Néstor Gorosito hizo una buena campaña en Gimnasia y renovó el contrato hace dos meses, pero no pudieron pagarle y se fue sin la indemnización

LA PLATA.– En el primer semestre de 2023 Gimnasia afrontará “cuatro” competencias. La prioridad del club no será la Liga Profesional, ni la Sudamericana, ni la Copa Argentina. El principal objetivo en los primeros meses del año pasará por sanear el estado financiero . Este propósito, que la comisión directiva entrante considera impostergable, provocó que Néstor Gorosito dejara de ser el entrenador del Lobo.

Luego de un profundo análisis de la situación económica de la institución, la dirigencia que asumió a fines de 2022, encabezada por Mariano Cowen, decidió reducir de manera abrupta el presupuesto del plantel superior masculino. Dentro de las conclusiones a las que llegó la nueva CD, había una tan incómoda como imperiosa: la necesidad de cortar el vínculo con el director técnico.

"A NOSOTROS, LOS ENTRENADORES, NO HAY NADIE QUE NOS DEFIENDA. NO TENEMOS NADIE QUE NOS REPRESENTE"



“ En este momento es un sueldo impagable ”, aseguraban los dirigentes, convencidos de una decisión antipática pero urgente. ¿Cómo es posible que el club tomara esta determinación dos meses después de renovarle el vínculo? La explicación está en que la firma se estampó con la anterior comisión directiva, liderada por Gabriel Pellegrino.

Tras un par de reuniones entre el presidente Cowen y Pipo Gorosito, el técnico aceptó dejar su cargo sin cobrar la indemnización que le correspondía. Para los flamantes dirigentes, que deportivamente estaban conformes con el trabajo del DT, representó un alivio. Hace unos días les informaron a los socios que Gimnasia posee una deuda de 2865 millones de pesos y el alejamiento del entrenador reduce de manera considerable el presupuesto del fútbol profesional.

Gabriel Pellegrino, ex presidente de Gimnasia, encargado de la renovación contractual de Pipo Gorosito antes de que asumiera la nueva conducción del club Santiago Hafford / La Nación - Archivo

El alarmante escenario financiero en el que se encuentra el Lobo generó una pérdida valiosa. Gorosito, en poco tiempo, cambió la mentalidad del club. Cuando todos pensaban en robustecer el promedio, por miedo al descenso, Pipo señaló un nuevo sendero posible: luchar por la clasificación a una copa internacional. Algunos creyeron que se trataba de un discurso sin sustento. Que eran palabras sin argumentos.

Pero el director técnico cumplió . En sus primeros meses, a fines de 2021, estuvo a punto de meter a Gimnasia en la Copa Sudamericana y un año después logró esa meta luego de ser uno de los animadores de la Liga Profesional. El DT dejó su puesto con números realmente positivos. Gorosito dirigió en 60 partidos: 27 ganados, 16 empatados y 17 perdidos, o sea, 53,8 por ciento de los puntos.

Se fue, entonces, una pieza trascendental en la recuperación futbolística del Lobo. El que valorizaba a los chicos del club. El que les decía a los hinchas que Gimnasia es un grande. El que lo llevó a luchar un campeonato. Es, sin dudas, una salida sensible.

Néstor Gorosito mejoró el promedio de Gimnasia, tanto que el club platense jugará la próxima Copa Sudamericana; igual, el club necesita dinero Fotobaires

La palabra de Gorosito

“En la última reunión Mariano Cowen y la comisión directiva nos manifestaron que iba a ser muy difícil de afrontar a futuro el contrato. Nosotros les dijimos que teníamos una cláusula: si nos vamos, tenemos que pagar tres meses; y si nos echan, nos tienen que pagar tres meses. Les dijimos que obviáramos esa cláusula y que nos pagaran hasta el día que trabajamos”, explicó Néstor Gorosito en la conferencia de prensa de ayer, luego de saludar al plantel.

Lejos de mostrarse enojado, Pipo lució comprensivo . Como si hubiera entendido que lo mejor para el club –en esta actualidad preocupante en el aspecto económico– fuera continuar caminos diferentes. “Todo esto no me sorprendió porque estamos en el club desde hace un año y medio, y sabíamos que últimamente no se le pagaba a nadie. Hasta agosto veníamos cobrando medianamente normal. No me tomó por sorpresa porque todos en Gimnasia sabíamos de las dificultades económicas”, detalló el DT.

El balance es más que favorable. Cuando llegó al Tripero, a fines de agosto de 2021, nadie imaginaba que un año más tarde el Lobo pelearía un torneo hasta las últimas fechas. Gorosito lo hizo posible .

“Llegamos y nos miraban un poquito de reojo, y era completamente lógico porque no nos conocían. A partir de nuestro trabajo, nos ganamos el cariño de la gente y eso es impagable. Nosotros estamos muy agradecidos de haber pasado por el club, de haber conocido a Gimnasia; de todo lo que significa y de todo el sentimiento que crean”.

El reemplazante de Néstor Gorosito será Sebastián Romero. De hecho, ya dirigió su primer entrenamiento en el regreso del Lobo al trabajo (los jugadores demoraron la vuelta a las prácticas por la deuda que tiene el club con el plantel).

Sebastián "Chirola" Romero pasó de la reserva a dirigir el plantel de primera de Gimnasia Gimanasia y Esgrima La Plata

Con Chirola Romero a cargo, Gimnasia afrontará una nueva etapa. La partida del arquero Rodrigo Rey, que firmó con Independiente, no será la única. La premisa de la comisión es bajar los egresos económicos y el fútbol sufrirá una importante desinversión.

El nuevo técnico afrontará la competencia oficial con muchos futbolistas jóvenes y, quizás, algunas continuidades. Lo que está muy complicado, al menos por ahora, es que el Lobo pueda incorporar jugadores: la institución está inhibida y para salir de esa situación debería lograr una buena venta.

Con este panorama, la opción de Chirola emerge como una opción lógica. Tendrá un sueldo muy inferior al de Gorosito , viene de realizar un gran trabajo en la reserva y conoce a los chicos que conformarán la base del plantel 2023. Gimnasia debutará en la Liga Profesional contra Vélez, a fines de enero y en condición de visitante, mientras que en la segunda fecha recibirá a Defensa y Justicia. La realidad del club y la intención de la dirigencia indican que las próximas competencias serán con un plantel bien diferente al de 2022: austero y repleto de juveniles.