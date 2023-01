Pelé y el último adiós: con la visita del presidente Lula da Silva, el exastro del fútbol mundial tuvo su sepelio en Vila Belmiro

escuchar

El cortejo fúnebre que finalizará con el entierro de Pelé, fallecido el 29 de diciembre, a los 82 años, se inició hoy en las calles de la ciudad brasileña de Santos, donde miles de seguidores acompañan los restos de O Rei. “¡Mil goles, mil goles, solo Pelé, solo Pelé jugó en mi Santos!”, cantaban los torcedores a la salida del estadio Vila Belmiro, de donde salió el convoy que transportaba los restos del exastro.

Cubierto con una bandera de Brasil, el féretro negro, custodiado por ocho cadetes de la Policía Militar, era transportado en la parte superior de un camión de bomberos, que recorrerá siete kilómetros por las calles de Santos, ciudad de 430.000 habitantes cercana a San Pablo.

El ataúd del fallecido Pelé, envuelto en las banderas de los clubes de fútbol brasileño, es transportado en un camión de bomberos desde el estadio Vila Belmiro hasta el cementerio Matias Delacroix - AP

La caravana pasará por la casa de la madre de Pelé, doña Celeste, de 100 años y quien no es consciente de la muerte de su hijo, y finalmente el féretro será conducido a un mausoleo del Memorial Necrópole Ecumênica, el cementerio vertical más alto del mundo, según los Récords Guinness.

Lula, presidente de Brasil, en el último adiós a Pelé Andre Penner - AP

El último adiós a Pelé tuvo la presencia del flamante presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se acercó al estadio de Santos . Acompañado por la primera dama, Janja, Lula llegó al Vila Belmiro y se dirigió al centro del césped donde estaban expuestos los restos del exjugador. En presencia de la viuda de Pelé, Marcia Cibele Aoki, y los hijos del astro Edinho, Flavia y Kely, el mandatario asistió a una misa oficiada por un sacerdote que discursó sobre religión y fútbol. ”Pelé llamó a la puerta del cielo. Y Dios dijo: ‘¿Quién es usted?’. ‘El rey’. ‘Ok, aquí también será el rey pero yo soy el señor’”, dijo el sacerdote, según consignó la agencia AFP.

El féretro con los restos mortales de Pelé, durante la capilla ardiente sobre el césped del estadio Vila Belmiro, en Santos

El entierro pondrá fin oficialmente a varios días de luto en Brasil, que debe tres de sus cinco Copas del Mundo a Pelé, que reivindicó 1283 goles anotados en 21 años de carrera jugando en el Santos, el Cosmos de Nueva York y la selección. ”Fue el brasileño más grande de la historia, existimos gracias a él. Le debo mi amor a este equipo (el Santos)”, dijo, conteniendo el llanto, Paulo José Ribeiro, un comunicador de 21 años.

Descanse em paz, Edson Arantes do Nascimento. Olhai por nós, Rei Pelé. A nossa história de amor permanece viva, pois assim como você, ela é eterna.



Obrigado por tudo. 👑 pic.twitter.com/YErlDEKmT3 — Santos FC (@SantosFC) January 3, 2023

“Sentí emoción, era un tipo muy querido en Brasil. Hizo historia”, dijo Bruna Riveira, una trabajadora de moda de 23 años al salir del recinto deportivo. Al hogar del Peixe, que debe al “rey” seis de sus ocho ligas, dos de sus tres Libertadores y sus dos Intercontinentales, también llegaron familiares, exfutbolistas y autoridades como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la máxima autoridad de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Polémica por la ausencia de Neymar y otras figuras

La ausencia de Neymar, de los campeones mundiales de 1994 y de 2002 y de otras figuras del fútbol brasileño en el velorio de Pelé, provocaron una polémica en ese país sobre el comportamiento de los excolegas de O Rei.

”Los pentacampeones no vinieron al velorio de Pelé, los tetracampeones tampoco. El entrenador de la selección nacional (en referencia Tite) no vino. Quizás porque no ganan un cachet. La gente tiene que saber lo gigante que es Pelé. ¿Son campeones del mundo y no vinieron a ver a Pelé? Como mínimo es una falta de respeto”, aseguró el exfutbolista José Ferreira Neto, principal comentarista de fútbol del canal Bandeirantes.

Aficionados brasileños le rindieron homenaje a Pelé durante su funeral

En la misma dirección se pronunció Luiz Roberto, comentarista del canal SportTV y de la cadena de noticias Globonews, a quien le llamó “la atención la ausencia de figuras” de la selección y citó a exentrenadores de Santos como Leao y Muricy Ramalho y al propio Tite, quien fue director técnico de la canarinha hasta la eliminación en los cuartos de final de Qatar 2022.

El actual plantel de Santos visitó el velorio el lunes y uno de los principales referentes que habló fue Yeferson Soteldo, el venezolano y actual estrella del club. “Llevaré la número 10 del Rey con gran responsabilidad”, dijo en el velatorio. Apenas Mauro Silva, campeón en 1994, acudió al velorio, pero como parte de la comitiva de la Federación Paulista de Fútbol, de la cual es dirigente.

La Avenida Pelé, en Río

El intendente de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció que la calle que circunda al emblemático estadio Maracaná pasará a llamarse “Avenida Pelé”, en homenaje al exastro, una medida que acompaña a la decisión del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de bautizar con el nombre del ídolo al puerto de Santos, el más grande de América Latina.

LA NACION