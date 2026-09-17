New York City FC vs. New York Red Bulls por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Llega uno de los encuentros más esperados: New York City FC frente a New York Red Bulls en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre New York City FC y New York Red Bulls correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este viernes 18 de septiembre a las 20.30 h en el Yankee Stadium, ubicado en la ciudad de New York City.
El presente de ambos conjuntos
El New York City FC llega a este duelo con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Real Salt Lake en su última presentación. Por su parte, el New York Red Bulls también arriba con confianza luego de imponerse por la mínima, 1-0, ante Columbus Crew en su compromiso previo.
Estadísticas del derbi neoyorquino
Ambos equipos llegan con resultados positivos en sus encuentros más recientes, lo que anticipa un duelo de alta intensidad en el Yankee Stadium. La paridad mostrada por ambos conjuntos en sus últimas presentaciones sugiere un encuentro cerrado, donde la efectividad en las áreas será determinante para definir el destino de los tres puntos en esta nueva edición del clásico.
Lo que está en juego
Sumar de a tres en esta instancia de la temporada es fundamental para ambos equipos, no solo por la rivalidad histórica que los une, sino por la necesidad de consolidar su posición en la tabla de la MLS a medida que se acerca la etapa decisiva del torneo.
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