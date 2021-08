Belén Succi, en Tokio 2020: “¿El legado? Que las Leonas siempre van por el podio”

TOKIO.- Fue un instante de desconsuelo. Se derrumbó. Se arrodilló sobre la línea del arco y se tapó la cara. Primero con la mano, después escondiéndose dentro de su camiseta amarilla. La que había empujado necesitó que la empujen. La que había dado la cara por todas -clave en la clasificación a la final-, necesitaba un desahogo en solitario. Aunque no la dejaron: recibió palabras de aliento de sus compañeras y hasta de las referís. A los 35 años, Belén Succi cerró Tokio 2020 en gran nivel desde lo deportivo y con una fuerte carga de emociones desde lo mental. Por eso ese quiebre. Tras un año y medio atípico, se vació. Y en medio de mensajes a su hijo Juan Bautista (“Mamá ya vuelve a casa con una medalla”) y de decisiones sobre su futuro, la arquera del CASI esquiva dar precisiones y prefiere pensar en el corto plazo: “Después de 40 días de concentración, solo quiero volver a casa y ser docente”. Tras su tercer Juego Olímpico, será el momento de disfrutar y desconectar del hockey al menos por unos días. De liberar tensiones.

Ya camino a Buenos Aires, deja atrás 40 días de concentración. Un tiempo lejos de su hijo que se potenció por todo lo que pasó antes. El desgaste que le generó la pandemia dentro de su planificación olímpica. Por eso el valor de esta medalla. Por eso su quiebre y su mirada hacia atrás. La emoción como expresión del encierro, el estrés y la presión.

-Varias de las Leonas dijeron que es “de plata, pero vale oro” y Retegui marcó todo el trabajo previo. ¿Con qué sensaciones te quedás tras conseguir el segundo puesto?

-Quedan sensaciones muy encontradas porque uno siempre quiere llevar la bandera a lo más alto y verla flamear lo más arriba. Dimos todo pero no se pudo. De todas maneras, y en tiempos donde el mundo y la Argentina viven días tan complicados, valoro poder llevar una medalla al país. Como docente transmito valores y creo que el deporte tiene que ser cada vez más importante, porque sirve para educar a las próximas generaciones y porque es una manera de enseñar a convivir, de enseñar el respeto, el compromiso, el manejo de frustraciones. Hace cinco años quedamos afuera en cuartos de final de Río 2016 y después tenés que estar otros cuatro o cinco años entrenándote en doble turno todos los días para ver si tenés una posibilidad. Y eso también es educación: enseñar que hay que darle para adelante siempre. Y esta medalla de plata tiene doble valor en medio de una pandemia. Con todo lo que estamos viviendo es para destacar que le podemos dar una alegría al país. Algo para la historia. Una medalla en pandemia.

Belen Succi, desconsolada tras la final ante Países Bajos Santiago Filipuzzi

-Fueron superadas en un partido durísimo, pero ¿cómo lo viviste el partido ante Países Bajos? No desde lo estrictamente deportivo, sino desde esos sentimientos que se potenciaron tras el final.

-Desde el juego, no hay dudas que el partido fue muy duro. Y desde mi posición no se vivió bien: los primeros cortos que tuvieron fueron gol. En esos detalles se nos fue la final. Pero por el otro lado, la sensación que nos queda es que dejamos todo, que nos fuimos vacías. Cuando salimos de la cancha nos encontramos en el vestuario y nos mirábamos con cara de “no podemos más”. Hace 40 días dejamos todo. Más allá del entrenamiento, no es fácil estar todos los días con hisopados. No es fácil estar todos los días con temor a quedarse afuera, con temor a contagiarse y contagiar a tus compañeras, y que después no puedas ir a jugar por una medalla. Es algo que todos viven desde sus trabajos o estudios. En nuestro caso, son días de estrés que ya van quedando atrás. Y de Tokio nos vamos vacías y eso explica nuestras caras de contentas más allá de las lágrimas y la emoción.

-Hablás de frustraciones, pero también de entrega. De cómo dieron la cara. Este equipo muestra experiencia y juventud, con varias chicas que pueden pensar en los próximos ciclos. Después de Tokio, ¿cómo ves a la selección a futuro?

-Hay futuro para rato. Imagínense un equipo sin tanto estrés de pandemia, entrenando de otra manera. Lo importante es que las cosas se hagan bien, se trabaje bien, y se esté en los detalles, como se viene haciendo. Si el proceso sigue, si las jugadoras siguen creciendo, creo que de acá a los próximos años estaremos muy bien. Repito: siempre y cuando se hagan bien las cosas y se trabaje bien. Yo creo que se puede. La Argentina siempre va a estar arriba, y las Leonas ya somos marca registrada. Ese es el legado que les dejamos a las generaciones de abajo. Que las Leonas siempre tienen que ir a buscar el podio

-En los últimos días fueron marcando todo lo que les fue costando la preparación este año y medio. Los entrenamientos en casa, en los garajes, las estrategias por Zoom. ¿Cómo te impactó? ¿Tuviste dudas?

-Dudas es poco... ¡Miles de dudas tuve! Fue muy dura la rutina. Levantarse sin hacer ruido para entrenar en silencio, después conectar a mi hijo las clases, volver a entrenarme por la tarde, trabajar con mis alumnos adaptándome al Zoom. Fue un aprendizaje muy duro, de días en los que llegaba la noche y le decía a mi hijo “dormite en mi cama porque no tengo fuerza, no puedo más”. De llorar y decirle “mamá llora, no es una súper heroína, soy una persona como vos, mamá no puede más”. El mostrarme tal cual soy con mi hijo, así como con mis alumnos, fue lo que me dio la fortaleza para seguir. Querer dar una enseñanza de vida y llegar a jugar un Juego Olímpico en estas condiciones. Con la enseñanza de que en la vida hay que pelearla. Todos tienen que pelearla. Mi papá se levanta todos los días a la mañana para manejar un remise, con la posibilidad de contagiarse cualquier cosa. El tipo se levantó todos los días de la pandemia a traer la plata a casa. Si mi viejo me transmite eso, yo no me podía quedar sentada en un sillón.

El abrazo a Succi tras la final

-¿Qué te dijeron cuando te quebraste en el final?

-Fueron palabras de apoyo de mis compañeras. Y también recibí algunas felicitaciones, que te dejan con la tranquilidad de que uno hizo las cosas bien. Aunque este es un deporte en conjunto y no me interesa rendir si no se dan los resultados porque quiero ganar y nada más. Todo lo demás no me importa, solo quiero que gane Argentina. Obvio que una se vuelve ambiciosa y quiere más. Llega la final y quiere el oro, pero hay que valorar lo que hicimos y lo que significa llevar al país una medalla en pandemia.

-¿Qué hay de Belén Succi después de mañana?

-Solo pienso en volver a mi casa y ser docente. Sacarle una sonrisa a los chicos por un tiempo y ser mamá. Eso es lo que voy a hacer. Y después veré mi futuro.