Néstor Lorenzo renovó su contrato como DT de la selección Colombia

Néstor Lorenzo renovó su contrato como director técnico de la selección de fútbol de Colombia, según anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lorenzo, de 60 años, conduce al combinado colombiano desde 2022 y dirigió a la selección en el Mundial 2026, en el que los cafeteros fueron eliminados por Suiza en octavos de final, en un partido sin goles y con una derrota 4-3 en tanda de penales.

La Federación anunció el jueves en un comunicado “la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo“, sin precisar cuándo terminará el vínculo contractual. Cabe recordar que Lorenzo ya había estado ocho años trabajando en la selección Colombia como ayudante de campo de José Pekerman, de allí que había entablado buenas relaciones con varios de los actuales futbolistas.

Néstor Lorenzo saluda a Luis Díaz (7) luego de reemplazarlo ante Ghana en Kansas City Nestor Lorenzo - FRE

Liderados por el capitán James Rodríguez, Colombia jugó cinco encuentros en la Copa del Mundo, su mejor participación mundialista desde Brasil 2014, cuando ascendieron hasta los cuartos de final.

La selección marcó en total cinco goles, en tres victorias frente a Uzbekistán, Congo y Ghana, un empate sin goles frente a Portugal y la eliminación ante Suiza. Se fue invicta desde los resultados.

“Los penales contra Suiza fueron el momento más doloroso porque nuestro sueño mundialista llegó a su fin. El equipo tomó la iniciativa en cada partido; jugamos con una mentalidad ambiciosa y ofensiva. Creamos más ocasiones de gol que cualquiera de los rivales a los que enfrentamos”, expresó Lorenzo.

Pero recibió duras críticas entre aficionados y analistas deportivos por su desempeño en el Mundial, inferior a su destacada campaña por las eliminatorias sudamericanas en las que con siete victorias y solo cuatro derrotas los cafeteros terminaron terceros en la clasificación por debajo de Argentina, subcampeón en Norteamérica 2026, y Ecuador.

Néstor Lorenzo hizo un buen trabajo para Colombia CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte”, dijo Lorenzo en una entrevista publicada el miércoles en 365 Scores.

En su más reciente declaración pública, el DT también señaló como uno de los principales “desafíos” de la Copa del Mundo los constantes traslados a los que fue sometida su selección durante el campeonato.

Colombia fue el único país en el Mundial 2026 que llegó a jugar en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

La participación de los cafeteros también se vio empañada por versiones de la prensa deportiva sobre supuestas divisiones y choques verbales entre Lorenzo y parte del plantel, después del partido en Kansas contra Ghana.

Jaminton Campaz es marcado por el suizo Miro Muheim Lindsey Wasson - AP

También por las amenazas que recibió de usuarios en redes sociales Jáminton Campaz, después de un remate del extremo de Rosario Central con opción de gol que terminó desviándose del arco rival en la derrota por penales ante Suiza.

Lorenzo también guió a Colombia a la final de la Copa América de 2024, en la que los cafeteros cayeron por 1-0 ante Argentina.

Colombia no había llegado a la final de una copa continental desde 2001, la única ocasión en la que el combinado se coronó campeón al vencer 1-0 a México.

En los 51 compromisos internacionales de Colombia dirigidos por Lorenzo, el DT acumula 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

AFP