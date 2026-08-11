Palmeiras - Cerro Porteño: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Palmeiras y Cerro Porteño se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Nubank Parque, en uno de los partidos del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Palmeiras viene de ganar ante Junior por 4-1 mientras que Cerro Porteño llega de ganar ante Sporting Cristal por 2-0.

Todo lo que hay que saber

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Palmeiras y Cerro Porteño en la tabla de posiciones

El grupo F de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .