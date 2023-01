Noël Le Graët fue “separado” de la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol, en medio de varios escándalos

escuchar

Noël Le Graët, salpicado por diversos escándalos y polémicas, fue “apartado” de la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por su Comité Ejecutivo extraordinario, que se reunió este miércoles en París.”NLG (Noël Le Graët) ha sido apartado (...) Philippe Diallo asumirá el periodo de interino”, explicó a la AFP un miembro de ese Comité Ejecutivo, que no habló de dimisión.

“Noël Le Graët, de acuerdo con el Comité Ejecutivo de la FFF reunido hoy en París, ha decidido dar un paso al costado en sus funciones como presidente de la federación hasta que se comunique definitivamente la auditoría encargada por el Ministerio de Deportes, y pendiente de su análisis por el Comité Ejecutivo de la FFF”, dijo la FFF en un comunicado luego de una reunión urgente de su comité ejecutivo.

Gianni Infantino (presidente de FIFA), Emmanuel Macron (presidente de Francia) y Noel Le Graet (presidente de la Federación Francesa) en un palco de un estadio de Qatar, durante el Mundial KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Le Graet, de 81 años, y que asumió su cargo en 2011, ha sido acusado de acoso sexual, que él ha negado, y también ha sido criticado por jugadores y políticos por denostar al ícono del fútbol francés y ganador de la Copa del Mundo de 1998, Zinedine Zidane. También recibió fuertes críticas por extender el contrato del técnico de Francia Didier Deschamps hasta 2026, dos años después de que expirara su mandato al frente de la FFF.

La federación agregó que el contrato fue validado por el comité ejecutivo el miércoles. La FFF agregó que la directora general Florence Hardouin fue “suspendida provisionalmente”, y Diallo también se hizo cargo de su puesto de manera interina. En septiembre pasado, el Ministerio de Deportes ordenó una auditoría de la federación y la FFF dijo que presentaría una demanda por difamación contra la revista So Foot, que informó que Le Graet presuntamente acosó a varias empleadas.

El tiempo de presidente interino de Philippe Diallo debe durar “hasta el Comex (Comité Ejecutivo) que siga a la publicación del informe de auditoría” sobre el funcionamiento de la FFF, que ha sido encargado por la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, y que se espera para finales de febrero. En el puesto desde 2011, Noël Le Graët (81 años), exalcalde socialista de la ciudad de Guingamp, debía enfrentarse en la reunión a varios asuntos de actualidad.

Dugarry y Zidane, juntos en un partido de veteranos con la selección francesa. (Crédito de la foto: Icon Sport)

La renovación del seleccionador Didier Deschamps hasta 2026 fue “validada por unanimidad”, según la FFF. Ese acuerdo había sido anunciado el sábado. El domingo había generado un gran revuelo en Francia una intervención de Le Graët en la emisora RMC al hablar de Zinedine Zidane, que durante tiempo sonó como posible seleccionador de Francia si Deschamps dejaba el cargo. Le Graët dijo que a Zidane “ni le hubiera respondido al teléfono” porque su única opción era renovar a Deschamps. Zidane sonó durante mucho tiempo como candidato al puesto.El fútbol Kylian Mbappé y la ministra Oudéa-Castéra, entre otros muchos, criticaron las declaraciones de Le Graët, que pidió el lunes disculpas por sus “palabras desafortunadas” sobre Zidane. Pero esas disculpas no alcanzaron.

La declaración fue repudiada desde varios lugares, incluso desde el frente interno francés. Por ejemplo, Kylian Mbappé, la máxima figura de la selección francesa en la actualidad, disparó un tuit tajante: “Zidane es Francia. No se le falta el respeto así a la leyenda”. Incluso la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, repudió por la misma vía las palabras del presidente de la FFF: “Declaraciones de nuevo con el plus añadido esta vez de una vergonzosa falta de respeto, que nos ofende a todos, a una leyenda del fútbol y del deporte: un “presidente” de la primera federación deportiva de Francia no debería decir eso. Pida disculpas por este exceso de palabras sobre Zidane, por favor”.

La acusación de acoso sexual

Sonia Souid, agente de futbolistas y una de las pioneras en el impulso del fútbol femenino en Francia, denunció recurrentes conductas inapropiadas de Le Graët a lo largo de los años, entre 2013 y 2017, cuando se reunieron en varias ocasiones. “Dejó en claro que le gustaría que terminara en su cama”, tituló el diario L’Equipe una larga entrevista con Souid, que narra con lujo de detalles cómo fueron los encuentros que tuvo con el titular de la FFF y los sugerentes mensajes que este le envió en varias oportunidades.

Souid cuenta que conoció a Le Graët en 2013, cuando ella tenía 28 años y él 72. “Fui uno de los primeros agentes que se interesó por el fútbol femenino. Me dije que tenía que ser visionaria, que el fútbol femenino estaba regido por la FFF y que sería bueno hablar con su presidente. Le envié un correo electrónico. Me llamó dos o tres horas después”, arranca esta mujer en la entrevista con el medio francés.

Sonia Souid, agente de futbolistas que denuncia al presidente de la Federación Francesa por "conducta inapropiada" https://www.instagram.com/soniasouid/

Luego de algunos encuentros, la cuestión -según Souid- comienza a tomar otro tenor. En 2014, el presidente la llama para ofrecerle conocer a Brigitte Henriques, responsable del fútbol femenino en la FFF. “Quiere verme en su piso de París”, remarca la agente, que explica que eso no le llamó la atención en un principio: “Dice que lo hace con regularidad, que le resulta más cómodo, más confidencial. Estoy de acuerdo”. Pero Brigitte Henriques nunca llegó al encuentro. “Cuando llego, ya veo dos copas de champán llenas. Estoy en un mundo de hombres. Sigo desconfiando, un poco paranoica. No toco el champán. Y espero a Brigitte Henriques”, narra Souid, que fue bien gráfica para explicar cómo sentía que Le Graët la observaba: “Nunca me miró como a un agente, sino como a un caramelo. Por decirlo crudamente, ¡me miraba como dos tetas y un culo!”.

A continuación surge lo más revelador de sus declaraciones. Consultada sobre si alguna vez Le Graët le había hecho alguna propuesta concreta, Souid dice: “Excepto cuando estoy en su casa, cuando ha dejado claro que le gustaría que acabara en su cama. Es bastante inteligente, excepto por ese mensaje de voz...”. Y explica que en 2017, recibió un mensaje de voz que iba directo al grano: ‘’Sonia, voy por la tercera botella, te espero para la cuarta...’’, pudo leer. “Cuando lo escucho, me enojo, porque es una falta de respeto. Quiere que me una a él después de la tercera botella. Para una mujer que se está construyendo a sí misma, que quiere abrirse camino en este negocio, es hiriente”.

Sonia Souid, agente de futbolistas que denuncia al presidente de la Federación Francesa por "conducta inapropiada" https://www.instagram.com/soniasouid/

En la entrevista con L’Equipe, se le pregunta por qué no había contado antes esta situación. “Hace unos años, es posible que el mundo no estuviera preparado para escuchar este tipo de testimonio. No tenía la espalda suficiente. No fui capaz de asumirlo todo. Tenía miedo. Sé lo que va a pasar, no es trivial hablar hoy. Me siento mejor, estoy asumiendo mi vida como mujer, como madre. Me siento fuerte, me siento preparado para recibir los golpes. Soy madre y no quiero que mis hijos se encuentren con un Noël Le Graët en su camino”.

