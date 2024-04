Nicolás Sánchez explicó cómo se viralizó su audio sobre el incidente con Inter Miami y el duro comunicado del equipo mexicano

Escuchar

Lejos de aquietarse las aguas, siguen saliendo a la luz capítulos tras lo ocurrido luego del partido de ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Rayados de Monterrey, encuentro que los mexicanos ganaron por 2 a 1 en la Florida. La situación caliente vivida en los vestuarios luego del partido, en la que, según testigos de la escena, hubo fuertes encontronazos entre los cuerpos técnicos de ambos equipos y de los que también participó Lionel Messi, se confirmó horas más tarde con un audio viralizado, en el que el argentino Nicolás Sánchez, colaborador del DT de Rayados, Fernando Ortiz, contaba con lujo de detalles lo ocurrido.

“Sí, me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiera pegado. Me tuvo a un centímetro, me puso el puño al lado de la cara. Yo creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, relata Sánchez en el audio difundido. Luego, tiene palabras hostiles para con el DT de Inter, Gerardo Martino. “El Tata Martino tira una frase diciendo que todavía faltaban 90 minutos... Yo estaba tranquilo, no me enojé. Se dio la vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido, y me quería comer crudo. Se me acercó el de seguridad, pero no me tocó porque yo no reaccioné. Pero el enano estaba endemoniado, tenía la cara del diablo. ‘¿Quién te pensás que sos, salame? ¿A quién te comiste?’, me decía. Creo que no me insultó, pero como yo no lo miraba, fue peor”.

En su recreación, Sánchez apuntó contra Martino. “Tanto vas a llorar, tanto vas a llorar, me decía. Un pelotudo... Yo nunca le respondí ni le contesté a nadie, y seguro que los videos los borraron todos porque los dejan mal parados. Lo que hicieron es gravísimo, pero es parte del show para ensuciar y embarrar la cancha”.

Nicolás Sánchez es asistente de Fernando Ortiz, el entrenador de Rayados de Monterrey, que venció a Inter Miami el miércoles

Menos de veinticuatro horas después, Nicolás Sánchez grabó un video en el que admitió que el audio efectivamente es suyo, y dio su explicación de lo ocurrido.

“Me hago presente con este video para hablar de este audio que se viralizó. Podría esconderme detrás de un texto o de un párrafo, o que el club hablara por mí. Pero elegí grabarme y utilizar este medio para poner la cara y para que se vea que las palabras que voy a decir salen de mi boca. Y para hacerme cargo: el audio lo hice yo”, comenzó su alocución Sánchez.

El exdefensor central confirmó primero la veracidad del audio viralizado y contó cómo fue que se difundió: “El audio donde explico detalladamente lo que sucedió después del partido el miércoles en la zona mixta, en los vestidores, es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje”.

Finalmente, le pidió disculpas al técnico de Inter Miami, Tata Martino, para quien había tenido palabras despectivas en el audio. Sin embargo, finalizó con una justificación: “Entiendo que al hacerse público este audio mucha gente puede sentirse ofendida o tocada. El entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona a la cual no conozco y a la que me referí de una manera irrespetuosa, así que le ofrezco mis disculpas. Pero que sepa entenderme: yo soy tan argentino como todos ellos y voy a defender siempre a mi club”.

ℹ️ Nico Sánchez, asistente técnico del Tano Ortíz, salió a aclarar con este video el audio que se viralizó en donde relató las escenas que ocurrieron con Messi y Martino en zona de vestuario tras el partido entre Inter Miami y Rayados



➡️ En ese audio, Sánchez había señalado que… pic.twitter.com/8sjVeWo0e6 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2024

El comunicado de Rayados

Al mismo tiempo, Rayados de Monterrey posteó en sus redes sociales que elevó un reclamo a la Concacaf por lo sucedido luego del encuentro ante Inter Miami. “Informamos que hemos manifestado a la Concacaf nuestra postura oficial sobre los hechos desafortunados ocurridos en la zona de vestidores tras el partido del miércoles 3 de abril en Miami. Esperaremos a que la Concacaf tome las medidas correspondientes”, reza el breve comunicado emitido por el club mexicano.

Comunicado del club Rayados de Monterrey sobre los incidentes después del encuentro con Inter Miami @Rayados

