Otro desafío para Juan Antonio Pizzi: necesita despegar como DT de Racing nuevamente ante Independiente

El sendero circular que parece recorrer Juan Antonio Pizzi como entrenador de Racing vuelve a cruzarse con Independiente, en el clásico de Avellaneda. Pasaron cuatro meses desde aquel penal en el último minuto que solo vio Mauro Vigliano y que Enzo Copetti transformó en gol. Ese debía ser el triunfo que sirviera como trampolín, que enderece una historia que había comenzado esquiva y con tempranos rumores de salida. No ocurrió: la Academia alternó buenas (finalista de la Copa de la Liga, primero en su etapa de grupos de la Libertadores) con malas (dura derrota en la final ante Colón, sorpresiva caída sin atenuantes en octavos ante San Pablo).

Lo que nunca se modificó pese a esa irregularidad es la sensación de inestabilidad que acompaña al santafesino desde que se puso el buzo de entrenador académico. Y eso, otra vez, se pondrá en juego este domingo desde las 20:15 en el Libertadores de América.

Aquél polémico penal que convirtió Copetti

Hasta ahora, Pizzi había apostado por armar sus equipos en función del rival en este tipo de partidos decisivos. Acaso haya sido una secuela del durísimo 0-5 ante River en la final de la Supercopa Argentina, esa goleada que se consumó cuando desde el cuerpo técnico sintieron que el empate estaba a tiro y realizaron dos cambios ofensivos. El Millonario respondió con cuatro goles en 12 minutos y cerró una goleada que fue la primera herida del ciclo. A partir de ahí, el técnico recurrió a la línea de cinco defensores o a tácticas espejadas para realizar persecuciones individuales en cada uno de los juegos clave (River, Independiente, Boca, Vélez por la Copa de la Liga; los cuatro juegos ante San Pablo por la Libertadores).

Para este clásico se anuncia una versión más ofensiva. La idea es sostener el 4-2-4 que apareció en Mar del Plata, en el triunfo ante Aldosivi, con Enzo Copetti, Lisandro López, Tomás Chancalay y Javier Correa en la delantera. Claro que habrá que esperar a que Facundo Tello pite el inicio del partido para ver cómo se mueven esos nombres y esos números. Pero en la previa la intención es salir a buscar el arco de Sebastián Sosa de entrada. Leonardo Sigali, que llegará a los 100 partidos con la camiseta académica, y el capitán Licha López regresarán al equipo tras ser baja el pasado fin de semana. Pizzi pudo armar el equipo sin suspendidos ni lesiones, más allá de la rotura de ligamentos de Ezequiel Schelotto.

Pese a que suma casi 150 partidos y cinco pasos distintos con 15 años de diferencia como entrenador en el fútbol argentino, Pizzi tiene pocos antecedentes en clásicos.

En el cuerpo técnico los días previos a este clásico de Avellaneda se vivieron “con mucha fe y convicción en el equipo”, pero también con la guardia alta por lo que puede ser el arbitraje después del último antecedente del error de Vilgiano que decidió el partido para la Academia. Desde que asumió como entrenador de Racing, Pizzi dio solo una entrevista. Fue al canal oficial del club, para hablar de la persecución que se había desatado contra Vigliano y para intentar que la bola de nieve de ese penal luego no se volviera en contra con arbitrajes perjudiciales. Esa sensación aún perdura.

Pese a que suma casi 150 partidos y cinco pasos distintos con 15 años de diferencia como entrenador en el fútbol argentino, Pizzi tiene pocos antecedentes en clásicos. En la incipiente aventura como entrenador de Colón que duró apenas tres partidos no llegó a enfrentarse con Unión. Cuando dirigió a Rosario Central, en la Primera B Nacional, no se cruzó con Newell’s. Y en su primera etapa como DT de San Lorenzo no se midió con Huracán, que jugaba en la B Nacional. Sí en el corto segundo ciclo, que duró apenas 13 partidos y uno de ellos fue una derrota por 2 a 0 ante el Globo en el Palacio Ducó. En Racing tiene el antecedente del triunfo por 1 a 0, el 10 de abril pasado.

Juan Antonio Pizzi

Donde sí lo acompañan los números y la experiencia es al enfrentar a Independiente como DT. Esta será la segunda vez que Pizzi visite el Libertadores de América: la anterior fue como técnico de San Lorenzo, con un triunfo por 1 a 0 gracias a un gol de Ángel Correa que selló el descenso del Rojo a la B Nacional, en 2013. Seis meses antes lo había vencido por 2 a 1, en el Nuevo Gasómetro, con tantos de Alan Ruiz y Nicolás Bianchi Arce. Sumado el triunfo del clásico pasado, con el gol de penal de Copetti, son tres partidos jugados y tres victorias. Julio César Falcioni le pudo ganar una vez de las cuatro que se enfrentaron, en el Torneo Inicial 2012, un Boca 3-San Lorenzo 1, con dos goles de Leandro Paredes y uno de Rolando Schiavi.

Son historias que dejarán de tener peso en cuanto la pelota comience a rodar en Avellaneda. Para esa hora, se anuncia lluvia y vientos fuertes. Pizzi sueña con invertir la ecuación y que sea la tormenta que antecede a la postergada calma.