su familia, sus compañeros y de los Blues. Además, reiteró que “nunca” consumió “a sabiendas ni intencionadamente ninguna sustancia prohibida” y aseguró que ahora su único objetivo será “volver al fútbol, trabajar duro cada día y aportar en la cancha”.