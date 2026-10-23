O'Higgins vs. Cobresal por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre O'Higgins y Cobresal correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile se disputará este sábado 24 de octubre a las 20.00 h en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El momento de los equipos

O'Higgins llega a este compromiso con el objetivo de revertir su imagen tras haber perdido en su última presentación por 2-0 frente a Huachipato. Por su parte, Cobresal arriba a Rancagua tras igualar 1-1 en su reciente duelo contra Universidad de Concepción, buscando sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en una etapa decisiva del certamen, donde la consistencia en el rendimiento será clave para definir sus aspiraciones. Los antecedentes inmediatos muestran a un O'Higgins urgido por reencontrarse con el triunfo ante su público, frente a un equipo minero que ha demostrado capacidad de resistencia en sus visitas recientes.

Lo que está en juego

Para O'Higgins, el duelo en casa es una oportunidad fundamental para recuperar terreno y recuperar la confianza. Cobresal, al mismo tiempo, necesita capitalizar su último resultado positivo para mantenerse competitivo en la recta final de la temporada y consolidar su lugar en la tabla de posiciones.