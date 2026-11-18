El encuentro entre Orlando City SC y FC Cincinnati, correspondiente a la jornada 36 de la MLS, se disputará este jueves 19 de noviembre a las 21.30 h en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

El presente de ambos conjuntos

Orlando City SC llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a New England Revolution en su última presentación. Por el lado del conjunto visitante, FC Cincinnati intentará recuperar terreno luego de caer derrotado por 2-0 ante Nashville SC en la fecha anterior.

Números y antecedentes

El duelo presenta realidades opuestas en cuanto a las sensaciones tras los resultados recientes. Mientras el local busca prolongar su racha positiva tras el triunfo ante New England, el equipo visitante de Cincinnati tiene el desafío de reponerse rápidamente de la caída sufrida en su último duelo ante Nashville SC para reencontrarse con su mejor versión futbolística.

Lo que está en juego

Con el torneo entrando en su etapa de definición en la jornada 36, ambos equipos buscan sumar de a tres puntos para consolidar sus aspiraciones en la tabla de posiciones de la MLS. Para Orlando City SC, sostener el ritmo ganador es fundamental, mientras que FC Cincinnati necesita cortar la racha negativa para mantenerse competitivo en este tramo final de la temporada 2026.