New York Red Bulls vs. St. Louis City SC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York Red Bulls y St. Louis City SC correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este miércoles 30 de septiembre a las 20.30 h en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras obtener resultados positivos en sus presentaciones anteriores. New York Red Bulls viene de ganar por 1-0 ante New York City FC, mientras que St. Louis City SC arriba tras imponerse por 3-1 frente a Toronto FC.

Números que anticipan el duelo

El partido promete ser disputado considerando el buen estado de forma de ambos planteles. Los registros recientes de victorias refuerzan la confianza de los dos equipos de cara a este cruce en Harrison, donde New York Red Bulls buscará aprovechar su condición de local para imponer su estilo de juego frente a un rival que llega con la moral alta tras anotar tres goles en su última jornada.

Lo que está en juego

El resultado del encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en la temporada 2026 de la MLS. Sumar de a tres unidades resulta clave para escalar posiciones en la tabla y fortalecer la clasificación de cara a las instancias decisivas de la competencia.