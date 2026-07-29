O'Higgins vs. Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

O'Higgins y Boca Juniors se enfrentan este jueves desde las 21.30h en el estadio Estadio El Teniente, por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, O'Higgins viene de perder ante Boca Juniors por 1-0 mientras que Boca Juniors llega de ganar ante O'Higgins por 1-0.

Todo lo que hay que saber

O'Higgins vs. Boca Juniors

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026

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