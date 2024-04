Inter Miami eliminado: las excusas de Martino tras la derrota en Monterrey y las burlas a Messi de un medio mexicano

Escuchar

Resultó un desenlace durísimo para Inter Miami. La eliminación de la Concachampions a manos de Rayados de Monterrey, que lo superó 3-1 en el partido de vuelta por los cuartos de final, fue un duro golpe a la franquicia de los Estados Unidos. Su entrenador, Gerardo Martino, trató de explicar el traspié con argumentos que sonaron a excusas: el DT aseguró que las restricciones de presupuesto de la MLS ponen en desventaja a los equipos estadounidenses respecto de los que militan en la competencia mexicana.

No fue autocrítico, no habló de la diferencia en el juego ni tampoco del dominio pleno de Rayados en la serie (en el juego de ida también se impuso, pero por 2-1) e insistió que es necesario que se modifiquen algunas medidas de la MLS: “ Sostengo que a esta instancia de la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tienen en el fútbol mexicano. Hablo de América, Monterrey y Tigres. En tanto la MLS no libere reglas para tener mejores planteles y que las ausencias y lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja ”, explicó Tata en conferencia de prensa.

Según Martino, mientras la MLS no termine con un tope salarial que no les permite a sus equipos gastar libremente en la conformación de los planteles, salvo con tres jugadores designados a los que les pueden ofrecer contratos sin restricciones, no se modificará el dominio de México.

Además, los medios mexicanos continuaron con la controversia que se desató en el primer partido en Miami, cuando se dieron algunas discusiones en la zona de los vestuarios. Por eso le consultaron por qué no se saludó con Fernando Ortiz, el entrenador de Rayados: “ No se dio (el saludarse), tampoco es importante. Los entrenadores somos importantes cuando perdemos y no cuando ganamos ”.

La palabra de Ortiz

Para Fernando Ortiz se trató de un plan perfecto el que trazó para esta serie de cuartos de final de Rayados ante Inter Miami. El entrenador argentino del conjunto mexicano fue protagonista también de este cruce, porque las miradas se posaron sobre él, ya que en el primer duelo se enfrentó a Lionel Messi en la zona de los vestuarios en Miami y desde allí el clima fue más caliente que nunca. Por eso los medios mexicanos le preguntaron por qué no se saludó con Messi antes de la revancha en Monterrey: “ Para mí es el mejor jugador de la historia en este deporte, jamás quise ofender a nadie y faltarle el respeto a nadie, di mi opinión respecto a lo que sigo pensando, no se dio ese saludo, no sabía cómo iba a reaccionar, mi respeto lo va a tener de por vida ”.

Además, el técnico de Rayados explicó cómo pensó el segundo partido para lograr la clasificación a las semifinales de la Concachampions: “ Los chicos entendieron por dónde se jugaría el partido, sabíamos que dominarían con pelota, queríamos que entraran en desesperación, cerrar los espacios para que no encontraran el juego interno, cuando teníamos que pegar, se pegó. Fue inteligencia de los jugadores ”.

En medio de la euforia por la clasificación, Ortiz buscó bajar la expectativa para llevar calma a su plantel: “ Hemos pasado de ronda nada más, estamos en una semifinal, tienen que disfrutar el día de hoy (por anoche), el sábado tenemos un partido importante por la Liga. No puedo aventurarme a pensar si somos favoritos o no ”.

La burla de los medios mexicanos

Los medios mexicanos estuvieron muy pendientes de este cruce entre Rayados de Monterrey e Inter Miami. Pero en especial, el foco lo pusieron sobre Messi. Si bien el rosarino no participó del primer partido por una lesión, en esta revancha no pudo imponer todo su talento para que avance su equipo en la Concachampions, por eso algunos periódicos se burlaron del capitán de la selección argentina.

El diario Récord fue el más cruel con Messi, ya que en su portada del día titularon: “ Sencillito y a semis... ”. El detalle que marca el tono de la burla es que sobre la palabra “Sencillito” colocaron una foto recortada de la silueta de Messi. Además, en su versión web, la crónica del partido también fue titulada con algo más de agresividad, ya que pusieron una imagen del argentino golpeado por la derrota y el título home es: “ Andá pa’ allá bobo ”. En el texto que acompaña este título, el tono está lejos de ser duro con el argentino, incluso en el arranque de la crónica valoran la visita de Messi a Monterrey: “ El miércoles, 10 de abril de 2024, será la fecha que quedará marcada por la visita del Inter de Miami a la casa de los Rayados de Monterrey, donde con lleno total, gracias a la presencia de Lionel Andrés Messi, y un ambiente de final, los locales consiguieron avanzar a la semifinal de la Concacaf Champions League ”.

El portal del diario Récord con un tono muy burlón para Messi

No todos los medios fueron burlones: mediotiempo.com usó una foto de Messi para ilustrar la eliminación de Inter, aunque tituló: “ ¡Boleto histórico! ”. Mientras que El Universal, también se enfoca en el rosarino, pero sin burlas ni ofensas: “ Rayados humilla al Inter Miami de Lionel Messi y avanza sin problemas a semis de la Concachampions ”.

Otros de los diarios mexicanos que reflejaron la victoria de Rayados fue Excelsior que en su portada en la versión web publicó: “ Rayados arrolla sin piedad al Inter Miami de Lionel Messi ”. Mientras que El Heraldo, también se concentró en Messi y no en Rayados: “ Messi queda fuera de la Concacaf ”. Y el diario El Norte, de Monterrey, tituló: “ ¡Imponentes! Rayados vencea Messi y a Miami ”.

La portada del día del diario Récord con la burla a Messi

