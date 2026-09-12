NEOM vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

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NEOM recibe a Al Fateh en la jornada 7 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre NEOM y Al Fateh correspondiente a la jornada 7 del certamen se disputará este domingo 13 de septiembre a las 13.20 h en el King Khalid Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Tabuk.
El momento de los equipos
NEOM llega al compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-0 frente a Al Hilal en su última presentación. Por el contrario, Al Fateh atraviesa una realidad diferente luego de caer derrotado por 2-1 ante Diriyah Club en la fecha anterior, por lo que buscará recuperar terreno en esta visita a Tabuk.
Estadísticas del cruce
El equipo local intentará aprovechar la inercia positiva de su triunfo reciente para fortalecer su desempeño ante su público, mientras que Al Fateh buscará ajustar piezas en su estructura tras el traspié sufrido, intentando revertir la dinámica negativa que dejó su último encuentro oficial.
Lo que está en juego
Para NEOM, el objetivo es capitalizar la victoria previa para escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League. Al Fateh, por su parte, necesita sumar puntos de visitante de manera urgente para estabilizar su campaña y dejar atrás la derrota sufrida en la jornada pasada.
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