Ñublense vs. Colo-Colo por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

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Ñublense recibe a Colo-Colo en la jornada 27 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Ñublense y Colo-Colo, correspondiente a la jornada 27 del torneo Primera División Chile, se disputará este domingo 8 de noviembre a las 15.00 h en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, ubicado en la ciudad de Chillán.
El momento de los equipos
Ñublense afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 1-0 en su última presentación frente a O'Higgins. Por su parte, Colo-Colo llega con el ánimo en alza luego de una contundente victoria por 6-1 ante Universidad de Concepción en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
El contraste en los antecedentes inmediatos de ambos equipos marca la tónica del partido. Mientras que el conjunto local buscará aprovechar la localía en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas para sumar puntos vitales, la visita intentará prolongar su racha positiva y el buen rendimiento ofensivo mostrado en su última actuación.
Lo que está en juego
Para Ñublense, el partido es una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla tras el traspié ante O'Higgins. Colo-Colo, por su parte, intentará capitalizar el impulso de su reciente goleada para seguir escalando posiciones y consolidar su buen momento en esta recta final del campeonato.
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