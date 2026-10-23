Palmeiras vs. RB Bragantino por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

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Palmeiras recibe a RB Bragantino en la jornada 32 del Brasileirao Serie A en un duelo clave por la parte alta de la tabla; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Palmeiras y RB Bragantino, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 18.30 h en el estadio Arena Crefisa Barueri, ubicado en la ciudad de Barueri.
El momento de los equipos
Palmeiras llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a Athletico Paranaense en su última presentación. Por su parte, el RB Bragantino llega tras haber igualado 1-1 en su reciente choque contra Remo, buscando recuperar la senda del triunfo en este tramo decisivo del campeonato.
Números que anticipan el duelo
El equipo local mantiene una inercia positiva tras su reciente triunfo, mientras que el conjunto visitante se presenta en Barueri con la necesidad de sumar fuera de casa para equilibrar su racha tras el empate obtenido en la fecha pasada.
Lo que está en juego
Este duelo es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Palmeiras busca consolidar su posición en la clasificación aprovechando su localía, mientras que RB Bragantino necesita sumar unidades para escalar en la tabla y mantenerse competitivo en la lucha por sus objetivos en la temporada 2026.
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