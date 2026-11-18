Nicolás Paz parece destinado a convertirse en el gran ídolo de la selección rumbo al Mundial 2030. Por lo pronto, ya es el máximo artillero de la era post Messi (5 goles) y anoche brilló en el partido ante Costa Rica al anotar dos goles en la paliza por 7 a 0 en el estadio Mario Kempes de Córdoba. En su segunda conquista ante los ticos, la de aquel disparo implacable que se clavó en un ángulo, el lateral Agustín Giay lo miró con cara de asombro, para luego iniciar el festejo con él.

Todo lo que está viviendo Paz es un sueño; hasta parece que se hubiera mimetizado con la impronta celeste y blanca, ya que su acento parece ahora más argentino y no tan español. Y mientras suma minutos en el seleccionado, empieza a entender el calor de la gente. De hecho, en el mediodía previo al encuentro en Córdoba, en plena concentración de plantel, una mujer le dio a un bebé para que alzara, en uno de los tantos gestos del amor del público al plantel subcampeón del mundo.

“Era una señora que me dejó el bebé y con mucho cuidado me tomé la foto. Pero nada... era preciosa”, sonrió el delantero de Como tras la goleada, frente a la consulta sobre esa situación tan particular. Lógicamente, no será la última escena que vivirá con el público durante su paso por el conjunto albiceleste.

“Una señora me dejó a la bebé y con mucho cuidado me tomé la foto, preciosa era”.



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Nicolás Paz sigue acumulando argumentos para transformarse en una de las grandes caras de la selección argentina del futuro. Después de una actuación discreta en la derrota ante Uruguay en la Bombonera, el joven atacante tuvo su revancha en Córdoba: fue la gran figura del aplastante 7-0 sobre Costa Rica, marcó dos goles en un tiempo y se fue ovacionado del estadio Mario Kempes cuando Lionel Scaloni decidió darle descanso para la segunda mitad.

A los 22 años, el futbolista de Como atraviesa un momento soñado. Ya suma 16 partidos y seis goles con la camiseta albiceleste y cada vez parece sentirse más cómodo dentro de un equipo que va encontrando nuevas referencias en la era posterior a Lionel Messi. Su nombre aparece cada vez con más fuerza y, por talento y personalidad, asoma como uno de los pilares de la próxima generación.

“Estoy muy feliz. Representar a esta camiseta es lo máximo. Sobre todo en días como hoy con toda la gente y todo el cariño que me han dado”, contó después de la goleada. Y cuando le preguntaron por la posibilidad de heredar la emblemática camiseta número 10, dejó en claro cuál es su prioridad: “Lo que pienso es en disfrutar, divertirme en el campo. Lo que más amo es jugar al fútbol”.

La foto de Nico Paz con una bebita, cuando varios jugadores se acercaron a los hinchas en Córdoba durante la concentración

La noche del Kempes fue una muestra de todo lo que puede aportar. El primer gol llegó tras una jugada colectiva de alto vuelo: participaron Julián Álvarez y Enzo Fernández, que metió un taco exquisito, antes de que Paz sacara un zurdazo de primera junto al palo para dejar sin chances al arquero Patrick Sequeira.

Pero lo mejor estaba por venir. En su segunda conquista tomó la pelota, dejó rivales en el camino y sorprendió con un derechazo, su pierna menos hábil, que se clavó en el ángulo. Un golazo que provocó el asombro de compañeros e hinchas y que terminó de coronar una actuación sobresaliente.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife e hijo de Pablo Paz, integrante del plantel argentino en Francia 1998, Nico conserva el acento canario de su infancia en España. Sin embargo, hace tiempo que el público argentino lo adoptó como propio. Él tampoco deja lugar para las dudas: siempre quiso jugar para la Argentina y cada vez que entra a la cancha parece decidido a demostrar por qué.