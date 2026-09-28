Nations League: ganó Portugal por un insólito error del arquero noruego y Grecia hizo historia ante la Alemania de Klopp

La jornada de la UEFA Nations League parecía servir, entre otros, dos platos con condimentos particulares. El cruce entre Noruega y Portugal lleva rápidamente a imaginar el atractivo que generan las acciones simultáneas de Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, mientras que Alemania le daba la bienvenida a su entrenador Jurgen Klopp, pero nada salió como lo imaginado. Una de las estrellas quedó en el banco de suplentes, mientras que Grecia se encargó de darle el primer duro golpe al ciclo del exitoso director técnico.

Cristiano Ronaldo se mantuvo los 90 minutos en el banco de suplentes, mientras que Erling Haaland convertiría el tanto noruego. LISE ASERUD - NTB

La selección vikinga llegaba envalentonada a su capital, Oslo. No sólo por llevarle a su gente el arrastre motivacional que causó la Copa del Mundo, en la que eliminaron a Brasil y llegaron hasta los cuartos de final, sino también por vencer en un partidazo a Dinamarca (3-2) en la primera fecha de la competición europea. Gran contraste el luso, ya que pese a haberle ganado discretamente a Gales en la apertura (1-0) continúa con los fantasmas de un Mundial decepcionante. Por eso mismo hoy tiene a Jorge Jesús a cargo del seleccionado.

No obstante, el fútbol, en la mayoría de veces, no entiende de lógica. Máxime, si se conceden regalos como el entregado por el arquero Orjan Nyland, destacado en esos meses. Lo que le permitiría el descanso a Ronaldo, que no sería titular ni parte de los ingresos.

¡¡REGALITO DEL ARQUERO Y GOL DE PORTUGAL!! Nyland se la sirvió a Ramos y el delantero la picó para el 2-1 ante Noruega.



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Porque la tranquilidad local se rompería a los 17 minutos por la caricia desde la medialuna del área por parte de João Felix. El gol le puso apenas una pausa a los reiterados intentos de Haaland, que advirtió previamente con un zurdazo a Diogo Costa, que debió reaccionar luego para desviar dos cabezazos peligrosos del 9. Es verdad que también necesitó de Ruben Dias, compañero de Erling en Manchester City, para evitar el empate nórdico.

Sería cuestión de tiempo, como (casi) siempre. Al quinto minuto de la segunda mitad, un tiro libre bajo de Martin Ødegaard derivó en un rebote del arquero, un cabezazo de Patrick Berg y el toque de Haaland a la red. Enseguida, Cristiano Ronaldo se puso de pie para sumarse al calentamiento, pero tres minutos después volvería a sentarse en el banco.

Compacto de Noruega 1 vs. Portugal 2

Porque Nyland tuvo una excesiva calma desde la puerta de su área para pensar la salida de su equipo y Gonçalo Ramos le adivinó la intención: interceptó el pase filtrado y aprovechó el adelantamiento para definir de emboquillada. Stale Solbakken, DT noruego, se sentó a puro insulto.

Eso no sería todo: cuatro minutos más tarde, el arquero protagonizaría otro blooper al errar un despeje contra el propio Ramos, pero -esta vez- el VAR detectó un fuera de juego del atacante que salvó al arquero. No sería consuelo suficiente y el 2-1 quedaría en manos de los portugueses.

Jurgen Klopp reconoció a los hinchas y en conferencia de prensa volvió a pedir paciencia hacia su trabajo. MICHAELA STACHE - AFP

Tropezón de Alemania

Mientras tanto, en Augsburgo, el público alemán sería testigo del primer partido dirigido por Klopp como local. Luego de que se le escapara el triunfo en Países Bajos en la última jugada, las aspiraciones de la Mannschaft eran importantes. Sin embargo, el golpe fue inversamente proporcional.

Grecia hizo historia, ni más ni menos. Jamás había logrado siquiera imponerse al conjunto teutón. Mucho menos como visitante. En una noche en la que el local manejó la pelota con dominio, pero en la que ambos tuvieron la puntería demasiado fallada, un remate del ingresado Dimitrios Kourbelis se desvió lo suficiente en Joshua Kimmich para descolocar a Alexander Nubel, a los 29 minutos de la segunda mitad.

Delirio griego al momento del gol de Kourbelis que quedará en la historia: primer triunfo contra Alemania. MICHAELA STACHE - AFP

El arco griego resistió en las manos de Konstantinos Tzolakis las pocas veces que el conjunto germano acertó a los tres palos. Así se terminó de gestar la primera victoria en su historia del seleccionado griego sobre su par de Alemania. Y rompió la racha de visitante. Aun con Klopp en el banco, el tetracampeón del mundo sigue sumando episodios para el olvido.