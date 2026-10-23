New York Red Bulls vs. Inter Miami CF por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York Red Bulls y Inter Miami CF, correspondiente a la jornada 32 de la MLS, se disputará este sábado 24 de octubre a las 18.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

El conjunto local, New York Red Bulls, llega al compromiso tras una reciente caída por 2-0 frente a Toronto FC. Por el lado del visitante, Inter Miami CF atraviesa un presente positivo luego de imponerse por 3-1 ante Atlanta United en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El historial reciente muestra realidades opuestas en cuanto a la confianza de los planteles. Mientras que los de New York buscarán revertir la imagen dejada en su última actuación, la visita llega con el impulso anímico de haber sumado de a tres en la fecha anterior.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 32 resulta fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada. Sumar de a tres es vital tanto para los Red Bulls, que necesitan recuperarse, como para el Inter Miami, que busca consolidar su buen momento en la tabla de posiciones.