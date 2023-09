escuchar

Que Neymar y Lionel Messi tuvieron más contratiempos que satisfacciones en Paris Saint-Germain es un secreto a voces. El propio capitán argentino, a su manera y sin la necesidad de ser demasiado contundente con las declaraciones, reconoció que la pasaba mal en Francia, por eso (quizás ahora) se lo ve disfrutar tanto en cada partido que juega con Inter Miami.

Ahora a la distancia, como jugador de Al Hilal de Arabia Saudita, el crack brasileño aportó más datos sobre lo que fueron las sensaciones suyas y de Messi mientras compartieron el equipo en PSG.

Neymar, que además de ser excompañero es amigo de Lionel Messi, expresó sobre su etapa en el equipo francés. ”Me puse muy contento por el año que tuvo Messi pero, al mismo tiempo, estuve triste porque vivió los dos lados de la moneda. Tocó el cielo con la selección Argentina, ganó todo en los últimos años pero con Paris vivió un infierno, los dos lo vivimos, tanto él como yo”, reveló Neymar en una entrevista con Globo Esporte.

Neymar y Messi se reencontraron en Paris Saint-Germain luego de una etapa gloriosa en Barcelona pero la experiencia terminó mal para ambos ya que el argentino eligió seguir su carrera en Estados Unidos, mientras que el ex Santos fue transferido al millonario fútbol árabe. ”Nos quedamos molestos porque no fuimos por nada, queríamos dar lo mejor, ser campeones e intentar hacer historia. Por eso volvimos a jugar juntos pero desafortunadamente no lo logramos”, lamentó el ahora delantero de Al Hilal, de Arabia Saudita.

Neymar y Messi en PSG, una sociedad que no pudo triunfar en París como habían proyectado NICOLAS TUCAT - AFP

Y agregó un mensaje solidarizándose con Leo: ”Messi no merecía esa salida de PSG por todo lo que es, lo que hace y quien lo conoce sabe que es alguien que se entrena, que lucha, que se enoja cuando pierde. Y fue tratado de una manera injusta. Por eso me puso muy contento que logró ganar la Copa del Mundo. El fútbol fue justo esta vez, después de la eliminación de Brasil, Messi merecía terminar su carrera así”, agregó el número 10 de Brasil.

Ahora a Messi se lo ve disfrutar en los Estados Unidos. El miércoles pasado, Inter y Nashville empataron 0 a 0 en el duelo de la fecha 29 de la MLS y cortó la racha goleadora del 10, pero está haciendo una gran campaña en el conjunto de Tata Martino y se lo ve sonreír con sus nuevos compañeros. El equipo de Florida buscó durante todo el partido, pero no encontró profundidad, producto del gran cerrojo defensivo que propuso el visitante.

Mientras espera el encuentro de esta noche ante Los Angeles FC por la MLS y en la antesala de su viaje a Buenos Aires para sumarse a la selección argentina, el 10 no deja de sorprender por sus estadísticas y su influencia para que Inter Miami gene el primer título de su historia (Leagues Cup) y relance sus aspiraciones en la MLS. Lionel Messi disputó 10 partidos en Inter Miami: lleva 11 goles, 3 asistencias. Además, logró una clasificación a una nueva final (la US Open Cup).

