Néstor “Pipo” Gorosito renunció como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata: “A partir de agosto no cobramos más”

Néstor Gorosito renunció este martes como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, en conferencia de prensa en Estancia Chica, a la que convocó un día antes y en la cual lo acompañó el nuevo presidente, Mariano Cowen. “Nosotros vinimos a salvar a un equipo del descenso y nos renovaron el contrato porque aumentamos el valor del plantel, con una mayoría enorme de chicos, y una buena campaña. A mí no me regalaron el contrato”, introdujo el DT.

Pipo se refirió a la situación que atraviesa el club y explicó: “A partir de agosto no cobramos más. No me tomó por sorpresa la situación económica que hoy se está viendo. Todo aquel que estaba en el mundo Gimnasia lo sabía. Hace tiempo que Gimnasia vive en dificultades constantes, y es una lástima porque es un grande de verdad. Fue hermoso estar acá durante estos meses”.

Gorosito anuncia que deja de ser el DT de Gimnasia, en una conferencia en Estancia Chica, predio que el club le cedió para el encuentro con los periodistas.

El puesto que deja Gorosito fue ocupado por un ídolo histórico del club: Sebastián “Chirola” Romero, que hasta la renuncia de Pipo fue el entrenador de la reserva. La pretemporada se inició este martes en el predio de Estancia Chica porque los jugadores no se entrenaron durante diciembre por la falta de pago.

Nuevo DT de Gimnasia y Esgrima La Plata Sebastián Chirola Romero. primer entrenamiento 2023 Gimanasia y Esgrima La Plata

“Dios quiera que a Chirola y los chicos les vaya bien, como también a la Comisión Directiva. Que Gimnasia vuelva a estar en las posiciones de privilegio porque tiene con qué para estar ahí. A futuro seguramente nos estaremos cruzando”, deseó el ex entrenador de San Lorenzo, Lanús y Banfield, entre otros clubes. “Estamos muy agradecidos de haber pasado por el club. Cuando llegamos nos miraban de reojo: era lógico. Pero a base de trabajo nos ganamos el cariño de la gente. Eso es impagable”.

El tuit con el que Gorosito había citado a la prensa

Hoy por la tarde estaríamos firmando nuestra rescisión del contrato firmado el 19 de Octubre del 2022 y si es así ,mañana iremos a despedirnos de nuestros jugadores y la gente que trabaja en Estancia ,haremos una conferencia donde contestaremos lo que nos pregunten. — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) January 2, 2023

Gorosito comenzó su etapa de director técnico en Gimnasia y Esgrima La Plata en agosto de 2021. En casi dos años el equipo jugó 60 partidos, ganó 27, empató 16 y perdió 17 y obtuvo 53,8% de los puntos. Realizó buenas campañas que le permitieron alejar al equipo de la zona de descenso, peleó arriba hasta las últimas fechas en la Liga Profesional 2022 y clasificó al Lobo para la Copa Sudamericana 2023.

Rodrigo Nardillo