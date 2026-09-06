Newell’s le empató el clásico a Rosario Central en la última pelota: el aplauso de Di María a Messi y... ¿un sueño todavía posible?

¿Y si el último acto heroico de Lionel Messi sería volver a ponerse la camiseta de Newell’s para cortar con la racha adversa ante Rosario Central? Si el 10 siguió el clásico a la distancia por TV, desde Miami, y sintió algo cuando el partido se paró, en el minuto diez, y no sólo vio los aplausos de los hinchas canallas sino también en especial los gestos de Angel Di María, su compinche de tantas batallas en la selección... El gol de Matías Cóccaro en el descuento, sancionado por el VAR, le puso algo de justicia a un partido que no merecía vencedores ni vencidos. El 1-1 entre Central y Newell’s generó muy poco juego y remates a los arcos, pero 41 faltas y 9 tarjetas amarillas sacadas por el árbitro.

Luego de su renuncia a la selección argentina, el único vínculo que le podría quedar a Messi con el público argentino sería ponerse la camiseta de La Lepra. El sábado, hasta se había dado un abrazo muy sentido con Gerardo Martino en previa de Inter vs. Atlanta United, por la MLS. Justo el Tata, otro símbolo de Newell’s y que fue único DT que lo dirigió en tres lugares diferentes a Messi (Barcelona, la selección argentina e Inter Miami). Este domingo, fiel a lo dispuesto por la AFA para todos los partidos del fútbol argentino, Yael Falcón Pérez paró el clásico en el minuto 10 (¿el minuto Messi?). Rosario Central aplaudió al excapitán de la selección, pero ovacionó a Di María. Y Fideo, en el campo de juego, fue uno de los que más honor le hizo al minuto 10 aplaudiendo a su compañero de proezas en la Argentina, incluso en tiempos juveniles y de Juegos Olímpicos.

Cóccaro, con suspenso

“Va pasando el tiempo y las ganas están siempre, me encantaría jugar en Newell’s, era mi sueño de chiquito. Pero no se qué va a pasar, donde voy a estar, cómo voy a estar para volver”, había dicho Messi en varias entrevistas. Una de ellas en 2020 y la última fue en 2025: “Siempre lo digo, mi sueño de chico era jugar en la primera de Newell’s, ser profesional. Después, mi vida cambió totalmente porque me fui con 13 años y debuté en el Barcelona. Logre y viví cosas que no me lo hubiera imaginado”. La idea de Messi no era (no es) volver al fútbol argentino, incluso una vez retirado lo más probable es que continúe viviendo en España, pero como nunca fue terminante... Y este domingo pasó lo que pasó... ¿Qué pasaría a significar Messi para el hincha de Newell’s si volviera y haría un gol para romper la racha adversa en los clásicos? Sólo con ese acto, y en una ciudad tan polarizada como Rosario.

Central se encomienda a Di María: más allá del título otorgado por escritorio para nombrarlo campeón anual, la zurda de Angel le da un plus al fútbol argentino desde su visión de juego, desequilibrio con goles y asistencias. ¡Si hasta hizo un gol olímpico! Newell’s apuesta por un joven que puede tener muchas condiciones como Facundo Guch, pero que -con sus 19 años- queda absorbido por la presión, por el peso de los últimos clásicos y la diferencia de 22 triunfos de diferencia en favor del canalla en el historial.

Angel Di María, ídolo de Rosario Central, deja en le camino a Santiago Solari, que se presentó con la camiseta de Newell's Marcelo Manera

Hoy Central ni siquiera necesitó de Di María para convertir el gol: el 1-0 llegó con un córner de Campaz que siguió en un toque de Copetti y una tremenda volea de zurda de Gastón Avila para inflar la red del arco de Reinatti.

Newell’s tiene un DT optimista: más allá de fastidiarse y quejarse durante los paridos, Kudelka siempre piensa en encontrar una solución para su equipo, aún en contextos muy adversos. Así fue como recurrió, desde lo táctico, al triple 9 con el que terminó encontrando el empate sobre el final.

El festejo alocado de Gastón Ávila tras convertir el 1-0 de Rosario Central X @RosarioCentral

El partido fue malo. Dominaron las infracciones, faltaron las situaciones de riesgo. La primera jugada bien elaborada y colectiva, se dio recién a los 29 minutos y no terminó en nada peligroso, pero al menos se vio una idea: se juntaron Campaz con Pizarro y Di María, pero Fideo le pegó mal. Pero el plan de Almirón era que entre los tres zurdos generen este tipo de acciones.

Desde los pizarrones, ambos entrenadores armaron esquemas espejo, dos 4-2-3-1, con cuatro ofensivos: Alan Rodríguez, Di María, Campaz y Copetti en el local; Mazzantti, Guch, el debutante Santiago Solari -llegado de Racing- y Cóccaro en la visita.

Entre Gianetti y Reinatti tratan de bloquear el remate de Marco Ruben Marcelo Manera

Pero Newell’s, quizás condicionado por el contexto adverso del historial reciente, equivocó la definición de personalidad o guapeza para jugar el partido, ya que sólo en la primera etapa cometió 13 infracciones, dos de ellas (Escobar y Cóccaro) merecedoras de amonestación.

Hubo méritos en Rosario Central, con una presión constante que arrancaba desde Copetti, pero a Newell’s le costó mucho hacer dos o tres pases seguidos. Si Guch o Solari no tocaron tanto la pelota fue por algún que otro falta de desmarque, pero sobre todo por las marcas en superioridad numérica del Canalla, siempre imponiéndose en los duelos 3 vs. 2 o 3 vs. 1.

El festejo final de Newell's, que igualó cuando casi no había tiempo para más Marcelo Manera

No fue un gran clásico de Di María: en el primer tiempo tocó 28 pelotas y apenas dio 12 pases; en la segunda etapa tuvo en el comienzo un remate desde afuera del área que se fue muy desviado, pero tuvo el plus de que todo el equipo jugó para él y entendiendo su rol. En algunos casos, ese iman no jugó a favor: Alan Rodríguez hizo un jugadón por la derecha tras recuperar la pelota con gambetas y un centro atrás que... no encontró al 11.

No sorprendió cuando Kudelka dispuso tres cambios a los 14 minutos de la segunda etapa: Jerónimo Russo por Escobar, Gómez Mattar por Herrera y Mateo García por Guch. Nada mejoró. El anteúltimo intento fue con un doble 9, el ingreso de Ignacio Ramírez por Mazzantti.

Lo mejor del partido

Y el último, con un triple 9: entró Francisco Scapeccio (1m98) por el lateral Ortega. Hasta ahí, Newell’s apenas había tenido un solo remate en dirección al arco de Ledesma. Y el segundo disparo fue gol: con la fórmula ideada por Kudelka: tras un pelotazo largo, Scarpaccio cabeceó primero; Ramírez inmediatamente le bajó el balón a Cóccaro, que definió con clase para el 1-1. Estaba habilitado y el VAR hizo justicia tras la primera sanción de offside del línea 1, Miguel Savorani.

Central no tuvo tiempo para volver a reaccionar. Y Di María estaba en el banco, Almirón lo había reemplazado un minuto antes. Messi lo siguió por TV. ¿Le habrán dado ganas de ponerse la camiseta rojinegra para que Newell’s al fin rompa la racha de partidos sin victorias? ¡Si hasta lo aplaudió Di María en medio del clásico! Sólo Messi lo sabe, pero en los últimos meses sus decisiones transitaron un claro carril emocional. Mientras tanto, Kudelka no espera milagros: apostó a un triple 9 que le dio, al menos, un punto en Arroyito.