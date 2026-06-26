Ousmane Dembélé marcó un hat-trick en 32 minutos en la goleada de Francia a Noruega en el Mundial 2026

Nueve días después del hat-trick de Lionel Messi para la selección argentina en el 3-0 a Argelia, Ousmane Dembélé lo igualó este viernes al rosarino al marcar tres goles en los primeros 32 minutos de la victoria de Francia por 4-1 sobre Noruega en la definición del grupo I del Mundial 2026.

El vigente Balón de Oro, quien no había podido anotar en Rusia 2018 ni en Qatar 2022, había cortado la sequía personal en Copas del Mundo con su primer grito, en el 3-0 sobre Irak en la segunda fecha, el lunes pasado. Y cuatro días más tarde, al convertir los tres primeros tantos ante los nórdicos, resultó la gran figura en el triunfo que selló el primer puesto de su equipo en la zona. Le alcanzó, en rigor, con estar 65 minutos en el campo de juego, ya que en el segundo tiempo fue reemplazado, como había sucedido en los dos encuentros anteriores, incluyendo el 3-1 del debut ante Senegal.

Su triplete, el segundo de un futbolista en las dos semanas que van del torneo, es también el segundo más rápido de la historia de los Mundiales, sólo superado por los apenas 24 minutos que necesitó el austríaco Erich Probst en Suiza 1954. Aquella vez, su hat-trick se gestó en el 5-0 ante Checoslovaquia, al inflar las redes en los minutos 4, 21 y 24, después y antes de los goles de Ernst Stojaspal, que abrió y cerró el marcador.

Ousmane Dembélé (7) y Kylian Mbappé, socios en el festejo de gol de Francia, que vapuleó a Noruega gracias a sus sólidas actuaciones Tom Weller - dpa DPA

En un certamen en el que las grandes figuras se hacen notar con sus goles, Dembélé igualó el póker de festejos que acumulan su compañero Kylian Mbappé -lo asistió en los dos primeros este viernes-, el brasileño Vinícius Júnior y el noruego Erling Haaland, que no jugó ante los franceses. Ellos están a uno del máximo goleador, Messi, que disputó dos partidos.

El primer gol de Ousmane a Noruega se gestó luego de un gran pase cruzado de Mbappé, casi arrojándose al suelo. El número 7 recibió por derecha, enganchó dos veces al ingresar al área y sacó el derechazo que se incrustó en el segundo palo. Iban poco más de 6 minutos.

Ousmane Dembélé festejó por triplicado ante Noruega y ya lleva anotados cuatro goles en sus tres partidos en el Mundial 2026 CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Una buena dosis de similitud tuvo el 2-0, a los 20. Allí, Mbappé le ganó la disputa por la pelota a Leo 0stigård, tras una salida rápida en defensa del equipo, y conectó con el Mosquito, que esta vez encaró hacia adentro, se perfiló y sacó un zurdazo furioso que vulneró al arquero Egil Selvik, otra vez en el segundo palo, abajo.

En el tercero, luego del rápido descuento de los noruegos, Aurélien Tchouaméni vio a Dembélé dentro del área, nuevamente por derecha, y el delantero hizo dos amagos delante de Fredrik Bjorkan al recibirla, antes se sacar el remate cuando Thelo Aasgaard salía a taparlo. Otra vez, la pelota viajó hacia un rincón, en el segundo palo.

El hat-trick de Dembélé en Francia (4) - Noruega (1)

Francia gana 4-1 a Noruega con triplete de Dembélé para ser líder de grupo

De 29 años, el jugador del París Saint-Germain nacido en Vernon, en la región de Normandía, imitó en el festejo a Khvicha Kvaratskhelia al hacer con tres dedos de su mano derecha sobre su brazo izquierdo el gesto del triplete y el georgiano con el que comparte club publicó esa imagen en su cuenta de Instagram de inmediato. Una señal de amistad y complicidad.

Con 20 títulos en torneos de clubes -uno en Borussia Dortmund, siete en Barcelona y doce en el PSG- y una Copa del Mundo levantada con su selección en Rusia 2018, Dembélé busca defender el Balón de Oro con goles también en este Mundial. Su selección espera rival para el martes 30 en los 16avos de final.