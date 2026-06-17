Néstor Lorenzo se pone una meta alta con Colombia en el Mundial 2026: “Ojalá me toque ser campeón del mundo”

Si se toman los últimos cuatro mundiales, las tres presencias de Colombia estuvieron directamente vinculadas con la conducción de entrenadores argentinos. La ausencia, en Qatar 2022, fue tras un cuatrienio en el que pasaron los colombianos Arturo Reyes y Reinaldo Rueda, y el portugués Carlos Queiroz, sin lograr la clasificación.

La gestión de José Pekerman en dos mundiales consiguió la mejor ubicación histórica de la selección cafetera (cuartos de final en 2014), además de crear las condiciones para que se viera la mejor versión de James Rodríguez (goleador en Brasil y premio Puskas por el golazo de volea a Uruguay, producción que le valió que Real Madrid comprara su pase en casi 80 millones de euros).

Todo ese proceso lo vivió en un segundo plano Néstor Lorenzo, ayudante de campo de Pekerman y a quien Colombia recurrió para que fuera el principal encargado después del fiasco de no haber conseguido la clasificación para el 2022.

Lorenzo, en la conferencia de prensa RODRIGO OROPEZA - AFP

Será el quinto Mundial para Lorenzo. El primero fue como zaguero central de la selección de Carlos Bilardo, en 1990. Los tres siguientes como asistente de Pekerman, el primero con la Argentina en 2006 y los otros dos con Colombia. “He aprendido mucho de José”, lo halagó Lorenzo, en la previa al debut frente a Uzbekistán, este miércoles, a las 23 de la Argentina, en el estadio Azteca. “Ojalá me toque ser campeón del mundo. Tenemos 26 leones, estoy feliz, con mucha ilusión", respondió sobre su estado de ánimo.

Lorenzo siente que la selección llega en un buen momento futbolístico, inmersa en un clima positivo y expectante de parte de los hinchas, que acompañarán de manera multitudinaria en el debut. “A la gente le digo gracias, gracias y gracias. La ilusión de ellos es la nuestra. Desde que llegamos, hay una marea amarilla que nos sigue a todos lados. Yo les dije a los jugadores que eso lo generaron ellos. Hablamos mucho de la identidad, de la esencia. Colombia es alegría y necesita un motivo para sonreír. La selección quiere jugar bien para responderle a esa gente”.

🎥 Hola, Ciudad de México! ✋😎



La Selección Colombia dice presente para su debut mundial. ⚽🔜🏆#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/4ryM2Uy0wa — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

Tiene su lema para tocar la fibra de sus jugadores: “No se puede ir por menos que por todo y tampoco no dar todo”. Colombia con Luis Díaz como candidato a ser la figura del equipo y candidato a ocupar el escenario de las individualidades más destacadas del Mundial: “A Lucho le decís hoy descansás y va y agarra la pelota. No puede vencer la tentación de estar con la pelota en los pies. Va a cumplir el sueño del pibe de jugar un Mundial. Él ya pasó por la presión de no marcar goles durante las eliminatorias y la Copa América. Toda Colombia estaba alarmada por eso. Creo que todo es un proceso de maduración como persona y futbolista. Esperemos que haga un gran mundial y sea uno de los mejores”.

Con 29 años y seis temporadas en el primer nivel europeo entre Porto, Liverpool y Bayern Munich, Luis Díaz desembarca en el Mundial en el momento justo de su carrera. Más dudas genera James Rodríguez, con mejor pasado que presente. Con 35 años y largo tiempo sin tener continuidad en varios clubes, el media-punta es una de las debilidades de Lorenzo, que hace concesiones que quizá no aplica con otros jugadores: “James llega bien, creció en el rendimiento físico. Por su talento y condiciones, sin correr tanto como otros define cosas importantes y le da claridad al juego. Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie. Es un futbolista que le ha dado mucho al fútbol colombiano. Estuve hablando con él y lo noté comprometido, con ganas de estar y brindarse de lleno por la selección". James está en Minnesota United (MLS) desde febrero, con un contrato corto a punto de terminarse; en 274 minutos de ocho partidos dio dos asistencias.

James Rodríguez, a los 35 años, tiene la confianza de Lorenzo Gregory Bull - AP

En la lista definitiva de 26 convocados no quedó Sebastián Villa, que nunca formó parte del proceso, pese a su muy buen rendimiento en Independiente Rivadavia. Tema sobre el que Lorenzo fue consultado más de una vez y nunca quiso personalizar: “Me dolió dejar jugadores fuera la lista”.

El debutante Uzbekistán es dirigido por otro exzaguero central, Favio Cannavaro, campeón mundial con Italia y Balón de Oro en 2006. Lorenzo lo analizó: “Es un equipo que juega en bloque bajo, con una línea de cinco, dos volantes centrales, dos carrileros o extremos y un centro-delantero que juega muy bien de espalda. Uzbekistán contraataca muy bien y es peligroso en las jugadas con la pelota detenida. Es un equipo ordenado, sabe a lo juega. La manera de contrarrestarlo es asumiendo el protagonismo. Será un partido en el que habrá que tener paciencia y ser muy agresivo en la terminación de las jugadas”.